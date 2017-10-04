Трагедия в Лас-Вегасе: почему Паддока не называют террористом?

Копірайт зображення CBS News Image caption Стивен Паддок устроил бойню в Лас-Вегасе, в которой погибли 59 человек

На волне трагедии в Лас-Вегасе, унесшей жизни 59 человек, в интернете начались ожесточенные споры относительно того, почему устроивший стрельбу по зрителям музыкального фестиваля Стивен Паддок не был признан террористом.

Новостные агентства и СМИ называли 64-летнего мужчину и "волком-одиночкой", и "дедушкой", и "игроком", и "бывшим бухгалтером" - но не использовали слово "террорист".

Пока мы не знаем, чем руководствовался Паддок, устроив бойню. Свидетельств его связи с террористическими группировками обнаружено не было, но нет доказательств и того, что у него было какое-либо психическое заболевание.

Однако многие пользователи соцсетей уверены, что, окажись Паддок мусульманином, его бы практически сразу же назвали террористом, немедленно связав нападавшего с исламскими экстремистами - даже без всяких доказательств.

Знаменитости, телезвезды и ученые обсуждают, почему же в случае со стрельбой в Лас-Вегасе термин "террорист" не используется.

По законам штата Невада, актом терроризма считается следующее: "Любые действия, связанные с применением насилия для причинения тяжких телесных повреждений или смерти рядовым гражданам".

На федеральном уровне закон США называет "внутренним терроризмом" действия, которые подпадают под три критерия: представляют опасность для человеческой жизни, нарушая законы страны или штата; призваны запугать или принудить к чему-либо граждан или представителей властей; совершены преимущественно на территории США.

В определении, данном ФБР, также указывается, что для признания каких-либо действий терактом необходимо намерение "запугать или принудить правительство, население (или любых представителей этих двух групп) для достижения политических или общественных целей".

Именно этот элемент кажется основополагающим: устраивается ли нападение исключительно для того, чтобы нанести массовый урон, или тем самым нападавший пытается повлиять на правительство или продвинуть какую-нибудь идеологию?

Копірайт зображення Twitter Image caption "Будь этот парень мусульманином, его бы мгновенно назвали террористом"

Многие пользователи соцсетей поделились картинкой, на которой приводится текст закона штата Невада, и вопрос - почему, несмотря на совершенно очевидное определение, шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо в ходе пресс-конференции заявил о Паддоке следующее: "Мы не знаем, какой была в тот момент его система верований. Сейчас нам кажется, что он действовал один, как волк-одиночка".

В "Твиттере" словосочетание "волк-одиночка" (lone wolf) было использовано с момента трагедии в Вегасе 200 тысяч раз. А словосочетание "террористическое нападение" (terrorist attack) - более 170 тысяч раз. Люди обсуждали между собой, почему существует явное несоответствие между тем, как описывают подозреваемых с белым цветом кожи и представителей всех других рас.

Прения разгорелись с не меньшей силой и в Facebook. Пользователь Марсал из Индонезии написал: "Его не признают международным террористом? Может быть, потому что лицо у него не арабское!"

Копірайт зображення Twitter Image caption Как только я прочитала "волк-одиночка", я сразу поняла какой расы стрелок

Пользователь Facebook Махмуд Эль-Авади написал, что очень опечален новостью о происшедшем, но отметил, что бойня не скажется на белых людях так, как сказываются нападения исламистов на его семье.

"После каждого массового расстрела жизнь моей жены подвергается опасности, потому что она покрывает голову, на моего сына нападают в школе, потому что его зовут Мохаммедом, к моей четырехлетней дочери относятся несправедливо, потому что она говорит на арабском. Но если террорист белый и христианин - то внезапно он просто душевнобольной, и все нормально", - написал он.

Оценочное суждение

На ВВС существует четкое правило относительно использования слов "террорист" и "терроризм". В редакционных правилах ВВС говорится:

"Нет четкого определения, что определяет террориста или террористический акт. Использование слова зачастую подразумевает оценочное суждение. Поэтому нам не следует заменять слово "террорист", когда мы кого-то цитируем, но самим нам лучше избегать его использования".

"Это не означает, что мы избегаем описания реальности и всех ужасов того или иного действия. Вместо этого нам нужно принимать во внимание, как использование языка повлияет на нашу репутацию в том, что касается объективной журналистики".

Несмотря на подавляющее большинство комментариев в интернете с критикой властей и СМИ за то, что Паддока не назвали террористом, были и другие голоса, попытавшиеся понять, почему так происходит.

Копірайт зображення Twitter Image caption "Это не терроризм - терроризм используется, чтобы запугать людей и склонить их изменить свои политические или религиозные взгляды. В данном случае произошла массовая стрельба"

Копірайт зображення Twitter Image caption "Если не было найдено свидетельств политических мотивов, то Стивен Паддок - виновник массового убийства. Он не подпадает под определение террориста"