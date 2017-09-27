ООН заявила о нарушении прав человека в Крыму: что есть в докладе?

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После аннексии Крыма Россией на полуострове фиксируются серьезные нарушения прав человека, говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Речь идет о незаконных задержаниях, произвольных арестах и пытках.

В ООН призывают Москву соблюдать обязанности оккупирующей державы и обеспечить надлежащее расследование случаев нарушений прав человека.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека, которое разместило мониторинговую миссию на Украине в марте 2014 года, заявляет о "множестве жалоб на нарушения права на свободу в результате действий", приписываемых представителям властей России.

В год аннексии Крыма, сказано в отчете, были зафиксированы "насильственные исчезновения, жестокое обращение, пытки и по меньшей мере одна внесудебная": "В течение трех недель после свержения украинских государственных органов в Крыму, нарушения прав человека совершались членами крымской самообороны и различными казацкими подразделениями".

Авторы доклада утверждают, что нарушения происходят и сейчас. "Хотя большинство из них произошли в 2014 году, новые жалобы на незаконные задержания продолжают регулярно поступать. Произвольные аресты и задержания осуществлялись в различных формах и служили различным целям - от нагнетания страха до подавления оппозиции, а также в качестве наказания", - говорится в докладе. ВВС изучила его.

К чему призывают Россию и Украину

"Российская Федерация распространила действие своих законов на Крым в нарушение международного гуманитарного права. Во многих случаях данные законы были применены произвольно", - говорится далее в документе мониторинговой миссии.

Управление верховного комиссара ООН призывает Россию "выполнять обязательства, налагаемые на оккупирующую державу согласно международному гуманитарному праву", обеспечить независимое и справедливое судебное разбирательство, а также применять украинские законы в Крыму согласно резолюциям Генассамблеи ООН.

Кроме того, в ООН требуют привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека и расследовать сообщения о пытках, похищениях, исчезновениях и убийствах со стороны в 2014 году, в которых, согласно докладу, могли принимать участие "сотрудники служб государственной безопасности и крымской самообороны".

Отдельным пункт рекомендаций содержит предложение соблюдать установленный международным гуманитарным правом запрет на принуждение жителей оккупированного Крыма к службе в российской армии.

Российские власти, сказано в докладе, должны "положить конец действиям полиции, которые несоразмерно нацелены на членов крымско-татарской общины, включая обыски в домах, вызовы, задержания, взятие образцов ДНК".

Также Россию просят "обеспечить доступность образования на украинском языке и дать возможность всем этническим общинам Крыма, в том числе крымским татарам и украинцам, сохранять и развивать свою культуру, традиции и идентичность, а также отмечать важные события".

Кроме образования в отчете идет речь о здравоохранении, уровень которого, по мнению мониторинговой миссии ООН, снизился после присоединения Крыма к России. В докладе это объясняется "переходом большого числа врачей и другого медицинского персонала на работу в более прибыльные учреждения частного сектора".

Правительству Украины доклад рекомендует "использовать все доступные юридические и дипломатические средства для того, чтобы гарантировать осуществление прав и свобод жителей Крыма".

Обеспечение правосудия

Доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликован 25 сентября. Документ размещен в открытом доступе на английском, украинском и русском языках. Он охватывает период с февраля 2014 года до 12 сентября 2017 года.

В частности, в докладе упоминается исчезновение 39-летнего Решата Аметова, который был похищен во время демонстрации в марте 2014 года. Позднее его тело было обнаружено со следами пыток.

"У УВКПЧ есть серьезные сомнения в эффективности расследования, так как подозреваемые, члены крымской самообороны, зафиксированные на видеозаписи во время похищения жертвы, были допрошены лишь в качестве свидетелей, после чего их отпустили", - говорится в документе.

В докладе приводятся три случая убийства с применением оружия. Два из них - убийства украинского военнослужащего и добровольца крымской самообороны 18 марта 2014 года - по информации мониторинговой миссии УВКПЧ не расследовались.

Вызывает вопросы у мониторинговой миссии и расследование столкновений перед зданием верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда у крымского парламента прошли два больших митинга. С одной стороны протестовали пророссийские активисты, с другой - крымские татары, их акция была организована меджлисом (сейчас признан экстремистской организацией Верховным судом России).

В результате столкновений погибли двое, около 80 человек пострадали.

"В ходе расследования единственными подозреваемыми оказались проукраинские активисты из крымско-татарской общины, хотя в стычках участвовали и представители пророссийских групп", - заявляют в ООН.

11 сентября этого года Верховный суд Крыма вынес приговор одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу по делу о столкновениях на митинге в Симферополе. Чийгоза признали виновным в организации массовых беспорядков и приговорили к восьми годам колонии.

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Сообщения о пытках и задержаниях

Миссия ООН со ссылкой на показания очевидцев также обвиняет ФСБ и полицию в пытках.

"В двух случаях, документально зафиксированных УВКПЧ в 2016 году, сотрудники ФСБ принуждали проукраинских активистов сознаться в совершении преступлений, связанных с терроризмом, применяя пытки с элементами сексуального насилия", - говорится в докладе. Кто стал жертвой этих действий по версии мониторинговой миссии, в докладе не уточняется.

"Жертв содержали без права общения и переписки (incommunicado), связанными, с завязанными глазами, избивали, заставляли раздеваться догола, пытали электрическим током, прикладывая электрические провода к гениталиям, угрожали изнасиловать паяльником и деревянной палкой", - утверждают в ООН.

В докладе также идет речь о незаконных задержаниях в ходе "профилактических" рейдов на рынках, в мечетях и кафе. В совете при этом отмечают "преобладание среди лиц, задержанных в ходе полицейских облав, представителей крымско-татарской общины".

"Как правило, их доставляли в полицейский центр по борьбе с экстремизмом ("центр Э"), фотографировали, брали отпечатки пальцев и заставляли сдать образцы ДНК, после чего отпускали, обычно без предъявления обвинения", - говорится в отчете.

"В самых вопиющих случаях незаконные задержания сопровождались физическим или психологическим насилием, равносильным пыткам", - сообщает мониторинговая миссия.

Реакция Кремля

Это не первый международный доклад, в котором власти России обвинялись в ухудшении ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Москва последовательно отвергала предъявленные ей претензии.

В этот раз в Кремле заявили, что еще не ознакомились с содержанием доклада миссии УВКПЧ ООН.

"Я пока не располагаю информацией, пока ничего не могу вам сказать. Просто не в курсе", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции на доклад.