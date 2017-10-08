От Монтаны до Шотландии: конкурс Королевского фотообщества

"Три года назад я ехал из аэропорта, после того как навсегда просился с мамой, - говорит Вес Белл. - Она умирала от рака. Я долго ехал по пустынной прерии Альберты. И вдруг мое внимание привлекли полиэтиленовые пакеты, зацепившиеся за колючую проволоку заборов". Так родился его проект под названием "Забор", который сейчас насчитывает 50 таких фотографий