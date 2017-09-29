Копірайт зображення SpaceX Image caption BFR заменит все существующие корабли SpaceX

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде заявил, что постройка корабля для полета на Марс начнется уже в следующем году.

Он также добавил, что SpaceX переориентируется на создание только одного типа корабля для межпланетных путешествий, который отвечал бы всем целям компании.

Копірайт зображення IAC Image caption Маск на конференции в Аделаиде заявил о полете грузового корабля на Марс к 2022 году

Этот корабль известен под названием BFR (Big Falcon Rocket) и, кроме межпланетных путешествий, он сможет перевозить людей из одной точки нашей планеты в другую.

"Те путешествия, которые мы привыкли считать длинными, могут стать получасовыми", - сказал Маск.

Впервые о полете на Марс Маск объявил год назад. Спустя год он уже готов рассказать о деталях.

Размеры BFR меньше, чем "Фалькон 9": 106 метров в высоту и 9 метров в ширину. Но главное различие между двумя кораблями - в цене.

"Мы нашли способ финансировать этот проект. Это очень важно", - сказал Маск.

Компания переориентирует свою деятельность, теперь все ее усилия будут сфокусированы на постройке одного корабля, который сможет удовлетворить все нужды клиентов.

Копірайт зображення SpaceX Image caption BFR сможет доставлять на орбиту не только по несколько небольших спутников сразу, но и большие спутники тоже

Это значит, что BFR сможет и запускать спутники, и обслуживать космические станции - как это делают "Фалькон 9" и "Дракон", а также перевозить людей на Луну и Марс и совершать путешествия вокруг Земли, доставляя пассажиров из одного города в другой.

Например, путешествие из Нью-Йорка в Шанхай займет около 40 минут.

"Некоторые из наших клиентов консервативны, они хотят знать, что BFR уже совершил несколько полетов, прежде чем сами начнут пользоваться им. Поэтому мы планируем иметь парк кораблей "Фалькон 9" и "Дракон", чтобы наши клиенты, которые хотят использовать только испробованные корабли, могли это сделать. Но потом все наши силы будут направлены на строительство BFR", - сказал Маск.

Копірайт зображення SpaceX Image caption Так Маск представляет себе колонию на Марсе

Илон Маск, директор и главный дизайнер компании SpaceX, является основателем компании Tesla, производящей электромобили, и главой SolarCity, которая занимается разработкой возобновляемых источников энергии.

У него огромная армия поклонников, которых привлекает его стратегическое мышление. И хотя выполнение данных им обещаний занимает у Маска гораздо больше времени, чем кажется поначалу, предпринимателю удалось достичь серьезных успехов.

16 ракет орбитального класса, построенных его компанией, успешно вернулись на Землю, завершив свою миссию. А две из них уже отправились в космос во второй раз.

Основой всех его идей является концепция повторного использования. Любая деятельность, связанная с освоением космоса, так затратна сейчас именно потому, что космические аппараты одноразовые, считает Маск. По его мнению, ничто не мешает создавать корабли, которые будут использоваться как современные самолеты, где основные затраты идут на топливо.

Его "Фалькон 9" может быть частично использован вторично. Новый корабль BFR можно будет полностью использовать в следующих полетах.

Маск и сам признает, что воплощение его проектов иногда занимает больше времени, чем он рассчитывал. Но когда он представлял первый грузовой корабль BFR, который отправится в беспилотный полет в 2022 году, он заметил, что в этой дате нет ошибки, хотя она и кажется слегка нереальной.

Поклонники Маска с энтузиазмом восприняли его выступление, однако бизнес-клиенты настороженно отнеслись к заявлению о том, что SpaceX направит все свои усилия на строительство совершенного нового корабля.

И они чрезвычайно консервативны, как верно описал их сам Маск. Они лишь недавно смирились с мыслью, что их спутники, стоящие огромные деньги, будут доставляться на орбиту кораблем многоразового использования "Фалькон 9", а тут им говорят, что "Фалькон 9" будет заменен совершенно новой системой BFR.