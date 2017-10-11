Бронированный "Страж" и польский Krab - на выставке вооружения

Image caption Польская самоходная артиллерийская установка Krab с 155-мм пушкой весит 48 тонн, а в высоту достигает 3 метров

В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность-2017", на которой традиционно демонстрируются последние разработки отечественного оборонпрома и зарубежных партнеров. ВВС Украина собрала ключевые новации.

В этом году "звездами" мероприятия стала польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и украинская тяжелая боевая машина поддержки "Страж".

Впрочем, увидеть на выставке можно все - от тяжелой бронетехники до станков под пулеметы и экипировки, производимой украинскими волонтерами.

Турки и поляки

Image caption Украинский бронетранспортер "Атаман" - традиционный экспонат на выставках вооружения

Это уже 14-я выставка вооружения в Киеве, однако с 2014 года ее масштабы существенно увеличились.

"Украина - государство, ведущее боевые действия. А с увеличением оборонного бюджета повысился интерес иностранных компаний, которые предлагают свои товары и технологии", - объясняет ВВС Украина военный эксперт Сергей Згурец.

По его оценкам, больше всего иностранных экспозиций имеют две страны - Турция и Польша.

"Эти страны заинтересованы в сотрудничестве, и мы уже имеем реальные примеры", - добавляет эксперт.

В частности, по его словам, украинская армия уже закупает турецкие радиостанции.

Image caption Турецкие радиостанции, как предполагают украинские военные эксперты, уже применялись в боевых условиях в Сирии

"Они могут менять частоты во время работы, что позволяет использовать их в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы предполагаем, что эти радиостанции, которые сегодня представлены на стенде, испытывались, в том числе, в Сирии в условиях российской РЭБ", - отмечает Сергей Згурец.

Украинский генштаб неоднократно заявлял о том, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе используют российские средства РЭБ, например, во времена боев за Дебальцево. Россия такие обвинения традиционно отвергает.

С Польшей Минобороны Украины налаживает сотрудничество по производству беспилотных аппаратов, в частности - ударных беспилотников, продолжает Сергей Згурец.

И популярной польской экспозицией стала 155-мм САУ Krab. Это "самоходка", созданная по "натовским" стандартам, которой поляки предлагают украинской армии заменить советские САУ 152 мм калибра.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Закупка Krab или его боевого модуля может стать стратегическим решением для ВСУ, говорит эксперт Михаил Жирохов

Впрочем, польский САУ в базовой комплектации слишком дорогой для Украины, предупреждают аналитики.

"Главная звезда выставки - это Krab. В планах брать его на вооружение, но не чисто польский САУ. Планируется поставить польский боевой модуль, а базу взять от украинского танка", - рассказывает военный эксперт Михаил Жирохов.

Он отмечает, что переход на "натовский" стандарт 155 мм артиллерии - это стратегическое решение, ведь "запасы 152 мм советских снарядов не бесконечны".

Еще один товар для армии, который продвигают поляки, - военные грузовики STAR.

Image caption Польский грузовик STAR 266М2

"Их предлагают вывести на украинский рынок, как замену ГАЗ-66, потому что возможности КРАЗа и "Богдана" не покрывают потребности армии", - объясняет Михаил Жирохов.

Украинская техника

Военный эксперт добавляет, что в этом году представлены и украинские новинки бронетехники.

Прежде всего, это модифицированный на Николаевском бронетанковом заводе "БРДМ-НИК" с новым двигателем и усиленной броней.

Image caption БРДМ-НИК усилили броней

Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки мотострелковых подразделений.

Кроме того, разработчики Житомирского бронетанкового завода впервые показали боевую машину "Страж".

Она имеет две 30 мм пушки, автоматический гранатомет, пулемет, четыре противотанковых ракетных комплекса "Барьер" и базу от танка Т-64. Много таких танков хранятся на украинских складах, однако не рассматриваются как основные для ВСУ, поэтому их можно использовать,в том числе для переоборудования в машины "Страж", отмечает Михаил Жирохов.

Image caption Боевая машина огневой поддержки "Страж"

По словам эксперта, такая машина может эффективно использоваться в условиях уличных боев.

Представлена и продукция частных предпринимателей.

Например, компания "Украинская бронетехника" приехала с несколькими бронетранспортерами "Варта".

Image caption Бронированный транспортер "Варта"

Эта машина имеет защиту от бронебойно-зажигательных патронов калибра 7,62 и выдерживает взрыв фугаса с 6 кг тротила.

