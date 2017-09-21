Лагерь "Виктория": трагедия была лишь вопросом времени

Image caption Родители думали, что их дети будут отдыхать в безопасности

"Мы думали, что отдали детей в безопасный лагерь", - со слезами на глазах говорит одесситка Алла Гоцульская.

Ее 8-летняя дочь Яна отдыхала в лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября вспыхнул большой пожар. Мать Яны говорит, что ей повезло - ее забрали из лагеря за день до трагедии - так как у девочки поднялась температура.

Пожар унес жизни трех детей. Еще трое - попали в больницу.

50 детей из хореографического коллектива "Адель", в котором занимается Яна, получили отдых в лагере в качестве подарка от городских властей.

Пожар, в котором погибли дети, всколыхнул Одессу и поднял много вопросов: почему корпуса детского лагеря строили из дерева, которое так быстро горит, почему не работала пожарная сигнализация, почему лагерь с такими нарушениями вообще работал?

Уже несколько раз перед мэрией проходили акции протеста, во время которых требовали отставки мэра Геннадия Труханова и ответственных за работу лагеря чиновников. Последний протест, в среду, 20 сентября, закончился столкновениями и десятками травмированных.

Сквозь огонь в мокрых полотенцах

"Есть дети, которые не могут спать, они кричат ​​по ночам", - рассказывает Алла Гоцульская о том, как дети отходят от шока после пожара.

Родители просят журналистов не травмировать их вопросами и сами пересказывают события той ночи со слов детей.

Копірайт зображення https://m.facebook.com/adelechki Image caption Танцевальный коллектив "Адель" недавно получил звание "народный". За это детям подарили путевки в лагерь. Когда произошел пожар, до конца смены оставался всего один день

Первыми пожар увидели Максим Тихончук и Катя Ной - около 11 ночи из окна соседнего корпуса.

Они побежали всех поднимать, в это время другая девочка вызвала пожарных. Подростки сами вывели из горящего дома более 20 детей.

Кто-то прыгал со второго этажа, двое малышей бежали сквозь пламя с мокрыми полотенцами.

Погибшие девочки - Соня Мазур, Снежана Арпентий и Настя Кулинич - жили в одной комнате, расположенной над эпицентром пожара.

Дети вспоминают, что стучали к ним в дверь и окно, но ответа не было. Также вспоминают, что в комнате погибших заедал замок.

"При других обстоятельствах жертв могло бы быть больше. Благодаря тому, что дети были в коллективе, они спасали друг друга, вытаскивали из кроватей", - говорит Алла Гоцульская и добавляет: учений по пожарной тревоге в лагере никто не проводил.

Image caption Из корпуса, где жили дети из "Адели", видно море. От помещения осталось обугленное дерево и железные лестницы, ведущие в никуда

По предварительным данным ГСЧС, пожар начался с комнаты художественного руководителя коллектива "Адель", Татьяны Егоровой. Причиной называют аварийную работу электроприборов в комнате.

Родители пострадавших вину Егоровой отрицают и требуют не делать из нее "козла отпущения".

"Она спасала наших детей, мы будем ей благодарны до конца своих дней", - говорит бабушка одной из девочек Людмила Михалкина.

Воспитатели, с которыми мы общались в лагере, также уверяют, что прибежали сразу, как увидели огонь.

"Все спасали всех, дети плакали. Все произошло очень быстро, пламя вспыхнуло и охватило здание", - говорит студентка Аня, которая работала здесь воспитателем.

На группу из 50 детей в лагере было всего двое взрослых.

Горело, как костер

Image caption У забора лагеря "Виктория" - цветы, игрушки и сладости

В закрытом после пожара лагере очень тихо, всех детей сразу забрали. Под забором лежат цветы, куклы Барби и сладости.

Из корпуса, где жили дети из "Адели", видно море. От помещения осталось обугленное дерево и железные лестницы, ведущие в никуда.

"Лагерь в том виде, в котором он был, вообще не имел права на существование", - считает эксперт-биохимик Владислав Балинский.

Он инициировал общественную экспертизу пожара в лагере "Виктория", а ранее в составе "Группы 2 мая" изучал пожар в одесском Доме профсоюзов.

Image caption Пожарный бак, в котором не было воды, и к которому не могли подъехать пожарные машины

По его словам, нарушения противопожарной безопасности в лагере "Виктория" были на всех уровнях - от этапа планирования территории и проектирования до опасно установленных электроприборов.

