От Монтаны до Шотландии: конкурс Королевского фотообщества
На конкурсе Королевского фотографического общества в Британии в этом году главную роль играли портреты.
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MARGARET MITCHELL
Золотая медаль на конкурсе была присуждена Маргарет Митчел за фотографический портрет одного из ее племянников, Лиама. "Работы Маргарет идут от сердца, в них отображен современный мир, в котором мы живем, в них есть искренность и глубина, и они остаются со зрителями надолго", - сказала куратор конкурса Зельда Чител
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OWEN HARVEY
Излюбленный сюжет Оуэна Харви - это молодежь и молодежные субкультуры. Эту серию фотографий он посвятил нью-йоркскому сообществу лоурайдеров, которые проводят вечера, разъезжая по городу в своих эффектных автомобилях
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R J KERN
Участники сельскохозяйственной выставки в Миннессоте позировали фотографу вместе со своими животными
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WES BELL
"Три года назад я ехал из аэропорта, после того как навсегда просился с мамой, - говорит Вес Белл. - Она умирала от рака. Я долго ехал по пустынной прерии Альберты. И вдруг мое внимание привлекли полиэтиленовые пакеты, зацепившиеся за колючую проволоку заборов". Так родился его проект под названием "Забор", который сейчас насчитывает 50 таких фотографий
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MATTHEW HAMON
Мэтью Хеймон фотографировал людей, с которыми встретился, путешествуя по рекам Монтаны
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JAN KLOS
Фотографию Эрика сделал Ян Клос, получивший в прошлом году золотую медаль в категории портретов
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KATINKA HERBERT
Катинка Херберт запечатлела кубинского бейсболиста Хоасана Гиллена Руворка. Эта серия снимков называется "разделенные жизни". Фотограф хотела показать разрыв между успехом таких спортсменов на мировой арене и их повседневной жизнью на Кубе
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HARRY BORDEN
Гарри Борден сфотографировал британского актера Питера Капалди, одного из исполнителей роли доктора Кто
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ANDREW URWIN
"Дева тумана" пробирается по штормовым волнам к Ниагарскому водопаду
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ED WATTS
Эду Уоттсу удалось заснять "Гончую с жемчужной сережкой"
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