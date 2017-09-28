"Привет Калиновке, привет Лёне": как обустроились эвакуированные из-за взрывов

Image caption Уже утром в среду местные жители и предприниматели Бердычева начали приносить теплые вещи для эвакуированных

"Я уже лежала, когда вдруг забегает мой внук и говорит: Бабушка, вставай, война началась, я не хочу умирать, я молюсь богу, чтобы не было войны. Мы сорвались и побежали", - рассказывает о событиях минувшей ночи Галина, женщина средних лет, одетая в домашний халат.

Ее дом в Калиновке расположен совсем рядом с 48-м арсеналом - одним из крупнейших в Украине хранилищ боеприпасов, которое по неизвестной пока причине загорелось в ночь на среду.

От первого же взрыва в доме Галины вылетела форточка. Есть ли еще какие-то повреждения - не знает. Вся семья тут же собралась, выбежала на улицу, прыгнула в автомобиль и умчалась куда глаза глядят.

Впрочем, нет, не вся семья.

Image caption Среди примерно 250 эвакуированных, которые разместились в бердичевском доме офицеров, около полусотни детей

Мой муж лежал пьяный. Мы ему: собирайся. А он нам сказал, что никуда не поедет, и остался. Я думаю, он ничего не слышал, переживет нормально", - смеется Галина.

Судя по сообщениям спасателей о том, что в результате большого пожара травмы средней тяжести получили только две женщины, с мужем Галины действительно, скорее всего, ничего страшного не произошло.

"Люди рассказывают, что встретили в Калиновке какого-то мужчину и спросили, как он ощутил на себе эти взрывы. А он говорит: "Я спал, я ничего не слышал". Я так поняла, что это и был мой муж. Его вся Калиновка знает. Так что привет Калиновке и привет Лёне!" - теперь смехом заливается уже не только Галина, но и другие беженцы из Калиновки и просто стоящие рядом люди.

"Словно солнце встаёт"

Большая часть из почти тридцати тысяч беженцев из Калиновки и окрестных сел сразу после начала взрывов отправилась на юг, по направлению к областному центру, Виннице.

Однако несколько сотен людей поехали по переполенной трассе в другую сторону.

На некоторых заправках не было людей, вспоминают беженцы. На других предприимчивые владельцы подняли цену за литр дизельного топлива до 35 гривен (обычно цена на него составляет порядка 23 гривен за литр). Придорожные магазины были переполнены, поэтому купить продукты или воду людям, которые выбегали из домов без документов, денег, еды в дорогу, было достаточно проблематично.

Image caption В среду завтрак для беженцев был организован "несколько сумбурно", но к обеду уже все организовали, говорят в бердичевском доме офицеров

Однако самое страшное, говорят наши собеседники, было наблюдать зарево над горизонтом.

"Зарево от огня было такое, будто солнце встаёт. Все гремело и взрывалось. Дети плачут, а мы бежим, все дальше и дальше", - делится с нами своими воспоминаниями Андрей, житель одного из сел под Калиновкой, который также бежал от взрывов с семьей.

Только за полсотни километров от Калиновки, на въезде в Бердичев, эвакуированных ждали несколько полицейских экипажей. Здесь можно было попить воды или перекусить. Людям наконец сказали, где они могут остановиться.

"Не по закону, а по-людски"

Уже через полтора часа после начала взрывов в бердичевскую мэрию поступила информация о том, что в сторону города самостоятельно выехали сотни жителей Калиновки.

Для размещения беженцев сразу выделили три здания - дом офицеров, городской дворец культуры и гериатрический санаторий. А узнавшие о происходящем через сарафанное радио местные предприниматели и просто неравнодушные жители города начали собирать помощь пострадавшим.

Зарево от огня было такое, будто солнце встаёт. Все гремело и взрывалось Андрей, житель одного из сел возле Калиновки

"Завтрак у нас был несколько сумбурным, но уже к обеду наладили полноценную систему горячего питания", - говорит советник мэра Василий Толочко, который лично ночевал с беженцами в доме офицеров и пытался по мере возможности обеспечить им максимальный комфорт.

Очень помогли военные из расположенной поблизости двадцать шестой артиллерийской бригады. Из армейских складов в машинах камуфляжной покраски привозят овощи, на армейских кухнях готовят еду.

В доме офицеров шепотом говорят, что сотни расстеленных в двух актовых залах матрасов - это НЗ, "неприкосновенный запас" армии, для использования которого требуется санкция высшего руководства, о которой, конечно, никто не спрашивал.

"Не по закону, а по-людски", - говорит нам один из наших собеседников.

Поэтому сейчас в столетнем бердичевском доме офицеров жизнь бурлит. В коридорах на партах обустроили импровизированную столовую, в одном из залов бегает с игрушечными автоматами, а кому не хватило, то просто с палками детвора - беженцы привезли с собой около полусотни детей. Нормально, кажется, себя чувствуют даже несколько собак, которых с места взрывов вывезли жители Калиновки.

"Бежать или не бежать"

К вечеру среды количество людей в большом зале дома офицеров увеличивается. Сразу несколько десятков человек усаживаются перед телевизором, чтобы услышать последние новости из родной Калиновки.

Image caption Сотни матрасов для жителей Калиновки предоставила местная воинская часть

Image caption Эвакуированные стараются не пропускать новостей о ликвидации пожара в их городе

Вячеслав, сам житель Бердичева, на момент начала пожара находился в одном из сел Хмельницкого района Винницкой области, в 35 километрах от арсенала.

"Услышали толчок, будто кто-то ногой ударил в дверь. Выбежали на улицу, посмотрели, никого нет. А потом начался такой шум, будто где-то земля рушится, как апокалипсис какой-то. Мы включили телевизор, искали в интернете, что происходит, - но все молчали. Было непонятно, что происходит, куда обращаться, что делать - бежать или не бежать", - говорит он.

К утру Вячеслав с семьей вернулся в Бердичев и вместе с женой и членами их любительского бегового клуба Berdychiv Family Run на вечерней тренировке собрали небольшую передачу для эвакуированных.

"Как на курорте"

А по телевизору тем временем рассказывают, что интенсивность взрывов на складе в Калиновке существенно снизилась, и многие вынужденные обитатели бердичевского доме офицеров собираются уже в четверг ехать домой.

"Некоторые мужчины вернулись в Калиновку уже в среду: люди переживают за свое жилье, имущество", - говорит сотрудник бердичевского горисполкома Игорь Марченко, который также ночует вместе с беженцами.

Но, продолжает он, Бердичев готов помогать Калиновке столько, сколько нужно.

Image caption Калиновцы надеются, что уже скоро смогут вернуться домой

Местные предприниматели и просто неравнодушные люди принесли в дом офицеров столько одежды и продуктов питания, что часть собранного собираются передать в пострадавшие от взрывов села - там, дескать, нужнее.

Галина, которая не устает передавать на телекамеру приветы Калиновке и Лёне, который всем бедам назло остался там, в Бердичеве все нравится.

"Люди столько принесли вещей, целый Калиновский район можно одеть. Кормят три раза в день, меня на курорте так не кормили, как здесь", - говорит она.

Чиновники горсовета Игорь Марченко и Василий Толочко, которые стоят неподалеку и слышат похвалы Галины, устало улыбаются.

"Да, в целом оперативно все организовали, качественно. Приезжали вот местные, хотели какую-то семью взять на ночь, но никто не согласился: говорят, не поедем, мы здесь уже обжились", - рассказывает Толочко.

"Хотя, конечно, не дай бог такой курорт", - словно продолжает сказанное Галиной и Василием Толочко Игорь Марченко.