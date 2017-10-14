От ненависти до поддержки: почему изменилось отношение к УПА?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2015 году Украина признала воинов УПА борцами за независимость Украины

Новые социологические опросы свидетельствуют о том, что украинцы резко изменили свою оценку деятельности УПА и теперь называют "бандеровцев" борцами за независимость Украины.

Накануне 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии две социологические компании представили результаты исследований, данные которых в отношении положительной оценки деятельности УПА почти совпадают.

Еще в начале 2010-х годов большая часть опрошенных была настроена крайне негативно в отношении УПА, примерно похожая ситуация наблюдалась при президентстве Виктора Ющенко, не говоря уже о первых годах независимости.

После Евромайдана украинские власти и медиа освещают деятельность УПА в основном в позитивном ключе, а в честь ее членов и лидеров были названы улицы по всей стране.

Это вызвало критику не только со стороны России, но и Польши, где бойцов УПА считают виновными в "Волынской трагедии", произошедшей во время Второй мировой войны.

Борцы за независимую Украину

В 2014 году Петр Порошенко учредил в стране новый государственный праздник - День защитника Украины. На эту же дату - 14 октября - приходится день создания УПА и праздник Покрова Пресвятой Богородицы (поскольку матерь божья считается защитницей и покровительницей украинских казаков).

Накануне 75-летия создания УПА группа "Рейтинг" представила результаты масштабного социологического исследования, задача которого, среди прочего, заключалась и в том, чтобы определить отношение украинцев к "бандеровцам".

Социологи спросили украинцев, считают ли они бойцов ОУН-УПА борцами за независимость Украины.

49% респондентов ответили утвердительно, а 29% - отрицательно. Еще 23% не определились с ответом.

Подобные опросы социологи "Рейтинга" проводят с 2010 года. Тогда количество противников УПА составило 61%, а сторонников - 20%.

Перелом настроений социологи зафиксировали в 2015 году.

Сейчас положительное отношение к УПА полностью преобладает на западе Украины - 80% против 6%. В центральной части страны также наблюдается значительное преимущество сторонников - 51% к 23%.

А вот на юге зафиксировано незначительное превосходство противников УПА - 30% против 46%. В то же время на востоке Украины противников идеи признания ОУН-УПА борцами за независимость оказалось существенно больше - 19% к 53%.

Похожие цифры 13 октября обнародовала и компания КМИС. Ее сотрудники задали респондентам такой же вопрос о признании воинов ОУН-УПА борцами за независимость.

Опрос КМИС также показал, что 43% опрошенных в целом по Украине заявили, что поддерживают эту идею, а 29,2% - нет.

Данные не учитывают характеристик тех, кто отказался отвечать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption После обретения Украиной независимости негативное отношение к УПА в Крыму всегда преобладало

Результаты опросов в регионах также почти совпадают с цифрами "Рейтинга". Запад - 71,4% против 8,2%, центр - 41,1% против 23,9%, юг - 30,7% к 46,1%, а восток - 14,2% к 53,7%.

Систематический мониторинг отношения к УПА в 2000-е годы проводил государственный Институт социальной и политической психологии.

Тогда у украинцев спросили, поддерживают ли они идею признания УПА воюющей стороной во Второй мировой войне и предоставление ее бойцам статуса ветеранов войны.

По данным ИСПП, в 2000 году положительно к такому шагу отнеслись 20,5%, а отрицательно - 43,4%.

В 2002 году количество сторонников составило 28,4%, а противников - 40,4%.

В 2005 году после прихода к власти Виктора Ющенко, который поддерживал УПА, число сторонников увеличилось до 33,5%, а противников - до 43,7%.

А уже в 2006 году цифры почти сравнялись - 35,9% против 41,1%. При этом количество сторонников УПА так и не превысило число противников.

Официальное признание ОУН-УПА получили в апреле 2015 года, когда украинский парламент признал членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии борцами за независимость.

Образование и война

Опрошенные ВВС Украина эксперты выделили несколько причин, почему украинцы так резко сменили свое негативное отношение к УПА на противоположное.

На первое место они ставят конфликт на востоке Украины, который большая часть украинцев считает российской агрессией.

Часть украинцев просто проводит аналогию между бойцами УПА и добровольцами АТО, которые отправились воевать на Донбасс в 2014 году.