Так, в лагере не были предусмотрены подъезды к корпусам и к водоему для пожарной техники. Вокруг - заборы и плотно стоящие корпуса.

Сам же водоем был лишь на треть заполнен водой.

"Но, если бы даже вода в том водоеме и была, это бы не помогло. Пожарные приехали через 4 минуты. Помещение горело, как костер. Тушить было невозможно", - рассказал ВВС Украина спикер ГСЧС Андрей Мельник.

По словам эксперта Балинского, причиной этого может быть то, что дома сделали из ели, которая быстро загорается и относится к 5-й категории огнестойкости. Согласно государственным строительным нормам, из такого дерева вообще нельзя строить помещения детского лагеря.

Image caption Так выглядят уцелевшие корпуса "Виктории" изнутри

Также много вопросов остается к веществу, которое использовали во время обработки материалов. По словам эксперта, изнутри и снаружи помещения дерево, вероятно, покрыли лаком или олифой, - легковоспламеняющимися веществами.

Незаземленные электроприборы, бойлеры в деревянных шкафах, лампы накаливания, которые запрещены в деревянных помещениях, и от которых плавились пластиковые светильники - перечисляет увиденные нарушения эксперт.

"48 таких ламп в одном корпусе - это уже 48 вероятных очагов возгорания", - говорит Балинский.

По его словам, все эти нарушения должны были видеть представители ГСЧС и других государственных инспекций, которые проверяли лагерь во время строительства и ввода его в эксплуатацию.

В ГСЧС говорят, что еще в июне нашли в лагере проблемы с противопожарной безопасностью и указали на них руководству лагеря. Однако их так никто и не устранил.

"Указание открыть лагерь"

Директор "Виктории" Петрос Саркисян признает, что проблемы в лагере были, но всю вину перекладывает на неназванные высшие органы власти, от которых якобы было указание несмотря ни на что начать сезон.

По его словам, противопожарную сигнализацию в лагере специально отключили, потому что она часто срабатывала и будила детей. Об этом Саркисян рассказал на судебном заседании, во время которого ему вместе с еще одной воспитательницей избрали меру пресечения - 2 месяца под стражей в рамках уголовного дела о нарушении правил противопожарной безопасности.

Image caption Эксперты говорят, что внутри и снаружи помещения лагеря дерево, вероятно, покрыли лаком или олифой, - легковоспламеняющимися веществами

Кроме этого дела правоохранители расследуют еще одно - о преступной халатности должностных лиц.

Прокуратура провела обыски в Одесской ГСЧС и горсовете, изъяла документацию, связанную с лагерем.

"Любое лицо, имеющее отношение к эксплуатации "Виктории", автоматически попадает под прицел расследования", - говорит ВВС Украина Руслан Форостяк, советник руководителя полиции Одесской области.

По его словам, речь идет обо всех службах, причастных к строительству, сдаче и эксплуатации помещений.

"Самый современный лагерь"

Image caption "Самый современный" лагерь "Виктория" открывали в том числе и президент Порошенко и мэр Одессы Труханов.

Лагерь "Виктория" называли самым современным в Украине. На его реконструкцию потратили около 60 млн гривен, а открывали его лично мэр Одессы Геннадий Труханов и президент Петр Порошенко.

ООО "ЮГ-УКРСТРОЙ", которое выиграло тендер и проводило реконструкцию, для комментариев недоступно: телефоны не отвечают, а по зарегистрированному адресу - Французский бульвар 17а, - о компании нет ни одного упоминания. Зато есть недостроенный отель и канатная дорога.

Геннадий Труханов сразу после пожара на встрече с родителями коллектива "Адель" уверял, что лагерь отвечал всем нормам безопасности.

Впоследствии он отстранил от должностей чиновников, в ведении которых была "Виктория": вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиду Цвиринько, главу управления капитального строительства Бориса Панова, руководителя городского ГАСК Александра Авдеева.

Пока горсовет Одессы создавал группу для расследования причин трагедии, на митинге под мэрией скандировали: "Труханова на нары, прочь коррупцию, вы сожгли наших детей".

Почему его вообще открыли?

"Все виновные должны быть наказаны, чтобы любой чиновник знал, что если на нем лежит ответственность за места, где отдыхают дети, то он не отделается маленьким штрафом.

"Руководители города и области должны были контролировать. Если они видели нарушение, почему позволили открыть лагерь?" - возмущается Алла Гоцульская.

Родители готовят обращение к представителям власти, чтобы из этой трагедии сделали выводы, а в школах детей учили эвакуации.