Действительно ли женщины-лидеры улучшают жизнь других женщин?

Копірайт зображення KENA BETANCUR Image caption Стеклянный потолок конференц-центра Джейкоба Джевитса стал весьма символичным для Хиллари Клинтон

"Не могу поверить, что мы с вами пробили самую большую на сегодня трещину в этом стеклянном потолке... И если здесь есть девушки, которые не спали, чтобы посмотреть прямую трансляцию, то знайте: я могу стать следующей женщиной-президентом, но одна из вас - на очереди".

Эти слова Хиллари Клинтон произнесла в июле 2016 года, когда стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

В итоге ей так и не удалось пробить этот потолок, но Хиллари Клинтон не случайно выбрала место для избирательной ночи.

Конференц-центр Джевитса имеет самый большой стеклянный потолок в Нью-Йорке и был бы идеальным местом для празднования победы на выборах первой в истории США женщины-президента.

Однако поражение Клинтон скорее противоречит общемировой тенденции, потому что за минувшие 10 лет число женщин, избранных на руководящие должности, в мире возросло вдвое.

Сейчас правительственные должности в разных странах занимают 15 женщин, из которых восемь - первые лидеры в истории своих стран, свидетельствует исследование аналитического центра Pew Research Centre.

Но даже с этим показателем женщины-лидеры есть в менее 10% из 193 стран, входящих в ООН.

Копірайт зображення DIPTENDU DUTTA Image caption Исследование показало, что девушки в странах, где у власти женщины, имеют большие карьерные амбиции

Все эти лидеры явно ломают карьерные барьеры, но ведут ли они за собой других своих соотечественниц? Ответ может крыться в системе политических квот на уровне местного управления в Индии.

С 1993 года каждое третье индийское поселение, выбранное наугад, обязано сохранить пост главы для женщины, что создало своеобразный социальный эксперимент.

В 2012 году в Индии провели исследования тысяч подростков и их родителей, которые показали, что женщина во главе местной власти способствовала появлению у девушек более высоких карьерных амбиций.

На вопрос, какого образования и какой будущей работы родители хотели для своих детей, многие давали ответы, свидетельствующие о более высоких ожиданиях для сыновей.

Однако, если в каком-то селении два избирательных цикла подряд руководила женщина, то вот этот "разрыв ожиданий" между юношами и девушками уменьшался на 25% по сравнению с теми селениями, которые никогда не имели женщин у власти.

Когда же речь шла о самих подростках, разница в ожиданиях уменьшалась на 32%. Процент ожидания для юношей не падал даже тогда, когда управляла женщина, поэтому сокращение разрыва объяснялось исключительно ростом амбиций у девушек.

Авторы исследования отметили, что сами женщины на руководящих должностях имели весьма ограниченные средства воздействия на положение женщин и девушек, однако само их присутствие как положительных примеров для подражания улучшало перспективы для молодых женщин.

Копірайт зображення Sean Gallup Image caption Фото Хиллари Клинтон и Ангелы Меркель вдохновляли женщин на продолжительные выступления

Исследование, проведенное в 2012 году в Швейцарии, также свидетельствует, что на поведение женщин в ситуациях, когда надо проявить лидерство, положительно влияют примеры других успешных женщин.

Авторы исследования предложили студентам выступить с речью в среде виртуальной действительности, поделив участников эксперимента на четыре группы.

Одной показали фото канцлера Германии Ангелы Меркель, у другой на стене висел портрет Хиллари Клинтон, которая тогда была госсекретарем США, у третьей же группы был портрет Билла Клинтона, а контрольная группа не имела никакого фото.

Женщины в целом выступали значительно дольше, когда имели перед собой пример успешной женщины-политика, чем когда видели портрет мужчины или вообще никого не видели. И чем дольше они выступали, тем более позитивно они оценивали свое выступление.

"Рост числа женщин-политиков является не только целью равенства, но и, как следует из нашего исследования, его двигателем", - говорят авторы исследования.

Существуют данные, подтверждающие мысль, что уже само существование женщин на политических должностях может быть связано с большим равенством в повседневной жизни.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем "Глобальном отчете гендерного равенства" (Global Gender Gap Report) составляет рейтинг стран на основе четырех ключевых факторов - здоровья, образования, участия в экономической жизни и участия в политике.

В 2016 году те страны, у которых был наименьший гендерный разрыв - Исландия, Финляндии и Норвегия, - также имели женщин в политике. Из этого следует, что женщины достигают больших успехов в тех странах, где они лучше представлены на политическом уровне.

Достаточно сложно определить конкретную связь между женщинами-лидерами и улучшением качества жизни других женщин. Частично это связано с тем, что за прошедшее столетие равенство выросло во многих странах мира, независимо от того, есть ли у власти женщины.

Кроме того, поскольку многие женщины либо недавно избраны, либо находятся у власти недостаточно долго, до сих пор трудно измерить непосредственные последствия их политики.

Однако все указывает на то, что там, где женщины сумели пробить стеклянный потолок, они подняли уровень ожиданий у своих соотечественниц, а их страны в целом гарантируют лучшие условия жизни для всех женщин.