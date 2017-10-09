Эрдоган будет говорить в Киеве о Крыме и татарах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, почти через две недели после встречи турецкого лидера с Владимиром Путиным, прибывает с официальным визитом в Украину.

Эксперты в Украине и в Турции отмечают, что Анкара балансирует между двумя странами, находящимися в состоянии конфликта.

Как сообщают офисы украинского и турецкого президентов, помимо экономического сотрудничества, которое станет ключевым вопросом на заседании стратегического совета Турция-Украина, на переговорах речь пойдет о проблемах аннексированного Крыма и ситуации, в которой оказались крымские татары.

"Будут обсуждаться новые пути сотрудничества с целью дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства с Украиной. Будет подписан ряд документов. Кроме того, состоится обмен мнениями по крымскому вопросу и ситуации, в которой оказались наши крымскотатарские братья", - говорится в сообщении на сайте турецкого лидера.

"Хрупкое равновесие"

В конце сентября в Анкаре Реджеп Эрдоган принимал российского президента Владимира Путина.

Как сообщали российские информагентства, это была пятая встреча президентов в течение 2017 года. Турецкий лидер, в частности, дважды приезжал в Россию.

"Турция пытается сохранить связи как с Киевом, так и с Москвой, и ей удается достигать равновесия. Но это равновесие хрупкое и имеет серьезные раздражители", - писало турецкое издание Daily Sabah недавно. Одним из них издание называет Крым.

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Daily Sabah отмечает, что Турция успешно сотрудничает в военной сфере как с Россией, так и с Украиной. Несмотря на то, что эти страны находятся в конфликте.

"Со времен советского прошлого украинский военно-промышленный комплекс имеет значительные ресурсы в ракетной отрасли, производит двигатели и радары, а это именно то, в чем нуждается Турция. С другой стороны, Киев взял курс на вступление в НАТО, и Анкара может передать свой опыт", - цитирует издание турецкого военного эксперта Турана Огуза.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган встречались 21 сентября в Нью-Йорке, во время сессии Генеральной ассамблеи ООН

"В то же время, есть отношения Анкары с Москвой, главным врагом Киева в регионе, которые также развиваются на прочной основе - в экономике, совместных проектах в промышленности и в военной сфере. Однако ситуация в Крыму остается патовой в этом треугольнике отношений", - отмечает Daily Sabah.

Как считает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, официальный визит турецкого президента в Украине является демонстрацией того, что Анкаре важно иметь тесные отношения с Киевом, несмотря на укрепление турецко-российских контактов.

"Во многом Украина выстроила такие отношения, на которые Россия не может повлиять. Киеву было важно выйти из треугольника с участием России, и он это сделал", - сказал Игорь Семиволос в комментарии ВВС Украина.

Крым и Турция

Анкара неоднократно заявляла о поддержке суверенитета Украины.

"Турки это делают постоянно, подтверждают и декларируют поддержку территориальной целостности Украины. В Киеве Реджеп Эрдоган вряд ли будет говорить о каких-то конкретных примерах притеснений крымских татар, но в целом следует ожидать заявлений в поддержку коренного населения", - сказал Игорь Семиволос.

О родстве с крымскими татарами и их поддержке Реджеп Эрдоган упомянул в выступлении перед большим национальным собранием Турции 1 октября.

"Как мы можем игнорировать события в Йемене? Как мы можем считать "другими" Афганистан, Пакистан и Индию, где следы наших предков на каждом углу? Как мы можем отвернуться от преследуемых в Ракхайне (штат в Мьянме. - Ред.), Туркестане и Крыму?", - заявлял лидер Турции.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев в июле встречался с Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Как сообщала тогда пресс-служба меджлиса крымскотатарского народа, турецкий лидер "заверил в беспрекословной поддержке крымскотатарского народа" и "устойчивости своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".