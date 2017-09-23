Почему мода для взрослых "впала в детство"

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Мой маленький пони" в неожиданном месте: американский дизайнер Джереми Скотт на показе Moschino в Милане

Фэшн-индустрия переживает революцию: модные бутики на лондонской Хай-стрит "захватили" русалки, единороги, блестки и винтажные игрушки.

Все большую популярность приобретают модели женской одежды, которые ранее считались детскими или альтернативными.

На Неделе моды в Милане сезона весна-лето 2018 дизайнеры Moschino представили коллекцию под названием "Мой маленький пони", основанной на одноименном сериале и серии игрушек.

Этот тренд возобновил дискуссию о том, является ли выбор такой одежды признаком незрелости.

Новый феномен набирает обороты в сети Instagram, благодаря которому молодые женщины стали образцами, на которые ориентируется их друзья.

Социальные тренды

Пользователи регулярно выкладывают фотографии своих нарядов в Instagram, вместе с детальным описанием того, что они носят и где купили эти вещи.

Когда у кого-то появляется что-то необычное, другим сразу хочется это приобрести.

Копірайт зображення JESSICA AYTON

Чтобы как можно больше людей увидели посты с фотографиями нарядов, пользователи добавляют хэштеги различных стилей и указывают магазины, в которых купили ту или иную вещь.

Это помогает другим покупателям найти этот товар, а также способствует продвижению независимых брендов.

Со временем эти тренды распространяются в соцсетях, хотя крупные СМИ часто их не освещают вообще.

Узнаваемая мода

Некоторые из этих модных тенденций становятся мейнстримом - например, пляжные сумки из сетчатого материала, розовые чокеры с сердечком, блестящие резиновые чехлы для телефонов, куртки пастельных тонов, удобные ботинки-криперы, меховые накидки неоновых цветов или красочные прозрачные рюкзаки.

"Людям просто нужно что-то узнаваемое", - говорит Розанна Маккни, креативный директор компании Dreamy Bows, британского розничного ритейлера японской модной одежды.

"Когда вы видите модель в журнале, то понимаете, что наряд ей подобрал стилист, а макияж сделал профессиональный визажист. А когда видите фото в чьем-то Instagram, то понимаете, что этот человек сам создал свой "лук", значит и вам это под силу".

Копірайт зображення RUTH BRAIN Image caption Писк моды - одежда, созданная по мотивам винтажных игрушек 1980-х годов: маленьких пони, мишек, кукол "Полли Покет"

Сопутствующая продукция с изображениями винтажных игрушек, таких как "Мой маленький пони" и "Полли Покет", также переживает ренессанс среди модников и модниц в Instagram.

Кроме Moschino, американский независимый бренд косметики Lime Crime недавно представил новые тени для век по мотивам Polly Pocket - наборов игрушек 1990-х.

Основательница Lime Crime Доу Дир говорит, что ее косметика стимулирует клиентов быть яркими, ни перед кем за это не оправдываясь: "Наши покупатели создают тренды и вдохновляют нас ежедневно".

"Женщинам часто указывают [что им носить], но, к счастью, в индустрии моды и красоты достаточно новаторов, которые не особо соблюдают правила".

"Будь взрослой"

Однако многие считают, что детские вещи нужно оставлять в детстве.

"Пускай тебе нравятся яркие и сочные цвета. В этом нет ничего постыдного. Но ты уже не маленькая девочка. Ты взрослая женщина и этим можно гордиться", - подвергла критике модные тенденции-2017 Дженнифер Райт из Racked.com, интернет издания, освещающего вопросы моды, красоты и шопинга.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Действительно ли выбор одежды и аксессуаров свидетельствует о степени зрелости?

"Пожалуйста, не цепляйтесь за фантастический мир русалок, единорогов и других элементов девичьей детской ностальгии, которые вам сейчас хотят продать", - просит читательниц Райт.

"Все это - ненастоящее. Сейчас, больше чем когда-либо, нам нужно присутствовать в реальном мире. Мир нуждается во взрослых женщинах, отчаянно нуждается".

Финансовый кризис

27-летняя Рут Брейн из Эдинбурга, которая ведет блоги об альтернативной моде под ником "Принцесса Пичи" (Princess Peachie), с 2005 года собирает винтажные игрушки.

У нее 59 тысяч подписчиков на YouTube и 12 тысяч фолловеров в Instagram. 12 лет назад ее хобби называли "чудаковатым", но сегодня молодые женщины имеют больше свободы для самовыражения.

"Те из нас, кто вырос в конце 1980-х - начале 2000-х годов, как будто пытаются вернуть времена беззаботного, детского счастья", - объясняет Рут.

"Мы были школьниками и не знали, что такое финансовый кризис".

"Однако мы также понимаем, что взросление на самом деле не связано с эстетикой".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сегодня актуальные тенденции из мира моды формируются под сильным влиянием японского уличного стиля Харадзюку

"Оно связано с вашим интеллектом, мудростью и эмоциональной зрелостью. Поэтому неважно, что на вас - кофточка с розовым пони или носки с мишками. Главное - чтобы это вызвало у вас улыбку", - говорит Рут Брейн.

"Модные" бунтарки

Розанна Маккни также не согласна с тем, что выбор в пользу ярких и милых образов в одежде является признаком незрелости.

"Это бунт против того, что женщинам навязывают общество и высокая мода", - считает она.

"Зрелая, сдержанная элегантность в одежде, приглушенные цвета. Многие не хотят с этим мириться. И порой нам просто хочется носить красочные красивые вещи, которые лучше подчеркивают нашу индивидуальность".

Но времена меняются, и, возможно, вместе с ними кардинально изменятся так называемые "нормы", по которым оценивают психологическую зрелость женщины.

"Современная мода становится все моложе и забавнее. Создается впечатление, что фэшн-дизайнеры теперь ориентируются и на " чудаков-подростков", - говорит 27-летняя Джессика Эйтон из западного Йоркшира, которая пишет блоги об альтернативной моде и имеет 5 тысяч фолловеров в Instagram.

"Да здравствует кокетливо-жеманная мода!" - шутит она.