"Конечно, радикальное изменение в восприятии вызвала война. Иначе процесс шел бы постепенно и долго", - рассказала ВВС Украина социолог Ирина Бекешкина.

Однако одной из стратегических причин она назвала концепцию преподования истории в школах независимой Украины.

"Младшее поколение школьников независимой Украины изучает другой взгляд на исторические процессы. Их родителям этот предмет преподавали иначе, не говоря уже о стариках", - подчеркивает Бекешкина.

Если во времена СССР присутствовала однозначно негативная оценка УПА, то в 90-е в учебниках уже использовались более нейтральные и положительные формулировки, указывает она.

Младшее поколение школьников независимой Украины изучает другой взгляд на исторические процессы. Их родителям этот предмет преподавали иначе, не говоря уже о стариках Ирина Бекешкина, социолог

Схожее объяснение предлагает и доктор исторических наук, профессор "Киево-Могилянской академии" Алексей Гарань.

"Один из ключевых аспектов - больше информации об УПА. Я учился в советской школе и советском институте, мне рассказывали, что члены УПА - буржуазные националисты и пособники фашистов", - вспоминает Гарань.

Однако, начиная с 90-х годов люди получили больший доступ к информации и начали понимать, что явление повстанческой армии достаточно сложное и неоднозначное, указывает историк.

"Мы начали узнавать, что люди с оружием в руках боролись за независимость Украины, в том числе и против нацистов", - добавил Гарань.

Исследование группы "Рейтинг" свидетельствует, что, чем моложе респонденты, тем более благосклонно они относятся к УПА.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Марш нации" с участием ветеранов АТО. Киев, 14 октября 2016 года

В возрастной группе от 18 до 35 лет УПА поддерживают 52%, а против выступают 25%. А вот среди тех, кто старше 50 лет число сторонников УПА составляет 42%, а противников - 32%.

Алексей Гарань указывает, что конфликт с Россией стал весомым психологическим фактором для украинцев.

Мы начали узнавать, что люди с оружием в руках боролись за независимость Украины, в том числе и против нацистов Алексей Гарань, историк и политолог

"В противовес российской агрессии у многих людей на первое место выходят люди, которые боролись против сталинского режима за независимость Украины", - считает Гарань.

Профессор не исключает, что на фоне российской пропаганды "злых бандеровцев" украинцы начали осознавать, что советская пропаганда против УПА таже могла быть выдумкой.

Хотя ученый предостерегает, что в Украине начинают идеализировать историю УПА, которая на самом деле является очень сложной. И сам Бандера, ставший неким национальным символом, также является личностью очень неоднозначной.

Системная пропаганда?

Политолог Михаил Погребинский, который достаточно критично настроен к нынешней украинской власти, указывает, что в Украине на смену советской пропаганде "против" УПА пришла пропаганда "за".

"Факт борьбы УПА за независимость Украины - правда. То, что они сотрудничали с Гитлером - тоже правда. Однако в УПА рассматривали его как шанс получить независимость", - считает Погребинский.

По его словам, когда преобладала негативная оценка деятельности УПА, на передний план выдвигали темы сотрудничества с Гитлером в начале войны, а также участие в антипольских акциях.

Теперь негатив в отношении УПА оттеснен на задний план, а на передний вынесли их борьбу за независимость от России Михаил Погребинский, политолог

"Теперь негатив в отношении УПА оттеснен на задний план, а на передний вынесли их борьбу за независимость от России. И это тоже правда", - добавил Михаил Погребинский.

Резкое изменение отношения за последние три года он объясняет просто - работает факт противостояния с Россией, которое сопровождается антироссийской пропагандой на центральных телеканалах.

Михаил Погребинский считает показательным тот факт, что даже среди пророссийски настроенных сторонников "Оппозиционного блока" 18% также поддерживают идею признания УПА борцами за независимость Украины.

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что на изменение отношения украинцев к теме УПА в определяющей степени повлияло телевидение.

"Украинец живет телевизором. Что скажет украинское телевидение, то и осядет в украинском мозгу. Речь также идет о том, что в информационном пространстве мы перешли на проукраинские настроения", - отметил социолог в интервью "Общественному радио".

Эксперт считает, что в последние годы в сознании украинцев действительно произошли существенные изменения.

И эта тенденция, как добавила Ирина Бекешкина, будет продолжаться. Она спрогнозировала, что со сменой поколений изменяется и отношение к УПА. Оно становится более положительным даже на востоке страны.