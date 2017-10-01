Пенсии и цены на газ: чего (не) произойдет 1 октября

Копірайт зображення UNIAN Image caption В правительстве надеялись, что в сентябре парламент одобрит изменения в законодательстве о пенсионной системе

1 октября должно было произойти сразу несколько изменений в отраслях, реформирование которых правительство называло приоритетным. Однако эти изменения либо не состоятся, либо пройдут с опозданием.

Пенсионная реформа "задним числом"?

1 октября, очевидно, не состоится анонсированное правительством "осовременивание" пенсий, то есть их перерасчет в соответствии с тем, как выросла средняя зарплата. Этот перерасчет был одной из составляющих пенсионной реформы.

Сейчас, по данным правительства, размеры пенсий в зависимости от года назначения отличаются более чем в 3 раза.

"Простой пример: шахтер со страховым стажем свыше 46 лет. Если такому работнику пенсия была назначена в 2008 году, он получает 3 311,87грн. Если же такой работник вышел на пенсию в 2016 году - 8 446,21 грн", - говорится в информационных материалах правительства.

Поэтому Кабмин предлагал, чтобы с 1 октября 2017 года все украинские пенсии были привязаны к одному показателю средней зарплаты за 2014, 2015 и 2016 годы, который составляет 3 764,40 грн.

"Осовременивание" пенсий коснется почти половины украинских пенсионеров - повышение от 200 до 1000 грн должны были получить 5,6 млн украинцев.

Вопреки ожиданиям правительства, в сентябре парламент не смог рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект, который кроме "осовременивания" пенсий предусматривал также и повышение минимальной пенсии до 1 373 грн в месяц, введение индексации по уровню роста зарплат и инфляции и отмену 15% сбора с работающих пенсионеров.

Даже если Верховная Рада примет это решение в середине октября, мы проведем осовременивание с 1 октября Павел Розенко, вице-премьер-министр

В правительстве ожидают, что депутаты могут вернуться к рассмотрению законопроекта уже 3 октября.

Кроме того, как заявил вице-премьер Павел Розенко, правительство готово, как и обещало, осуществить осовременивание пенсий с 1 октября, даже если депутаты примут законопроект позже.

"Даже если Верховная Рада примет это решение в середине октября, мы проведем осовременивание с 1 октября, у нас есть все возможности сделать перерасчет", - заявил вице-премьер-министр.

Цены на газ (не) вырастут?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В МВФ говорят, что украинцы до сих пор платят за газ меньше, чем соседи

Еще в конце марта этого года правительство приняло постановление, предусматривающее, что с 1 апреля 2017 года цена на газ, поставляемый населению и производителям тепла, должна составлять 4 942 за тысячу кубов (без НДС).

Постановление также предусматривало, что к 1 июля проведут калькуляцию, а 1 октября установят новую цену с учетом "импортного паритета".

Именно ориентируясь на движение цен в европейских газовых хабах, "Нафтогаз" предсказал повышение цены на газ для населения на 19% и ТКЭ с 1 октября.

Однако правительство заявило, что не видит оснований для повышения цены. Кроме того, сейчас чиновники проводят проверку формулы цены на газ.

Некоторые обозреватели указывают, что правительство не отменяло своего решения о привязке цен на газ для населения к "импортному паритету", так же, как и закон "О рынке природного газа". Следовательно, цены на газ для населения все-таки должны возрасти.

Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон, который находился в Киеве в середине сентября, заявил, что цены на газ для населения Украины даже после повышения тарифов - ниже, чем у соседей.

Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

Он также отметил, что одним из достижений реформирования энергетики стало введение рыночных механизмов определения цены для всех категорий потребителей, и выразил надежду, что "решение деполитизировать этот процесс путем применения автоматической формулы имеет решающее значение". По словам Дэвида Липтона, в МВФ ожидают, что "правительство будет придерживаться этого обязательства".

В МВФ считают, что вмешательство в рыночное формирование тарифов будет означать последующие "неадресные и скрытые субсидии", которые будут ложиться бременем на бюджет, тогда как правильно было бы поддержать бедных граждан, которые не могут оплачивать коммуналку по рыночным тарифам, адресными выплатами.

Там также напоминают об "ощутимом увеличении заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами".

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения "Турбоатома", отвечая на вопрос работников завода, заявил, что цена на газ, наоборот, должна снизиться.

"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - заявил премьер, добавив, что к 2020 году Украина будет сама обеспечивать себя газом.

Впрочем, пока спор относительно цен на газ для населения и ТКЭ продолжается, для промышленных потребителей цены на газ все-таки вырастут - в среднем на 3% по сравнению с сентябрем в зависимости от объемов закупки и состояния расчетов с "Нафтогазом".

В сентябре цены на газ для промышленных потребителей также выросли - более чем на 6%.

Расчет субсидий также "осовременят"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Субсидии на зиму будут начисляться на основе доходов за первое полугодие этого года

С 1 октября при расчете субсидий на новый отопительный сезон будут учитываться доходы за I и II квартал 2017 года, а с 1 мая 2018 года - за III и IV квартал 2017 года.

Таким образом правительство учло замечания граждан относительно недостатков предыдущей системы расчета, когда во внимание принимались доходы за предыдущий год.

"Это объективно. Потому что гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или другим причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо принимать во внимание его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно платить счета за тепло, электроэнергию и воду", - говорится в сообщении правительства в Facebook.

В то же время министр финансов Александр Данилюк в интервью "Зеркалу недели" заявил, что правительство надеется, что в следующем году ему хватит 55 млрд грн на выплату коммунальных субсидий. Он также признал, что в этом году правительство было вынуждено выделить дополнительные 14 млрд грн для покрытия субсидий, и рассчитывает, что этого хватит для выплат до конца года.

Кроме того, министр финансов сообщил, что его ведомство уже подготовило проект постановления правительства о введении монетизации субсидий.

ЕС предоставит дополнительные преференции

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Украинские помидоры пользуются спросом на европейском рынке

Внешняя экономическая деятельность характеризуется несколько большим позитивом и определенностью - с 1 октября украинские агропроизводители смогут воспользоваться дополнительными квотами на беспошлинную поставку отдельных видов сельскохозяйственной продукции в ЕС.

"Это хорошая новость для украинских экспортеров. Несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин", - говорится в совместном заявлении еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Натальи Микольской.

В частности, дополнительные нулевые тарифные квоты будут предоставлены для украинского меда, кукурузы, ячменя и пшеницы, а также муки из них.

Кроме того, увеличивается квота на ячменную крупу, овес, обработанные томаты и виноградный сок.

Дополнительные тарифные квоты на зерновые будут открыты с 1 января 2018 года.

В первом полугодии 2017 года экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 25% - до 9,5 млрд долларов.