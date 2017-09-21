Экс-глава штаба Трампа Манафорт стал магнитом для прокуроров

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Политтехнолог и бизнесмен Пол Манафорт, с марта по август прошлого года заведовавший избирательным штабом Дональда Трампа, является объектом необыкновенного количества расследований.

Круги вокруг него описывают несколько комитетов конгресса, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, главный прокурор Манхэттена и спецпрокурор Роберт Мюллер, разрабатывающий версию о сговоре трамповского штаба с Москвой и 26 июля приславший сотрудников ФБР обыскивать дом Манафорта в Александрии в штате Вирджиния.

Сведения об обыске просочились в СМИ давно, но сейчас New York Times сообщила пикантные подробности. Было известно, что ФБР нагрянуло к Манафорту и его жене Кэтлин "рано утром", что обычно означает в 6 часов утра. Это традиционное время визитов ФБР, которое объясняет это тем , что печется о безопасности своего персонала и предпочитает застать хозяев врасплох.

Оно также не хочет, чтобы обыскиваемые успели уничтожить улики: высыпать в унитаз героин, стереть флешки или измельчить налоговые документы типа тех, что ФБР, как сообщают СМИ, изъяло у Манафорта.

Копірайт зображення Reuters Image caption Агенты ФБР обыскали дом Манафорта 26 июля

Что было необычно, так это ордер на обыск категории no-knock ("без стука"), который давал обыскивающим право войти в дом Манафортов без предупреждения, открыв дверь отмычкой. Судьи выписывают такие ордеры крайне редко, тем более в делах о беловоротничковой преступности.

Обычно ФБР стучит или звонит в дверь, а иногда предупреждает хозяев с улицы по телефону.

Если верить газете, то сотрудники также обыскали жену Манафорта на предмет оружия, сильно ее этим ошарашив. Таков в США протокол этих процедур.

Точно так же задержанным всегда надевают наручники, как бы безобидны они ни казались.

Как сейчас стало известно, Манафорта официально известили, что на него готовится уголовное дело. Американские прокуроры нередко заранее предупреждают об этом подозреваемых специальным письмом, которое называется target letter.

Такое письмо означает, что прокуроры действительно собираются привлечь кого-то к суду, а не просто пугают объект своего интереса. Но большинство объектов таки пугаются, поэтому подобное предупреждение одновременно является средством давления в расчете на то, что человек согласится сотрудничать со следствием и даст показания на сообщников.

Адвокаты Манафорта решительно отвергли предположения, что он сделался осведомителем, но при этом заявили, что он чистосердечно готов оказать следствию посильную помощь.

Очевидно, он так и сделал: как сообщает агентство Bloomberg, именно от Манафорта власти впервые узнали, что старший сын Трампа Дональд-младший встретился 9 июня прошлого года с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

Копірайт зображення Reuters Image caption Манафорт возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа четыре месяца

Манафорт, который тоже присутствовал на этой встрече, записал ее содержание на своем мобильнике, и теперь эта запись имеется и у спецпрокурора Мюллера, и у конгрессменов, расследующих "русскую" версию.

Как сообщают, в записи говорится, что Весельницкая сетовала на британского инвестора Уильяма Браудера и на его видную роль в проталкивании закона Магнитского.

68-летним мультимиллионером занималась и федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, но она передала собранные материалы Мюллеру.

Это расследование поначалу сосредоточилось на компании CMZ Ventures, которая в 2008 году планировала строить роскошный небоскреб на фешенебельной манхэттенской Парк-авеню. Согласно судебным документам, этот проект, в котором активно участвовал Манафорт, получил 25 млн долларов от украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сейчас борющегося в Австрии против экстрадиции в Чикаго, где на него заведено уголовное дело.

Однако эти деньги так и не были вложены в проект, и CMZ Ventures была закрыта на следующий год.

Копірайт зображення Reuters Image caption Американская пресса в последний год много пишет о Поле Манафорте

Адвокат олигарха Дэн Вебб, с другой стороны, заявил в августе Bloomberg, что "мистер Фирташ никогда не переводил никаких средств ни Манафорту, ни кому-либо еще в США на какую-либо операцию с недвижимостью или на что-либо другое".

Истцы, включавшие бывшего украинского премьер-министра Юлию Тимошенко, утверждали, что на самом деле CMZ Ventures использовалась для отмывания в США денег, которые Фирташ якобы незаконно добыл на Украине за счет махинаций с природным газом.

Адвокаты ответчиков доказывали, что законы США не относятся к операциям с газом, проводившимся за границей и что у нью-йоркского суда нет юрисдикции в этом вопросе. В 2015 году федеральная судья Кимба Вуд, посадившая в 1990-х годах одиозное подразделение русской мафии по прозвищу "Бригада Татарина", закрыла дело.

