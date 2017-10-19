Больше, чем обстрелы - реакция соцсетей на трагедию в Харькове

Копірайт зображення УНИАН

Соцсети очень болезненно отреагировали на аварию в Харькове, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Полиция почти сразу сообщила о задержании 20-летней водительницы машины Lexus, которая перевернулась и снесла пешеходов на одной из центральных харьковских улиц.

В соцсетях многие ограничились выражением соболезнований семьям пострадавших, но и нередко можно встретить и радикальные призывы ограничить "мажоров на дорогих машинах" или даже вершить самосуд.

В то же время есть и те блоггеры, которые советуют не торопиться с выводами относительно виновных в трагедии без результатов расследования - лишь на основе информации о лице водителя и марке его авто.

Драконовские штрафы

"Одна деваха на авто унесла жизней больше, чем все обстрелы из тяжелого вооружения в зоне АТО за месяц. К сожалению, это еще будет повторяться. Аварии из-за неадекватов есть во всем мире", - написал блогер Мирослав Гай.

"Задача власти проанализировать все причины и работать над приведением системы безопасности на дороге к цивилизованным нормам, усилением контроля за выдачей прав и созданием безопасных зон для пешеходов (с защитными барьерами или столбами)", - добавил он.

Кстати, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что несколько месяцев назад его министерство предлагало ограничить скорость автомобилей в городах до 50 км/ч, однако тогда к таким ограничениям решили не прибегать.

"Мы настаиваем - 50 км/ч и драконовские штрафы за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free. Обязательные фото- и видеофиксация нарушений и "письма счастья", лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии", - выразил в Facebook свою позицию министр.

Он также анонсировал, что новые правила могут начать действовать уже с 1 января 2018 года.

"Если действительно есть желание изменить страну, то следует начинать не только (или не столько) с депутатской неприкосновенности, а ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Из-за мажоров и пьяных водителей ежегодно гибнут тысячи людей ... ", - написал журналист Орест Сохар.

Другой журналист Юрий Бутусов был безапелляционным: "Надеюсь, дело станет таким резонансным, что она (задержанная водитель Lexus. - Ред.) надолго сядет в тюрьму, и больше никогда не будет допущена к вождению машины".

"Надеюсь на то, что каждый, кто имеет преступную привычку проскакивать на красный и превышать скорость в населенных пунктах, задумается о том, что из номинального преступника он рискует превратиться в настоящего, убив ни в чем не повинных людей", - написала представительница "Чеченского батальона имени Джохара Дудаева "Амина Окуева, комментируя видео трагедии.

"Приговор Facebook"

Копірайт зображення УНИАН

Блогер и писательница Екатерина Пекур вспомнила, что "культ быстрой езды" вообще широко распространен среди украинских водителей.

"Я в Харькове не бывала и ничего о тамошних реалиях сказать не могу. Но вот в Черкассах, например, массово гоняют на красный, и не на лексусах, а на вполне демократических тачках, и на маршрутках, и на бусиках. Нет, речь не о злобных нарушителях - просто все стартуют секунд за 5 до того, как загорится желтый, и очень нервничают, когда ты не делаешь того же самого, типа тормоз какой-то на "У", - отметила блогер.

"Я не знаю, откуда такая местная традиция - может, местные инструкторы автошкол уверяют учеников, они противоударные, или местные коучи на курсах лидерства советуют слушателям ездить, как альфа-самцы и самки, пока живы. Но при массовой приверженности такой езде шансы , что за углом нетерпеливо газует такой же классный чувак, постоянно растут. А куда что полетит от удара двух классных чуваков, знает только Исаак Ньютон и Господь Бог ", - добавила Екатерина Пекур.

Не торопиться с выводами относительно трагедии призвал блогер Богдан Логвиненко.

"В связи с ДТП, а точнее с мгновенной реакцией фб на это событие, хочу сказать несколько вещей. Во-первых, я со страхом всегда представляю, что если бы это произошло и я сбил бы человека. Будь я пьяным или трезвым, думаю, фейсбук-сообщество сразу бы установила виновного как минимум по марке авто. А если бы мне еще к тому же повезло быть девушкой - безапелляционно ".

"Ну а во-вторых, я за ответственность для всех. Штрафы должны быть жестокими. За все правонарушения, в том числе пересечение дороги пешеходом в неустановленном месте, за движение велосипеда без света. За остановку перед переходом - на штрафплощадку. Мгновенный штраф без присутствия водителя ", - добавил блогер.

А блогер Anton Hodza даже спросил своих френдов, способны ли они убить человека на основе "приговора Facebook".

"Могли бы вы убить человека? Вы лично. Не какая-то абстрактная толпа мстителей или нанятый палач. Это дело доверили вам. Вам приводят человека и говорят, что она очень плохая ... Убила людей. Информации много нет пока, но в Фейсбуке большинство считает, что ей стоит умереть. Человека ставят на колени. Вам дают пистолет. готовы ли вы нажать на крючок? Выполнить приговор Фейсбука? "