В Австралии проходят гонки на "солнечных автомобилях"
Команды со всего мира соревнуются в большой трансконтинентальной гонке.
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ALLSPORT/Getty Images
В Австралии стартовали соревнования World Solar Challenge, к участию в которых допускаются только автомобили на солнечных батареях. 40 команд из 30 стран, среди которых представители Японии, США, Южной Кореи, Ирана и многих других, должны преодолеть дистанцию в 3000 км между Дарвином на севере страны и Аделаидой на юге.
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ALLSPORT/Getty Images
"Солнечная" гонка проводится раз в два года. В этом году она отмечает юбилей - 30 лет. Участвуют в забеге студенты инженерных специальностей, которые собственноручно мастерят себе автомобиль.
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ALLSPORT/Getty Images
Предварительные забеги в субботу определили, кто выйдет на старт первым.
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AFP/Getty Images
Бельгийская команда показала лучшую среднюю скорость 83,4 км в час и заняла поул-позишен
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ALLSPORT/Getty Images
Правила таковы: машина мощностью 1000 ватт должна преодолеть необходимое расстояние за 50 часов. Участникам разрешается взять с собой аккумулятор емкостью 5 киловатт, на котором можно протянуть лишь 10-ю часть пути. Остальное машина должна проехать на солнечных батареях или за счет рекуперации собственной кинетической энергии
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ALLSPORT/Getty Images
Выехав из Дарвина, команды каждый день будут пытаться преодолеть наибольшую дистанцию. После 17:00 отдых. Каждый устраивает привал в пустыне и располагается в том месте, куда доехал. Все команды должны быть полностью экипированы для подобной ночевки.
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Getty Images
Семь команд столкнулись с техническими трудностями на самом старте, включая команду австралийского города Аделаида - конечной точки гонки
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Getty Images
Некоторые австралийские, японские, немецкие, малайзийские и южнокорейские машины застряли на самом старте
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ALLSPORT/Getty Images
На пути гонки семь обязательных проверочных пунктов
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ALLSPORT/Getty Images
На контрольных точках разрешается проверить давление в шинах и почистить болид от мусора
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ALLSPORT/Getty Images
Команды соревнуются в трех категориях: challenge, cruiser, adventure. Самая быстрая команда должна доехать до города Аделаида на юге Австралии в четверг.
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