Это транспорт для бойцов на второй и третьей линиях обороны, его уже используют МВД и Нацгвардия.

Есть также модификация для санитаров - со специальными креплениями для носилок.

Image caption Модификация "Варты" для медиков

Также представлена ​​"Варта" с мощным боевым модулем: 12,7 мм зенитным пулеметом, 30 мм гранатометом и тепловизионным прицелом.

Дмитрий Поляков, заместитель директора "Украинской бронетехники", рассказывает, что сейчас они ожидают реакцию военных - нужно ли им такое вооружение на транспортной, а не боевой машине.

Внимание привлекает следующее: "Грузоподъемность машины позволяет установить на ней и пулемет калибром 14,5 мм. Но она сразу становится приоритетной целью на поле боя. Нужно ли это тем людям, которые в ней находятся, ведь она тогда переходит в класс боевых машин?"

От ракет до волонтерства

Image caption Фирма "Радионикс" разрабатывает головки самонаведения для ракет (слева в стеклянном конусе) и систему защиты фронтовой авиации "Омут"

По оценкам Сергея Згурца, наиболее интересными отечественными технологическими товарами на выставке являются разработки компании "Радионикс".

Фирма занимается модернизацией прицельных комплексов для боеголовок и радиолокационных систем управления вооружением.

В частности, представлена ​​система "Омут 25К" - станция активной защиты истребителей и самолетов фронтовой авиации.

"Она создает имитирующие и маскирующие помехи для истребителей противника и таким образом помогает избежать ракетной атаки", - рассказал ВВС Украина исполнительный директор предприятия Василий Романенко.

Также производитель впервые представил новую головку самонаведения для ракет, которую сейчас активно испытывают.

Другой разработчик - "Укрспецтехника" - впервые показал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Полонез".

Image caption В руках у военного "противодроновое ружье", на заднем плане - антенна комплекса подавления беспилотников "Полонез"

С его помощью можно обнаруживать беспилотные летательные аппараты, идентифицировать их через оптические и тепловизионные приборы, после чего координаты передаются на автоматический боевой модуль с пулеметом, который захватывает цель, сопровождает ее и при необходимости уничтожает.

Заместитель гендиректора "Укрспецтехники" Михаил Прохоренко добавляет, что "Полонез" оборудован также средствами РЭБ: системой подавления каналов управления и телеметрии беспилотников.

Система с боевым модулем уже используется в Авдеевке и может "работать" по наземным целям.

Параллельно "Укрспецтехника" представила так называемую "противодроновое ружье", которое может подавлять беспилотники на расстоянии до 2-х км.

Image caption Легкий пулемет "Форт-401" уже находится на вооружении украинской армии

Украинское стрелковое вооружение традиционно представляет винницкое предприятие "Форт".

В частности, на стенде есть пистолет "Форт-28", усовершенствованный после дополнительных испытаний по методикам Минобороны.

Image caption Пистолет "Форт-28" проходит проверку Минобороны

Выпущенная из него пуля калибром 5,7 мм летит со скоростью до 600 м/с и на расстоянии до 200 м пробивает бронежилеты третьего класса, что можно сравнивать с мощностью автомата Калашникова, рассказывает коммерческий директор компании Максим Ковтун.

Image caption Украинские гранатометы, созданные под "натовские" боеприпасы. Правда, в Украине такие гранаты не производятся

Другие товары производителя - гранатомет "Форт-600", разработанный под "натовский" калибр гранат, и легкий пулемет калибра 5,56, созданный совместно с израильской фирмой.

Image caption Маскировочные костюмы - один из популярных экспонатов на выставках военного снаряжения

Волонтеры из объединения Armorum Solutions представили свои разработки - пулеметные и гранатометные станки (так называемые турели), систему радиоразведки "Тень" и носилки для эвакуации раненых.

Image caption Турель для раритетных пулеметов выглядела своеобразной экзотикой на выставке современного вооружения

"У нас здесь не какие-то перспективные разработки, а те вещи, которые уже активно используются на фронте", - отмечает конструктор объединения Иван Савельев, который отвоевал два года в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона.

На его турелях можно устанавливать разные пулеметы - от раритетных пулеметов "Максим" до более современных "Утес", ПКМ и гранатометов РПГ-7.

"Блок с 2-3 РПГ-7 позволяет решать задачи на расстоянии до 900 м", - уверяет конструктор.