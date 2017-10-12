Какая цена газа "справедлива" для населения?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Минэнерго пояснило, как надо считать цену на газ

Министерство энергетики Украины обнародовало свои расчеты относительно того, почему цена на газ для населения этой зимой не должна возрасти.

Эти расчеты ведомство должно сделать еще в июле. Но вместо этого от чиновников звучали только заявления, что оснований для повышения цены нет.

Спор по новой цене на газ стал публичным только когда МВФ отметил, что такие основания есть. Они зафиксированы не только в Меморандуме о сотрудничестве, но и в собственных решениях правительства.

Речь идет о Постановлении №187, которое Кабмин принял 22 марта этого года. Оно предусматривало, что с 1 апреля 2017 года цена на газ, поставляемый населению и производителям тепла, должна составлять 4942 грн за тысячу кубов (без НДС).

Постановление также предусматривало, что до 1 июля рассчитают, а с 1 октября - введут новую цену. С учетом "импортного паритета". Поскольку цены на импортный газ выросли, то, теоретически, должны вырасти и тарифы на его поставку населению.

Но, как отмечают в министерстве энергетики, они пытались сделать "объективный расчет цены природного газа" и избежать "дополнительной финансовой нагрузки на потребителей и бюджет страны".

Теперь ведомство предлагает пересмотреть постановление и внести в него коррективы. Планируется рассчитывать цену на газ не один раз, а дважды в год, поскольку летние и зимние цены существенно отличаются.

Если летом, когда цены ниже, закупать газ на зиму и хранить его в хранилищах, то и тарифы на отопительный сезон можно не увеличивать. Так считают в Минэнерго.

"Согласно предложенному Минэнергоуглем расчету, цена газа на период с 01.10.2017 по 01.04.2018 будет составлять 5223,06 грн. Без НДС, только на 5,6% больше текущей цены, - говорится в разъяснении ведомства. - Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% от текущей цены, нет оснований для ее пересмотра".

"Не хозяйственный подход"

Заместитель министра энергетики Игорь Прокопов признает, что правительство само сформулировало правило, согласно которому цена на газ для населения привязывалась к импортному паритету.

Также чиновник признает, что теперь "мы некрасиво выглядим перед МВФ". Но, говорит заместитель министра, нельзя считать постановление №187 "Библией". В него можно вносить правки. Об этом он заявил во время третьего Газового форума в Киеве.

В то же время чиновник отмечает, что в условиях, когда львиная доля газа на нужды населения поступает с газа собственной добычи, привязывать тарифы к импорту - "не хозяйственный подход".

"Будем надеяться, что МВФ нас поймет", - говорит Прокопов, добавляя, что в Киеве надеются и на понимание в Европейском энергетическом сообществе.

При этом, по словам заместителя министра, речь не идет об отказе от реформы рынка газа. По его словам, это - только о справедливой цене, которая определяется на рыночных принципах.

Опасности "справедливой" цены

Копірайт зображення UNIAN Image caption Рост цены на газ для населения и теплокоммунэнерго потянет вверх и тарифы на отопление

В то же время, как отмечает Марина Петрова из Европейского банка реконструкции и развития, который участвует в реформировании украинского газового сектора и "Нафтогаза", поиск "справедливой" цены может обернуться тем, что Украина снова наступит на "грабли" миллиардных бюджетных расходов на субсидирование низкой цены газа для населения, как это было в предыдущие 20 лет.

Пока для западных партнеров это выглядит как отход от реформ в газовом секторе, которые считались среди наиболее успешных из них в Украине от 2014 года.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк отмечает, что эта ситуация напоминает "споры посредине реки", когда надо либо последовательно доводить до завершения то, что начали, либо предлагать принципиально новый план.

Он напомнил, что хотя его ведомство не определяет тарифы на газ (эта миссия возложена на правительство), цена газа на 70-80% определяет тарифы на тепло и горячую воду, которые регулирует НКРЭКУ.

И уже сейчас можно представить рост потребности в субсидиях при том, что они так и не стали "адресными", а распределяются на уровне взаимозачетов между государством и компаниями, которые поставляют газ и тепло.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что в бюджете следующего года на коммунальные субсидии будет выделено 55 млрд грн. Однако глава энергетического комитета парламента Александр Домбровский говорит, что эта сумма может возрасти до 60, а то и до 80 млрд грн.

Похоже, что именно этим объясняется то, что переговоры по формуле цены на газ для населения с МВФ на этой неделе в Вашингтоне проводит министр финансов.

Опыт предшественников

Копірайт зображення AFP Image caption Требования МВФ стали для Николая Азарова "последней каплей"

22 ноября 2013 года премьер-министр Николай Азаров, объясняя решение правительства о приостановлении подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в Верховной Раде, заявил, что это было обусловлено критической ситуацией в экономике и требованием МВФ повысить тарифы на газ для населения, которые, по его словам, стали "последней каплей".

Последовательный отказ правительства Николая Азарова от договоренностей с МВФ по повышению тарифов для населения в 2012-2013 годах привел к свертыванию программы кредитования.

Впоследствии президент Виктор Янукович был вынужден обратиться за финансовой помощью к России, которая, в свою очередь, требовала отказа Киева от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

17 декабря 2013 года, когда в центре Киева были акции против решения властей не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, президент Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России. 3-миллиардный кредит должен был стать первым траншем из этого займа.

Сейчас Украина и Россия спорят об этом долге в международных судах.