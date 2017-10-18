Палатки под Радой: начало Майдана-3?

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Украинцы разбили палаточный городок возле здания парламента на улице Грушевского

После столкновений с полицией возглавляемый командой Саакашвили митинг под стенами Верховной Рады превратился в палаточный городок. Однако украинские эксперты сомневаются в том, что этот протест может стать новым майданом или революцией.

О намерении собрать в Киеве митинг с требованием проведения политической реформы Саакашвили заявил сразу по возвращении в Украину в сентябре.

Среде инициаторов акции был один из идейных вдохновителей Евромайдана 2013 года, депутат нынешнего созыва Мустафа Найем, к ней также присоединились многие оппозиционные к Петру Порошенко партии - "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и "Свобода".

Все они подписались под тремя общими требованиями к власти - создать антикоррупционный суд, ограничить неприкосновенность депутатов и внести изменения в парламентскую избирательную систему.

Анонсированных десятков тысяч протестующих 17 октября под парламентом не было, пришло окло трех-четырех тысяч. Тем не менее митингующие после столкновений с полицией сумели пронести под здание Рады заранее подготовленные палатки.

Уже в этот четверг Верховная Рада рассмотрит два из трех вопросов протестующих. Однако разойдутся ли протестующие и останется ли стоять палаточный городок?

Саакашвили уже говорит о необходимости отставки Петра Порошенко, и многие протестующие его поддерживают.

Новый майдан?

После 2014 года в Киеве ежегодно возникают протесты "с претензией на новый майдан". Последняя подобная акция была организована активистами "Революционных правых сил", которые даже установили палатки на Майдане Незалежности.

Они требовали смены власти в Украине, однако их не поддержала ни одна крупная политсила, ни киевляне, а потому их палаточный городок быстро исчез.

В этот раз палаточный городок в центре Киева возник при поддержке достаточно влиятельных партий и политиков, поэтому эксперты советуют отнестись к этой ситуации более серьезно.

"Объявленный митинг имеет конкретную политическую программу, но его пытаются использовать для более радикальных целей, чтобы начать новую революцию и новый майдан", - считает политолог Владимир Фесенко.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Часть палаток разместили на площади возле здания Верховной Рады

Эксперт признаёт, что на митинг оппозиции вышло всего несколько тысяч человек, а это довольно мало, однако сотни радикально настроенных активистов остались в палатках.

"Есть опасность провокаций насилия и силовых действий. Цепная реакция насилия может привести к разрушению государственных структур с непредсказуемыми последствиями", - считает эксперт.

Владимир Фесенко не исключает, что значительной части активистов, поселившихся в палаточном городке, неинтересны политические требования реформ.

"Возможно, им нужна революция, поэтому я не уверен, что они разойдутся, когда в четверг парламент поддержит их требования. Целью радикального крыла было создание палаточного городка и предпосылок для возникновения нового майдана", - добавил Фесенко.

Во время митинга 17 октября толпа активистов действительно выкрикивала лозунги "Революция!" и "Банду геть!", требуя отставки Петра Порошенко.

Директор центра "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина считает, что нынешний протест перерастет в новый майдан лишь в том случае, если власти применят в отношении митингующих силовые методы.

"Но, если власти будут вести себя разумно, то серьезных последствий не будет", - считает Бекешкина.

Она напомнила, что в 2013 году не слишком массовый протест Евромайдана перерос в массовые акции именно после кровавого разгона небольшого студенческого палаточного городка.

Недостаточно поддержки?

Политический эксперт Тарас Чорновил в разговоре с ВВС Украина сказал, что все три требования митингующих "правильны и корректны", а парламент давно должен был принять эти законы.

"Но на акцию пришли 2-3 тысячи человек, это нельзя назвать массовой поддержкой. Она не всколыхнула народ", - считает Чорновил.

Сами организаторы митинга в разговоре с ВВС Украина признали, что они не смогли должным образом мобилизовать людей, поэтому участников было в несколько раз меньше, чем ожидалось.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Активисты защищают свой лагерь

Большую часть участников митинга привезли в Киев из регионов, а киевляне в большинстве своем проигнорировали протест.

"Народу собралось мало. Людей преимущественно организовано привезли партии из регионов. Киевляне на митинг практически не пошли", - рассказывает Ирина Бекешкина.

Она напоминает, что предыдущие майданы были спровоцированы мощными эмоциональными толчками, после которых "киевляне просто побежали на акции без приглашения каких-либо партий".

Есть еще одно существенное отличие между майданами 2004 и 2013 годов и нынешней ситуацией - уровень доверия населения к лидерам оппозиции.

Сейчас, по словам Ирины Бекешкиной, ни один из оппозиционеров не пользуется большим доверием людей.

Тарас Чорновил вспоминает еще одну неудачную попытку революции в Украине - акция "Украина без Кучмы" 2000-2001 годов. По его словам, тогда в палаточном городке находились сотни радикально настроенных активистов, однако требование отставки Леонида Кучмы не получило массовой поддержки украинцев.

По мнению Владимира Фесенко, пока наиболее вероятным сценарием развития событий является постепенное сворачивание акции протеста.

"Если власти удастся локализовать протест и не пойти на силовой сценарий разгона городка, то со временем он исчезнет - через неделю или месяц. Без массовой поддержки рано или поздно это закончится", - считает Владимир Фесенко.

Image caption Протестующие отобрали у силовиков десятки защитных щитов

Очередные президентские выборы должны состояться весной 2019 года, поэтому уже скоро начнется активная агитация, и главным политическим игрокам может быть не до протестов, считает эксперт.

Будущее Саакашвили

Политическое будущее Михеила Саакашвили после протестов эксперты обрисовывают в положительных тонах, чем бы эти акции не закончились.

Еще летом 2017 года рейтинг его партии "Движение новых сил" составил 1,5%, однако после лишения украинского гражданства ситуация изменилась.

Украинцы негативно отреагировали на действия Петра Порошенко в отношении бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области. Саакашвили вернулся в Украину, прорвав границу, и теперь ездит по регионам Украины.

И это, как указывает Ирина Бекешкина, повлияло на электоральные настроения.

"Фактически, власти сделали партию Саакашвили проходной в парламент", - утверждает она.

Ранее в беседе с ВВС Украина представители партии Саакашвили признавали, что их цель - досрочные выборы Верховной Рады уже в следующем году, чтобы попасть в парламент.

Правда, согласно украинской Конституции, депутатом может быть гражданин Украины, проживающий в стране в течение последних пяти лет, а президентом - не менее 10 лет. И даже если Саакашвили вернет себе украинское гражданство, его участие в выборах сомнительно.

Image caption Митингующие держали в руках плакаты с оскорблениями в адрес президента Украины

Сам Саакашвили пока не говорит, кого будет поддерживать на президентских выборах.

Хотя в случае досрочных выборов наибольшее количество бонусов может получить Юлия Тимошенко.

"Юлия Тимошенко уже заявила, что идет в президенты. Накануне акции она застолбила за собой место лидера, хотя с этим не все в оппозиционном лагере согласятся", - рассказал Фесенко.

Однако в том, что мэр Львова Андрей Садовый, Юлия Тимошенко и Михеил Саакашвили выступили на одной сцене и продемонстрировали единство, Владимир Фесенко усматривает плохой сигнал для Порошенко.

Все опрошенные эксперты считают маловероятным образование устойчивого союза влиятельных оппозиционеров против президента. Однако, если позиции Петра Порошенко пошатнутся, оппозиция объединится для быстрых перевыборов, допускают эксперты.