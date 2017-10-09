Украина-Хорватия: решающий матч команды Шевченко

Копірайт зображення ffu.org.ua Image caption Андрей Шевченко попытается вывести сборную Украины на Чемпионат мира

В ключевом матче против Хорватии в Киеве сборная Украины попытается пробиться на Чемпионат мира по футболу. Игроков Андрея Шевченко устроит только победа.

В понедельник сборная Украины по футболу на НСК "Олимпийский" сыграет свой последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2018.

Сейчас Украина и Хорватия делят 2-е и 3-е место в группе I, набрав по 17 пунктов. 1-е место занимает сборная Исландии с 19-ю очками.

По регламенту отбора, только одна команда из группы напрямую выходит на Чемпионат мира. Команда, занявшая 2-е место, поборется за это право в стыковом матче с другими "серебряными медалистами" отбора.

В последнем туре Исландия сыграет с аутсайдером - сборной Косово. Поэтому эксперты прогнозируют победу в группе именно островитянам.

Украина или Хорватия в случае победы имеют теоретические шансы выйти из группы напрямую - только если выиграют косовары.

Но в любом случае сборную Украины в понедельник устраивает только победа. А вот хорваты имеют шансы пройти в стыковые матчи и в случае ничьей в Киеве.

Первый матч этого отбора с хорватами украинцы проиграли в Загребе со счетом 0:1.

Финальная игра

Копірайт зображення UNIAN Image caption Выездной матч в Хорватии в марте 2017 - тогда еще динамовцы-одноклубники Андрей Ярмоленко и Домагой Вида

"Для нас завтра будет практически финальная игра", - заявил перед матчем главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

Он назвал хорватов сильным соперником, но упомянул, что у них есть проблемы с несколькими ключевыми футболистами, а перед матчем еще и сменили тренера.

В последнем матче Хорватия в конце игры пропустила гол от Финляндии и упустила победу. После этого главного тренера Анте Чачича отправили в отставку, заменив на Златко Далича.

"Все понимают важность игры, мотивация - на высшем уровне", - сказал Андрей Шевченко.

Он надеется, что трибуны стадиона в Киеве будут заполнены и это будет вдохновлять украинскую сборную.

Новый наставник Хорватии Златко Далич рассказал журналистам, что из-за травмы команда потеряла Марцелло Брозовича. Но ведущие игроки сборной - Марио Манджукич и Деян Ловрен - восстановились и смогут сыграть.

Копірайт зображення ffu.org.ua Image caption Предматчевая тренировка в Киеве

За сборную Украины после травмы сможет сыграть Ярослав Ракицкий. Но из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован Артем Кравец.

Паспорт и перекрытые улицы

Матч на "Олимпийском" начнется в 21:45. Уже с 18:00 ряд центральных улиц столицы перекроют.

Перед матчем фанаты обеих команд проведут марши к стадиону, поэтому ближайшие к арене улицы будут перекрыты.

Также Федерация футбола напомнила болельщикам, что в связи с мерами безопасности билеты на матч - именные.

Поэтому болельщиков на стадион будут пропускать только при наличии паспорта, водительских прав, свидетельства о рождении или именной банковской карты с фотографией.