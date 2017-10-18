Курц и харизма: почему молодые лидеры становятся победителями

Копірайт зображення JVPWIEN Image caption "Черный - это круто": Себастиан Курц (на капоте, в центре), предвыборная кампания 2011 года

В Австрии его называют "Wunderwuzzi" - то есть "вундеркинд" или "пробивной".

Консерватору Себастиану Курцу всего 31 год, но он собирается стать самым молодым в Европе политическим лидером, кардинально изменив имидж австрийской Народной партии.

Ни одну (даже самую мелкую) деталь не обойдет вниманием амбициозный молодой политик, внимательно рассматривающий политический Олимп.

В 2011 году, когда черный был цветом партии г-на Курца, юноша позировал на джипе для партийной кампании "Черный - это круто". Но перед нынешними выборами, на которых Курц завоевал триумфальную победу, по его инициативе партия изменила цвет - из-за большого ребрендинга стала бирюзовой.

Новый цвет, очевидно, сработал. Но в последние годы харизматичным молодым политикам на пути к власти способствовали еще и другие факторы. Какие же? Попробуем выяснить.

Заоблачные амбиции

Г-н Курц - еще один молодой политик, который намерен взять штурмом политический истеблишмент своей страны и расшевелить его.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону всего 39 лет, но он уже успел совершить революцию в политике страны, основав новую либеральную партию - La République En Marche! (LREM). Буквально через несколько недель после его триумфальной победы на президентских выборах партия LREM победила на парламентских выборах.

Макрон - самый молодой глава французского государства со времен Наполеона.

В 2014 году в Италии появился самый молодой за всю историю премьер-министр - Маттео Ренци, которому в то время тоже было 39 лет. Как и Макрон, он никогда не работал в парламенте и был новичком в государственной политике.

Однако маленькая Эстония превзошла даже этих "вундеркиндов". Благодаря своим непомерным политическим амбициям Таави Рыйвас, которому всего 38, стал премьер-министром в 2014-2016 годах.

Успех этих людей доказывает, что избиратели, выбирая политиков, ориентируются не только на опыт. Наряду с убедительной риторикой избирательной кампании большое значение, очевидно, имеют молодость и харизма.

Кое-кто высказывает опасения, что в эпоху цифровых технологий, когда на первом плане - сильный имидж и соцсети, стиль в политике может иногда омрачать собой содержательность.

"Они шикарны внешне, но так ли содержательны внутренне?" - спрашивает Кадри Лиик, политический эксперт из Эстонии, работающая в аналитическом центре Европейского совета по международным отношениям.

"У меня иногда возникает страх перед тем, что я называю "дэвидкэмеронизацией" эстонской политики: у этих политиков красивая внешность, они красноречивы и дружелюбны, но им не хватает истинной серьезности", - рассказала г-жа Лиик в интервью BBC.

Эксперт с грустью констатировала, что существует "тенденция верить в то, что жизнь - это прежде всего пиар, активность, выступления и партийная политика".

Поражение Дэвида Кэмерона в результате референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году была катастрофой с точки зрения пиара - как на человека, который перед восхождением на вершину британской политики был профессионалом по связям с общественностью.

Медиаграмотные и спортивные

Разумный кэжуал-имидж "вундеркинда" продемонстрировал, что он четко понимает - молодые австрийцы хотят перемен в политике.

Копірайт зображення AFP Image caption Ренци (слева) вышел на публику в кожанке, которая подчеркнула его имидж молодого энергичного человека

Поклонник открытых воротничков и зачесанных назад волос выбрал мальчишеский имидж - в противовес стереотипам, которые складывались на протяжении десятилетий и под прикрытием которых в австрийской коалиции проворачивают тайные сделки мужчины в серых костюмах.

На стиле смарт-кэжуал ("повседневно-нарядный") также остановил свой выбор Маттео Ренци. Его фото в белой рубашке и кожаной куртке даже заставило The Guardian поинтересоваться, не копирует ли случайно г-н Ренци образ "Фонзи", звезды американского ситкома "Счастливые дни" (Happy Days).

Как сообщила Софи Гастон, заместитель директора британского аналитического центра Demos, политических лидеров нового образца "объединяет понимание того, как современные силы влияют на избирательные кампании. Они обладают навыками работы с цифровыми и социальными медиа и умеют их использовать для прямой связи с избирателями" .

"Это отличает их на фоне "традиционной" политической элиты мейнстримовых партий".

Все трое - Курц, Макрон и Ренци - совершили восхождение в пределах устоявшихся партийных структур. Однако эти политики сумели убедить избирателей в том, что они - глоток свежего воздуха и намерены проводить серьезные реформы.

Г-жа Гастон сообщила в интервью BBC, что в этом смысле они тонко почувствовали неприятие политического истеблишмента избирателями, особенно после финансового кризиса 2008 года, и это пошло им на пользу.

"Считается, что они либо не испорчены всей этой политической гегемонией, либо, как в случае Макрона, готовы пойти на риск и бросить вызов господствующей политической доктрине".

Копірайт зображення AFP Image caption Барак Обама создавал свой спортивный образ еще до того, как стал президентом

Коммуникативные навыки позволили им обойти противников из праворадикальных и леворадикальных популистских партий, которые, по словам г-жи Гастон, быстро освоили использование соцсетей.

Действительно, правая Австрийская партия свободы обвиняет г-на Курца в перехвате инициативы по миграционному контролю.

Хорошая физическая форма, здоровый имидж - фишка успеха этих лидеров.

Во время президентской гонки 2008 года Барак Обама играл в баскетбол на фотосессии в Индиане.

А когда стал президентом, его часто видели на поле для гольфа. (Теперь это уже что-то вроде клише для президентов США.)

В июне президент Макрон играл в теннис на колясках - это была еще одна памятная фотосъемка.

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Многих лидеров репортеры фотографируют во время пробежек, включая премьера Канады Джастина Трюдо, полного энергии в свои 45 лет.

Но Робин Урбак из канадского государственного медиахолдинга CBC пожаловалась, что "люди постоянно ведутся на пиар Трюдо".

Не случайно, написала она, его личный фотограф щелкнул, как он бежит мимо "группки ребятишек, фотографирующихся на тротуаре". Это был хороший кадр, который производил "приятное впечатление".

Г-н Макрон также хорошо знает, что полезно для его имиджа. Перед официальной фотосессией в Елисейском дворце его сняли над книгой, которую он перелистывает в поисках нужной страницы. Чтобы видно было, как она лежит, развернутая и весомая, на его столе.

Новая риторика

Мы живем во времена "всеобщего недовольства статусом-кво политики", говорит профессор Кэтрин де Врие, эксперт по европейской политике в университете Эссекса.

В течение десятилетий, рассказала она BBC, амбициозные политики должны были прокладывать путь наверх, поднимаясь с самой низкой до самой высокой ступени в партии. Но сегодня это уже не актуально.

Однако им нужен "экстремальный драйв, ведь это не работа с девяти до пяти". По словам профессора, молодость - ценный актив вместе с визионерским видением и желанием менять систему.

Маттео Ренци называли Il Rottamatore ("Задира"), потому что он воевал с левоцентристским истеблишментом демократической партии. "Я не хочу подчиняться их правилам", - заявлял он.

Когда г-н Макрон понял, что за пределами Социалистической партии может снискать расположение огромной массы недовольных избирателей, то вышел из нее.

Но за последние месяцы его популярность резко упала.

Поэтому лидеров нового образца оценивают не только по имиджевому красноречию, но и по возможности и умению подкреплять слова действиями.