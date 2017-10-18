Копірайт зображення PA/Dominic Lipinski Image caption Небо Лондона заволокло розоватой дымкой из-за урагана

Из-за урагана "Офелия"в Великобритании и Ирландии погибло как минимум три человека, сотни тысяч домов остались без электричества. Кроме того, жители страны имели возможность наблюдать необычное явление - в небе появились красная луна и рыже-красное солнце.

На Британские острова обрушился тропический ураган "Офелия". Его жертвами уже стали по меньшей мере три человека.

Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигает 176 км/ч. Власти объявили погодные явления опасными для жизни.

Из-за бури 360 тыс. домов в Республике Ирландия были обесточены. В Северной Ирландии без электричества остались 1300 домов, в Уэльсе - четыре тысячи.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ураган "Офелия" принес сильный ветер, который валит деревья и срывает кровли домов

В Северной Ирландии, как и в Республике Ирландия, из-за непогоды отменены занятия в школах.

Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина полностью или частично отменили рейсы. Нет авиасообщения с островом Мэн.

В разных районах Англии метеослужбы распространили предупреждение о надвигающихся наводнениях. Введены повышенные уровни опасности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В некоторых районах Англии объявлена угроза наводнения

Кроме того, ураган "Офелия" спровоцировал необычные погодные явления - красную луну и рыже-красное солнце.

Первыми необычный атмосферный эффект заметили жители Англии и Уэльса в ночь на 16 октября. Днем похожую аномалию можно было наблюдать в Лондоне, где небо затянуло густой красноватой дымкой, из-за чего в середине дня в городе потемнело, как при глубоких сумерках.

Как объясняет Саймон Кинг из метеослужбы Би-би-си, причина аномального явления - пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.

Копірайт зображення Jan Van der Elsen Image caption А так выглядело солнце над доками в Глостере

Копірайт зображення PA Image caption Мужчина пытается устоять на ногах под порывами ветра в Лендс-Энде, Корнуолл

Копірайт зображення PA/Neil Pugh Image caption Красное солнце наблюдали жители Вустершира

Копірайт зображення Ludford Sunshine Image caption В Шропшире дневное светило приобрело более оранжевый оттенок

Копірайт зображення Anoup Kerrai Image caption Над замком Кардиффа солнце и небо тоже приобрели оранжевый окрас