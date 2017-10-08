От Монтаны до Шотландии: конкурс Королевского фотообщества

  • 8 октября 2017

На конкурсе Королевского фотографического общества в Британии в этом году главную роль играли портреты.

  • Портрет Лиама MARGARET MITCHELL

    Золотая медаль на конкурсе была присуждена Маргарет Митчел за фотографический портрет одного из ее племянников, Лиама. "Работы Маргарет идут от сердца, в них отображен современный мир, в котором мы живем, в них есть искренность и глубина, и они остаются со зрителями надолго", - сказала куратор конкурса Зельда Чител

  • Вид машины сзади OWEN HARVEY

    Излюбленный сюжет Оуэна Харви - это молодежь и молодежные субкультуры. Эту серию фотографий он посвятил нью-йоркскому сообществу лоурайдеров, которые проводят вечера, разъезжая по городу в своих эффектных автомобилях

  • Женщина и овца R J KERN

    Участники сельскохозяйственной выставки в Миннессоте позировали фотографу вместе со своими животными

  • Пластиковый пакет, застрявший в колючей проволоки WES BELL

    "Три года назад я ехал из аэропорта, после того как навсегда просился с мамой, - говорит Вес Белл. - Она умирала от рака. Я долго ехал по пустынной прерии Альберты. И вдруг мое внимание привлекли полиэтиленовые пакеты, зацепившиеся за колючую проволоку заборов". Так родился его проект под названием "Забор", который сейчас насчитывает 50 таких фотографий

  • Джессика и лошадь в воде MATTHEW HAMON

    Мэтью Хеймон фотографировал людей, с которыми встретился, путешествуя по рекам Монтаны

  • Портрет Эрика JAN KLOS

    Фотографию Эрика сделал Ян Клос, получивший в прошлом году золотую медаль в категории портретов

  • Кубинский бейсболист KATINKA HERBERT

    Катинка Херберт запечатлела кубинского бейсболиста Хоасана Гиллена Руворка. Эта серия снимков называется "разделенные жизни". Фотограф хотела показать разрыв между успехом таких спортсменов на мировой арене и их повседневной жизнью на Кубе

  • Питер Капалди с закрытыми глазами HARRY BORDEN

    Гарри Борден сфотографировал британского актера Питера Капалди, одного из исполнителей роли доктора Кто

  • Корабль у Ниагарского водопада ANDREW URWIN

    "Дева тумана" пробирается по штормовым волнам к Ниагарскому водопаду

  • Портрет гончей ED WATTS

    Эду Уоттсу удалось заснять "Гончую с жемчужной сережкой"

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