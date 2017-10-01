Памятники старины, пережившие "Исламское государство"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иракский солдат у разрушенной стены храма в Нимруде

Богатейшее археологическое наследие Ирака сильно пострадало от боевиков так называемого "Исламского государства". Сейчас, когда отряды ИГ отступают, в числе первых на освобожденные территории приезжают сотрудники Британского музея в попытке оценить, что осталось от памятников старины.

После того как летом 2014 года ИГ объявила свой халифат, тысячи древнейших зданий в Ираке и Сирии оказались в руках группировки.

Это привело к актам ужасающего вандализма. Группировка выставляла в интернете видеозаписи того, как ее боевики разрушают экспонаты в Мосульском музее или взрывают статуи на руинах Нимруда, бывшей столицы Ассирийской империи.

Прибывшие в Ирак археологи обнаружили, что многие места раскопок были превращены в стоянки для автомобилей, древние статуи уничтожены, а рукописи просто исчезли.

Но не все так ужасно. ИГ не удалось разрушить все древние объекты; посреди некоторых руин были обнаружены доселе неизвестные предметы старины, а в местах, которые не попали под контроль боевиков, начинаются новые раскопки.

Бульдозеры и отбойные молотки

Мосул, второй по величине иракский город, лишь недавно освобожденный от сил ИГ после длительной военной операции, чрезвычайно важен с точки зрения истории.

Ассирийский город Ниневия VII века до нашей эры находится вблизи Мосула. Там в прошлом были дворцы, храмы и виллы.

Копірайт зображення Alamy Image caption Божество Ламассу справа от ворот Нергал, фотография 1977 года

Боевики ИГ разрушили руины бывшей ассирийской столицы на 70 процентов. Часть стен города была уничтожена бульдозерами. Городские ворота, найденные какое-то время назад и отреставрированные, были снесены.

Чрезвычайной красоты крылатые быки, охранявшие вход в ворота Нергал, были изуродованы, а остатки дворца Неби-Юнус были разрушены больше, чем опасались эксперты. Здание может полностью рухнуть, так как боевики прокладывали под ним тоннели.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тоннели, которые копали боевики ИГ в надежде найти древности, выявили неизвестные науке объекты

Но есть и хорошие новости.

Иракские войска обнаружили целую сеть тоннелей, проложенных в основном вдоль находящихся под землей древних скульптур, стоявших вдоль стен дворца.

И хотя эти туннели нанесли серьезный ущерб структуре холма, где находятся руины древнего дворца, у боевиков ИГ не было достаточно времени для того, чтобы украсть или разрушить эти статуи.

В тоннелях археологи обнаружили рельефы, скульптуры и таблицы, испещренные надписями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вид на Немруд через изрешеченное пулями ветровое стекло машины археологов

Обнаруженные таким образом рельефы потрясают - на них изображаются религиозные церемонии, священнослужители и женские фигуры, которые могут быть либо полубогинями, либо верховными жрицами.

Примерно в 30 километрах от Мосула находится Нимруд - чрезвычайно важный ассирийский город, процветавший между 1350 и 610 годами до нашей эры.

Раскопки в Нимруде начались в XIX веке и продолжались до 1992 года. Там были обнаружено множество произведений ассирийского искусства.

После марта 2015 года боевики ИГ систематически грабили это место раскопок. Примерно 80% его объектов утеряно.

ИГ при помощи тяжелой техники снесла Зиккурат - пирамиду высотой 34 метра.

Они также уничтожили ламассу - статуи крылатых человекобыков в соседнем храме богини Иштар, а также ворота храма Набу, вместе с окружавшими его статуями в одеяниях как бы из рыбьей чешуи.

При помощи бульдозеров и взрывчатки они разрушили северо-западный дворец царя Ашшурнацирпала II, правившего Ассирией между 883 и 859 годами до нашей эры.

Копірайт зображення AFP Image caption ИГ разместила в интернете это видео, изображающее разрушение Нимруда, в апреле 2015 года

Иракский археолог Фалех Номан, прошедший обучение в Британском музее, получил от правительства Ирака задание оценить масштабы разрушений. Он называет увиденное им варварством.

"Главный вход во дворец, ведущий в тронный зал и охранявшийся духами-хранителями ламассу, полностью разрушен вместе с человекобыками", - говорит он.

"Рельефы и ламассу у второго входа во дворец повреждены. Нетронутым остался лишь один барельеф на стене".

Внутри дворца он обнаружил, что барельефы уничтожались при помощи кувалд, брошенных здесь же.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иракская армия отбила Нимруд у сил ИГ в ноябре 2016 года

Новые находки

Власти Ирака считают, что в одном лишь районе было уничтожено более 66 мест раскопок.

Боевики также грабили эти места. Одной из причин, по которой они сооружали свои туннели в местах раскопок, была надежда найти предметы античности для продажи на черном рынке. Деньги, полученные за украденные предметы старины, шли на покупку оружия.

Копірайт зображення British Museum Image caption Археологи в Телло работают под защитой иракской полиции

Правительство Ирака теперь обращается за помощью к международному сообществу. В ответ на этот призыв Британский музей приступил к обучению иракских археологов.

Часть этого обучения проходит на раскопках в местах, не попавших под контроль ИГ - на юге Ирака в районе Телло, и в Дарбанд-и-Рания, в курдской автономии на севере страны.

Телло - современное арабское название древнешумерского города Гирсу. Это один из первых в истории человечества городов, и планировка этого города похожа на Ниневию и Нимруд.

