Бронированный "Страж" и польский Krab - на выставке вооружения
В Киеве открылась выставка "Оружие и безопасность-2017", на которой традиционно демонстрируются последние разработки отечественного оборонпрома и зарубежных партнеров. ВВС Украина собрала ключевые новации.
В этом году "звездами" мероприятия стала польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и украинская тяжелая боевая машина поддержки "Страж".
Впрочем, увидеть на выставке можно все - от тяжелой бронетехники до станков под пулеметы и экипировки, производимой украинскими волонтерами.
Турки и поляки
Это уже 14-я выставка вооружения в Киеве, однако с 2014 года ее масштабы существенно увеличились.
"Украина - государство, ведущее боевые действия. А с увеличением оборонного бюджета повысился интерес иностранных компаний, которые предлагают свои товары и технологии", - объясняет ВВС Украина военный эксперт Сергей Згурец.
По его оценкам, больше всего иностранных экспозиций имеют две страны - Турция и Польша.
"Эти страны заинтересованы в сотрудничестве, и мы уже имеем реальные примеры", - добавляет эксперт.
В частности, по его словам, украинская армия уже закупает турецкие радиостанции.
"Они могут менять частоты во время работы, что позволяет использовать их в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы предполагаем, что эти радиостанции, которые сегодня представлены на стенде, испытывались, в том числе, в Сирии в условиях российской РЭБ", - отмечает Сергей Згурец.
Украинский генштаб неоднократно заявлял о том, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе используют российские средства РЭБ, например, во времена боев за Дебальцево. Россия такие обвинения традиционно отвергает.
С Польшей Минобороны Украины налаживает сотрудничество по производству беспилотных аппаратов, в частности - ударных беспилотников, продолжает Сергей Згурец.
И популярной польской экспозицией стала 155-мм САУ Krab. Это "самоходка", созданная по "натовским" стандартам, которой поляки предлагают украинской армии заменить советские САУ 152 мм калибра.
Впрочем, польский САУ в базовой комплектации слишком дорогой для Украины, предупреждают аналитики.
"Главная звезда выставки - это Krab. В планах брать его на вооружение, но не чисто польский САУ. Планируется поставить польский боевой модуль, а базу взять от украинского танка", - рассказывает военный эксперт Михаил Жирохов.
Он отмечает, что переход на "натовский" стандарт 155 мм артиллерии - это стратегическое решение, ведь "запасы 152 мм советских снарядов не бесконечны".
Еще один товар для армии, который продвигают поляки, - военные грузовики STAR.
"Их предлагают вывести на украинский рынок, как замену ГАЗ-66, потому что возможности КРАЗа и "Богдана" не покрывают потребности армии", - объясняет Михаил Жирохов.
Украинская техника
Военный эксперт добавляет, что в этом году представлены и украинские новинки бронетехники.
Прежде всего, это модифицированный на Николаевском бронетанковом заводе "БРДМ-НИК" с новым двигателем и усиленной броней.
Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки мотострелковых подразделений.
Кроме того, разработчики Житомирского бронетанкового завода впервые показали боевую машину "Страж".
Она имеет две 30 мм пушки, автоматический гранатомет, пулемет, четыре противотанковых ракетных комплекса "Барьер" и базу от танка Т-64. Много таких танков хранятся на украинских складах, однако не рассматриваются как основные для ВСУ, поэтому их можно использовать,в том числе для переоборудования в машины "Страж", отмечает Михаил Жирохов.
По словам эксперта, такая машина может эффективно использоваться в условиях уличных боев.
Представлена и продукция частных предпринимателей.
Например, компания "Украинская бронетехника" приехала с несколькими бронетранспортерами "Варта".
Эта машина имеет защиту от бронебойно-зажигательных патронов калибра 7,62 и выдерживает взрыв фугаса с 6 кг тротила.
Это транспорт для бойцов на второй и третьей линиях обороны, его уже используют МВД и Нацгвардия.
Есть также модификация для санитаров - со специальными креплениями для носилок.
Также представлена "Варта" с мощным боевым модулем: 12,7 мм зенитным пулеметом, 30 мм гранатометом и тепловизионным прицелом.
Дмитрий Поляков, заместитель директора "Украинской бронетехники", рассказывает, что сейчас они ожидают реакцию военных - нужно ли им такое вооружение на транспортной, а не боевой машине.
Внимание привлекает следующее: "Грузоподъемность машины позволяет установить на ней и пулемет калибром 14,5 мм. Но она сразу становится приоритетной целью на поле боя. Нужно ли это тем людям, которые в ней находятся, ведь она тогда переходит в класс боевых машин?"
От ракет до волонтерства
По оценкам Сергея Згурца, наиболее интересными отечественными технологическими товарами на выставке являются разработки компании "Радионикс".
Фирма занимается модернизацией прицельных комплексов для боеголовок и радиолокационных систем управления вооружением.
В частности, представлена система "Омут 25К" - станция активной защиты истребителей и самолетов фронтовой авиации.
"Она создает имитирующие и маскирующие помехи для истребителей противника и таким образом помогает избежать ракетной атаки", - рассказал ВВС Украина исполнительный директор предприятия Василий Романенко.
Также производитель впервые представил новую головку самонаведения для ракет, которую сейчас активно испытывают.
Другой разработчик - "Укрспецтехника" - впервые показал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками "Полонез".
С его помощью можно обнаруживать беспилотные летательные аппараты, идентифицировать их через оптические и тепловизионные приборы, после чего координаты передаются на автоматический боевой модуль с пулеметом, который захватывает цель, сопровождает ее и при необходимости уничтожает.
Заместитель гендиректора "Укрспецтехники" Михаил Прохоренко добавляет, что "Полонез" оборудован также средствами РЭБ: системой подавления каналов управления и телеметрии беспилотников.
Система с боевым модулем уже используется в Авдеевке и может "работать" по наземным целям.
Параллельно "Укрспецтехника" представила так называемую "противодроновое ружье", которое может подавлять беспилотники на расстоянии до 2-х км.
Украинское стрелковое вооружение традиционно представляет винницкое предприятие "Форт".
В частности, на стенде есть пистолет "Форт-28", усовершенствованный после дополнительных испытаний по методикам Минобороны.
Выпущенная из него пуля калибром 5,7 мм летит со скоростью до 600 м/с и на расстоянии до 200 м пробивает бронежилеты третьего класса, что можно сравнивать с мощностью автомата Калашникова, рассказывает коммерческий директор компании Максим Ковтун.
Другие товары производителя - гранатомет "Форт-600", разработанный под "натовский" калибр гранат, и легкий пулемет калибра 5,56, созданный совместно с израильской фирмой.
Волонтеры из объединения Armorum Solutions представили свои разработки - пулеметные и гранатометные станки (так называемые турели), систему радиоразведки "Тень" и носилки для эвакуации раненых.
"У нас здесь не какие-то перспективные разработки, а те вещи, которые уже активно используются на фронте", - отмечает конструктор объединения Иван Савельев, который отвоевал два года в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона.
На его турелях можно устанавливать разные пулеметы - от раритетных пулеметов "Максим" до более современных "Утес", ПКМ и гранатометов РПГ-7.
"Блок с 2-3 РПГ-7 позволяет решать задачи на расстоянии до 900 м", - уверяет конструктор.