"Частные обзоры"

В среду вечером Washington Post сообщила, что "за две недели до того, как Дональд Трамп официально сделался избранником Республиканской партии, глава его штаба предложил регулярно сообщать о ходе предвыборной гонки русскому олигарху, являющему близким союзником Кремля".

Имелся в виду хозяин "Русала" Олег Дерипаска, к которому Манафорт якобы обратился с таким предложением через Константина Килимника, давно работавшего в компании американца в Киеве.

Как писал Манафорт 7 июля 2016 года Килимнику в одном из десятков тысяч электронных писем, оказавшихся сейчас в руках следователей и спецпрокурора Мюллера, и конгресса, "если ему нужны частные обзоры, мы в его распоряжении".

Копірайт зображення AFP Image caption Представители Олега Дерипаски отказались комментировать просочившиеся в СМИ электронные письма, указывавшие на его связи с Манафортом

Washington Post признала, что не знает, дошло ли до Дерипаски это предложение и информировал ли его Манафорт о ходе выборов в США хоть однажды. Представительница олигарха Вера Курочкина отмахнулась от письма, заметив, что это интрига одиозных политических консультантов, промышляющих в американской столице.

"И, тем не менее, - пишет газета со ссылкой на анонимные источники, - дознаватели считают, что эта переписка изобличала стремление Манафорта подзаработать за счет своей видной роли рядом с Трампом и открывала потенциальную дверь для проникновения русских на самый высший уровень президентской кампании в США".

"Русский деликатес"

Washington Post отмечает, что в переписке между Манафортом и его давним киевским сотрудником Дерипаска прямо никогда не упоминается, но угадывается, например, по сокращению "ОВД".

Долги, которые Манафорт пытался получить в Восточной Европе, закодированы как "черная икра". Газета поясняет, что это "русский деликатес".

Джейсон Малони, представитель Манафорта, заявил, что переписка отражает невинное желание получить долги.

"Не секрет, - сказал Малони, - что бывшие клиенты были должны Манафорту деньги".

Курочкина отнеслась к вопросам американской газеты насмешливо, заметив, что они притянуты за уши и содержат инсинуации.

Washington Post, однако, признает, что тысячи электронных сообщений, которые ей пересказали ее источники, "рисуют неоднозначную картину". В мае прошлого года Манафорт, например, отверг предложение одного добровольного советника штаба о том, чтобы Трамп слетал за границу на встречу с "высшими русскими лидерами".

"Нам нужно довести до его сведения, что ДТ в такие поездки не ездит", - написал Манафорт.

Его связи с Дерипаской вышесказанным не ограничиваются. Известно, что в прошлом Манафорт был платным консультантом россиянина по инвестициям. В 2014 году тот подал на него в суд на Каймановых островах, обвинив Манафорта в том, что он получил почти 19 млн долларов, предназначенных для инвестиций, но якобы не вернул их и не отвечал на многочисленные вопросы о том, как он распорядился этими деньгами.

В архиве суда нет указаний на то, что этот иск был прекращен.

Два эпизода прослушки

На этой неделе CNN сообщил, что правоохранительные органы США дважды прослушивали Манафорта. В первый раз - с 2014 до начала 2016 года, а второй - в конце прошлого года и в начале этого.

Washington Post, правда, оговорилась во вторник, что она пока этих сведений по своим источникам не подтвердила. СМИ, тем не менее, живо обсуждают эту новость. Они пишут, что в первый раз секретный суд, ведающий национальной безопасностью, выдал ордер на прослушку Манафорта в связи с его работой для "Партии регионов" и для Виктора Януковича.

Копірайт зображення Reuters Image caption Манафорт работал на "Партию регионов" и Виктора Януковича

CNN написала, что прослушка была прекращена "за отсутствием улик". Это загадочная формулировка, поскольку неясно, о каких уликах идет речь. Работать на иностранных политиков в США не запрещается, хотя Манафорту, видимо, следовало зарегистрироваться в минюсте в качестве "иностранного агента". Что он и сделал, правда, лишь этим летом. Но он и не скрывал, что работал на Украине политтехнологом.

Во второй раз его начали прослушивать, поскольку из перехваченных разговоров, в том числе с россиянами, начало создаваться впечатление, что Манафорт, возможно, пытается заручиться помощью России в интересах избирательной кампании Трампа. В этом случае ордер на прослушку дал обычный федеральный судья.

Неясно, дала ли она результаты.

На этой неделе также выяснилось, что спецпрокурор Мюллер расследует деятельность Манафорта аж с 2006 года. По данным сайта CNN, который прочно оседлал эту тему, Манафорта подозревают в отмывании денег и уклонении от налогов.

Недавно он нанял еще одну адвокатскую компанию. Манафорт отрицал, что нарушал финансовое законодательство.