Здесь были найдены глиняные таблички с клинописью, из которых стало известно об историческом существовании шумеров, придумавших письменность 5 тысяч лет назад, а также форму правления, похожую на демократию - задолго до древних греков.

Тут также обнаружены следы монументальной архитектуры, например, мост Гирсу. Это самый древний известный нам мост, и археологи теперь работают над сохранением его руин.

Раскопки в Гирсу в 2016-м и начале 2017 годов проводились в центре храмового района, известного теперь как Дворцовый курган.

Копірайт зображення British Museum Image caption Раскопки ведутся у глинобитных стен недавно обнаруженного храма в Телло

Более 80 лет назад французские археологи обнаружили руины дворца, построенного в эллинистическом стиле, и теперь современные археологи исследуют стены храма Нингирсу, сделанные из глинобитного кирпича.

В этом храме поклонялись богу бури. Это был один из самых важных храмов в Месопотамии.

Но до сих пор о его существовании было известно лишь из клинописных глиняных табличек, восхвалявших его величие и красоту.

Тот факт, что его удалось найти, представляет собой важную веху в археологии древнего Ирака.

Копірайт зображення Hilary McDonald/British Museum Image caption Находки в Телло включают эту каменную табличку, посвященную основанию храма

Нам удалось вскрыть вход в центральную часть этого храмового комплекса, которому более четырех тысяч лет - целлу с ее алтарем, коридоры, отмеченные колоссальными каменными колоннами с надписями, а также отдельные фрагменты тротуаров и обожженных кирпичей.

Рухнувшие остатки надстройки выявили 100 конических каменных вставок, большая часть которых посвящена восстановлению храма шумерскими царями.

Среди уникальных находок - фрагмент мраморной мемориальной таблички шумерского правителя Ур-Бау (Ур-Баба), терракотовая табличка с изображением шумерской пары, две цилиндрические печати - одна с изображением божества, другая - со сценой собрания богов перед лицом бога солнца, а также уникальное изображение шумерского демона.

Эти объекты и другие важные находки уже благополучно доставлены в Иракский музей в Багдаде.

Копірайт зображення British Museum Image caption Раскопки на севере Ирака ведутся в основном на площадке в Дарбанд-и-Рания

На другой площадке на севере Ирака также сделаны важные открытия. Речь идет о перевале Дарбанд-и-Рания в западных предгорьях горного хребта Загрос - когда-то здесь проходила древняя дорога из Месопотамии в Иран.

Александр Македонский прошел по ней со своей армией в 331 году д.н.э., а в VIII-VII веках д.н.э. здесь проходила восточная граница Ассирии.

Мы надеемся получить новые данные о начальном периоде истории этой империи в этом стратегически расположенном месте в первом тысячелетии до нашей эры.

Наше внимание было приковано к западной части перевала под названием Калатга-Дарбанд, выходящей к реке Нижний Заб. Это местность была обнаружена после анализа рассекреченных спутниковых фотографий, сделанных в 1960-е годы.

Копірайт зображення British Museum Image caption Александр Македонской вёл свою армию через этот перевал в 331 году д.н.э., а его последователи основали здесь крепость Калатга-Дарбанд

Множество обработанных блоков из известняка, разбросанных на этой местности, указывают на наличие древних построек, что подтверждается современными съемками с беспилотных летательных аппаратов.

Анализ найденной на поверхности земли керамики указывает, что она относится к I-II векам д.н.э. Похоже, эти здания были построены в эллинистический период Селевкидами, которые унаследовали империю Александра Македонского.

Затем этот комплекс стал частью Парфянской империи.

Массивная защитная стена, которая прикрывала южную и западную стороны поселения, вероятно, относится к парфянскому периоду, когда империя вела оборонительные войны с римлянами.

Присутствие крупного укрепления на северном конце объекта теперь подтверждено, и наличие здесь каменных прессов указывает на то, что обитатели занимались виноделием.

Копірайт зображення British Museum Image caption В Калатга-Дарбанде археологи обнаружили крупные здания, керамику и винные прессы

Раскопки огромного каменистого кургана на южном конце объекта позволили обнаружить руины монументального здания, которое представляется храмом, посвященным греко-римским божествам.

Раскопки на соседнем объекте Усу-Аска подтвердили существование там крепости, которая предварительно отнесена к ассирийскому периоду.

Её стены имели толщину в 6 метров и до сих пор достигают высоты 5 метров; вероятно, это была мощная крепость, возведенная для контроля за движением людей и товаров через перевал.

Парфяне уничтожали римские легионы и захватывали их штандарты. Сооружение этой крепости вполне могло быть прямым ответом на растущую военную угрозу со стороны Рима.

Ведущиеся здесь работы открывают новую главу в истории иракского Курдистана. Эта местность до недавнего времени почти не была известна археологам.

Колыбель цивилизации

Возвращение археологов на эти объекты, как мы надеемся, откроет перед Ираком новое будущее - ведь эта страна обладает невероятно богатым историческим наследием.

Это колыбель мировой цивилизации, здесь сделано огромное число находок - с доисторических времен до нашего времени.

С возвращением мира и спокойствия в Ирак сюда начинают возвращаться и археологические экспедиции.

Их работа обогатит данные о расцвете и упадке многочисленных цивилизаций, которые когда-то существовали в Месопотамии.

Об этой статье:

Эта аналитическая статья была заказана ВВС экспертам, работающим во внешней организации.

Доктор Себастиен Рей и доктор Джон МакГиннис - ведущие археологи в "Чрезвычайном проекте по сохранению культурного наследия Ирака" Британского музея.

Этот проект финансируется министерством культуры, средств информации и спорта правительства Великобритании и осуществляется Британским музеем.