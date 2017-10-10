НБУ без главы: полгода не предел?

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10 октября исполняется полгода с тех пор, как глава Национального банка Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.

Через месяц после этого она закончила деятельность в НБУ и передала полномочия своему заместителю Якову Смолию.

• Гонтарева объявила об отставке

• Гонтарева попрощалась с топ-банкирами и назначила и.о.

Сама Валерия Гонтарева с тех пор находилась сначала в оплачиваемом отпуске, а с начала августа - в отпуске за свой счет без сохранения заработной платы.

Впрочем, до того, как у НБУ появится новый глава, Валерии Гонтаревой еще предстоит отчитаться в парламенте о своей деятельности в должности.

Вопросов к главе НБУ может быть много. Именно на ее каденцию пришлась значительная девальвация гривны, а также сложный и болезненный процесс, который в НБУ и среди международных партнеров называют "очисткой банковской системы", а в СМИ - "банкопадом".

6 месяцев без предложений

Согласно закону "О Национальном банке", увольнение и назначение главы НБУ происходит по решению Верховной Рады по представлению президента.

Однако за полгода депутаты так и не получили предложений от Петра Порошенко.

В парламентском комитете по вопросам финансовой и банковской деятельности даже рекомендуют Раде принять отдельный законопроект, который ограничит сроки "безглавия" в НБУ 30-ю днями, после чего право на выдвижение кандидатуры переходит от президента к парламентариям.

"Почти полгода НБУ работает без полноценного руководителя. Еще в апреле Валерия Гонтарева подала заявление об отставке и с тех пор находится в постоянном отпуске. Это недопустимо. Это является одной из причин торможения реформ финансово-банковского сектора", - заявил председатель комитета Сергей Рыбак.

Впрочем, в Нацбанке утверждают, что НБУ "продолжает конструктивный диалог с профильным комитетом Верховной Рады".

В частности, 5 октября исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий проинформировал членов комитета "о положительных тенденциях в банковской системе".

Чем отличился и.о.

Именно г-на Смолия с мая называют среди кандидатур на должность главы НБУ, которые может выдвинуть на утверждение парламента президент.

Обозреватели отмечают, что если весной для многих он был "темной лошадкой", то сейчас уже и у участников рынка, и у международных партнеров было достаточно времени, чтобы понять стиль его работы.

Однако и здесь мнения разделились.

Одни обращают внимание на снижение курса гривны на протяжении последних двух месяцев из-за того, что Нацбанк вынужден поддерживать национальную единицу валютными интервенциями.

Если в июле НБУ провел только один валютный аукцион, то в августе их было уже шесть, в сентябре - четыре, и еще два - с начала октября.

С другой стороны, в НБУ говорят о "сезонности" снижения курса гривны.

10 апреля - в день, когда Валерия Гонтарева подала заявление об отставке - официальный курс гривны составлял 26,97 грн/долл.

9 октября доллар стоил 26,74 грн, то есть за полгода гривна даже немного окрепла.

Выросли также и валютные резервы страны - с начала года на 20%.

В частности, на 1 мая этого года национальные запасы составляли 17,175 млрд долларов - тогда, как на 1 октября они пополнились до 18,637 млрд долларов.

То есть, при отсутствии главы банка, НБУ пополнил свои резервы почти на 1,5 млрд долларов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На время управления НБУ Валерией Гонтаревой пришлось и время стремительной девальвации гривны

И, как говорят в банковских и экспертных кругах, действующий и.о. не вызывает особых нареканий или опасений в непредсказуемых шагах, а вся его карьера полностью посвящена банковскому делу.

На скамье "запасных" - без изменений?

За полгода среди обсуждаемых кандидатур новые имена не появились. Среди возможных кандидатур так же, как и в мае, рассматривают председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука, а также двух топ-чиновников - Арсения Яценюка и Сергея Тигипко, которые имеют опыт работы как в НБУ, так и в правительстве.

В правительстве Сергей Тигипко поднялся до должности вице-премьера, а также возглавлял Национальный банк.

Однако в 2004 году, возглавив первую президентскую кампанию Виктора Януковича, решил приостановить работу во главе НБУ.

Именно в этот период - вр время бурных событий "оранжевой революции" в декабре 2004 года - обязанности главы НБУ исполнял Арсений Яценюк.

Он стал первым премьером после побега президента Януковича из Украины в феврале 2014 года, назвав свой Кабинет - правительством "камикадзе".

Поэтому за обоими претендентами стоит солидный политический "капитал", который не всегда может сыграть положительную роль для кандидата на должность главы Национального банка.