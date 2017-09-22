"Война" между винными пробками и крышками - кто побеждает?

Копірайт зображення Jorge Sarmento Image caption Крупнейший мировой поставщик натуральной пробки - Португалия

Каждому любителю вина пару раз в жизни попадалось испорченная бутылка, когда напиток отдает мускусом и даже плесенью. Виноделы называют это "болезнью" или "дефектом" пробки.

Он появляется из-за химического соединения трихлоранизола (ТХА), который вырабатывают грибки, живущие на поверхности пробки из пробкового дерева. Сами по себе они не опасны, но могут испортить вкус вина или, наоборот, полностью лишить его.

В индустрии споры о том, сколько вина было испорчено из-за некачественных пробок, продолжаются постоянно, но в 2007 году удалось вывести некоторую статистику. Исследование показало, что страдает каждая десятая бутылка вина.

Из-за репутационных и финансовых потерь винодельческие компании постепенно отказываются от натуральной пробки в пользу закручивающихся крышек. В 1990-х пробкой закупоривали 95% винных бутылок, произведенных по всему миру, к 2009 году - только 62%.

Копірайт зображення APCOR Image caption Традиционно пробки изготавливают, "выдавливая" их из куска пробковой коры

Это плохие новости, например, для Португалии. Из пробкового дуба, который растет на юге страны, производят больше половины винных пробок для мирового рынка.

Карло Де Джисус - директор по маркетингу компании Amorim, крупнейшего производителя пробок в Португалии. По его словам, еще 13 лет назад будущее натуральной пробки казалось очень мрачным.

"В 2003-2004 некоторые рынки почти поставили крест на натуральной пробке. Это в основном коснулось Австралии и Новой Зеландии", - объясняет Де Джисус.

В 2004 году компания Taylors Wines первой из крупных австралийских виноделов перешла на закручивающиеся крышки. Глава компании Митчел Тейлор уверен, что к традиционной пробке тут вряд ли вернутся.

"Мы обнаружили, что у 10-15% бутылок есть проблемы, связанные с трихлоранизолом или окислением. Мы решили их одним движением", - говорит он.

Однако Де Джисус объясняет, что на его производстве сложности с ТХА удалось решить благодаря новым технологиям. В Amorim используют специальный сенсор NDTech, который выбраковывает некачественные пробки.

Каждую пробку проверяют индивидуально. Де Джисус объясняет, что анализ занимает "даже не минуты, а секунды".

Копірайт зображення APcor Image caption Ежегодно по всему миру производится 12 млрд натуральных пробок

Несмотря на то что виноделы Австралии и Новой Зеландии действительно массово переходят на закручивающиеся крышки, пробковое производство не сокращается. В мире ежегодно изготавливается 12 млрд пробок (4,4 млрд из них делает португальская компания Amorim).

При этом на закручивающиеся крышки приходится только 4,7 млрд бутылок в год, еще 1,8 млрд закупоривают пластиковыми пробками.

Традиционная пробка все еще считается признаком хорошего качества, особенно в Европе и Америке. Кроме того, в отличие от крышки, пробка пропускает небольшое количество кислорода, необходимое для созревания вина.

Копірайт зображення Taylors Image caption Почти все австралийские виноделы перешли на закручивающиеся крышки, в том числе крупнейшая компания Taylors Wines

Американская компания Grgich вообще не используют крышки. Вместо этого, 30% бутылок закупоривают инновационными пробками Diam.

Технологию придумали во Франции в одноименной компании. Обычные пробки сначала измельчают в специальные гранулы и обрабатывают диоксидом углерода, чтобы избежать заражения грибком. Затем гранулы прессуют и изготавливают пробку заново. Эта технология быстро стала популярной, особенно среди французских виноделов.

На сегодня трихлоранизол содержат только 3-5 бутылок из тысячи, а не из 100, как было раньше, объясняет Иво Джерамаз, вице-президент компании Grgich. Он уверен, что для дорогого вина натуральная пробка - это стандарт, и пластиковая крышка ее заменит нескоро.

Британский винный эксперт Марк Пардо также считает, что для выдержаного вина натуральная пробка все еще подходит лучше всего.

"Усовершенстование производства натуаральной пробки означает, что виноделы смогут гарантировать качество каждой бутылки. И хотя многие производители дорогих вин эксперементируют с другой упаковкой, ничего лучше пробки пока еще не придумали", - заключил эксперт.