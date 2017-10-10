НБУ без главы: полгода не предел?
10 октября исполняется полгода с тех пор, как глава Национального банка Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.
Через месяц после этого она закончила деятельность в НБУ и передала полномочия своему заместителю Якову Смолию.
• Гонтарева объявила об отставке
• Гонтарева попрощалась с топ-банкирами и назначила и.о.
Сама Валерия Гонтарева с тех пор находилась сначала в оплачиваемом отпуске, а с начала августа - в отпуске за свой счет без сохранения заработной платы.
Впрочем, до того, как у НБУ появится новый глава, Валерии Гонтаревой еще предстоит отчитаться в парламенте о своей деятельности в должности.
Вопросов к главе НБУ может быть много. Именно на ее каденцию пришлась значительная девальвация гривны, а также сложный и болезненный процесс, который в НБУ и среди международных партнеров называют "очисткой банковской системы", а в СМИ - "банкопадом".
6 месяцев без предложений
Согласно закону "О Национальном банке", увольнение и назначение главы НБУ происходит по решению Верховной Рады по представлению президента.
Однако за полгода депутаты так и не получили предложений от Петра Порошенко.
В парламентском комитете по вопросам финансовой и банковской деятельности даже рекомендуют Раде принять отдельный законопроект, который ограничит сроки "безглавия" в НБУ 30-ю днями, после чего право на выдвижение кандидатуры переходит от президента к парламентариям.
"Почти полгода НБУ работает без полноценного руководителя. Еще в апреле Валерия Гонтарева подала заявление об отставке и с тех пор находится в постоянном отпуске. Это недопустимо. Это является одной из причин торможения реформ финансово-банковского сектора", - заявил председатель комитета Сергей Рыбак.
Впрочем, в Нацбанке утверждают, что НБУ "продолжает конструктивный диалог с профильным комитетом Верховной Рады".
В частности, 5 октября исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий проинформировал членов комитета "о положительных тенденциях в банковской системе".
Чем отличился и.о.
Именно г-на Смолия с мая называют среди кандидатур на должность главы НБУ, которые может выдвинуть на утверждение парламента президент.
Обозреватели отмечают, что если весной для многих он был "темной лошадкой", то сейчас уже и у участников рынка, и у международных партнеров было достаточно времени, чтобы понять стиль его работы.
Однако и здесь мнения разделились.
Одни обращают внимание на снижение курса гривны на протяжении последних двух месяцев из-за того, что Нацбанк вынужден поддерживать национальную единицу валютными интервенциями.
Если в июле НБУ провел только один валютный аукцион, то в августе их было уже шесть, в сентябре - четыре, и еще два - с начала октября.
С другой стороны, в НБУ говорят о "сезонности" снижения курса гривны.
10 апреля - в день, когда Валерия Гонтарева подала заявление об отставке - официальный курс гривны составлял 26,97 грн/долл.
9 октября доллар стоил 26,74 грн, то есть за полгода гривна даже немного окрепла.
Выросли также и валютные резервы страны - с начала года на 20%.
В частности, на 1 мая этого года национальные запасы составляли 17,175 млрд долларов - тогда, как на 1 октября они пополнились до 18,637 млрд долларов.
То есть, при отсутствии главы банка, НБУ пополнил свои резервы почти на 1,5 млрд долларов.
И, как говорят в банковских и экспертных кругах, действующий и.о. не вызывает особых нареканий или опасений в непредсказуемых шагах, а вся его карьера полностью посвящена банковскому делу.
На скамье "запасных" - без изменений?
За полгода среди обсуждаемых кандидатур новые имена не появились. Среди возможных кандидатур так же, как и в мае, рассматривают председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука, а также двух топ-чиновников - Арсения Яценюка и Сергея Тигипко, которые имеют опыт работы как в НБУ, так и в правительстве.
В правительстве Сергей Тигипко поднялся до должности вице-премьера, а также возглавлял Национальный банк.
Однако в 2004 году, возглавив первую президентскую кампанию Виктора Януковича, решил приостановить работу во главе НБУ.
Именно в этот период - вр время бурных событий "оранжевой революции" в декабре 2004 года - обязанности главы НБУ исполнял Арсений Яценюк.
Он стал первым премьером после побега президента Януковича из Украины в феврале 2014 года, назвав свой Кабинет - правительством "камикадзе".
Поэтому за обоими претендентами стоит солидный политический "капитал", который не всегда может сыграть положительную роль для кандидата на должность главы Национального банка.