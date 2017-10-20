ВВС Украина объявила Длинные списки Книги года ВВС-2017

ВВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2017 и Детская Книга года-2017, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.

В длинный список премии Книга года-2017 вошли 16 изданий:

Тарас Антипович. Помирана. - Киев. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2016.

Юрий Винничук. Лютеция. - Харьков. Фолио, 2017.

Руслан Горовой. 1000 и 1 ночь войны. - Киев: Издательство "Татыш", 2017.

Марина Гримич. Падре Бальтазар по прозвищу Тойво. - Киев: Нора-Друк, 2017.

Максим Дупешко. История, стоящая целого яблоневого сада. - Черновцы: Книги XXI, 2017.

Сергей Жадан. Интернат. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2017.

Александра Иванюк. Амор [т] е. - Черновцы: Книги XXI, 2017.

Александр Ирванец. Харьков. 1938 - Киев: Laurus, 2017.

Екатерина Калитко. Земля потерянных или маленькие страшные сказки. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.

Маркиян Камыш. Чермет. - Киев: Нора-Друк, 2017.

Макс Кидрук. Не смущайся и молчи. - Харьков, Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017.

Иван Козленко. Танжер. - Киев, Издательский дом "Амбар", 2017.

Андрей Курков. Шенгенская история. - Харьков, Фолио, 2017

Владимир Рафеенко. Долгие времена. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.

Наталья Сняданко. Аккуратные прописи эрцгерцога Вильгельма. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.

Василий Шкляр. Троща. - Харьков, Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017.

В длинный список премии Детская Книга года-2017 вошли 12 изданий:

Соня Атлантова. Мыши. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.

Галина Вдовиченко. 36 и 6 котов-детективов. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.

Анатолий Григорчук. Первая дорожка в небо. - Киев: Время мастеров, 2017.

Ирэна Карпа. День всех белок. - Черновцы: Книги XXI. Черные овцы, 2017.

Анна Коршунова. Комп и компания. - Киев: Время мастеров, 2017.

Галина Кирпа. Тринадцатый месяц в году. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.

Анастасия Левкова. Старшеклассница. Первокурсница. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.

Диана Мельникова. Разбойничий детектив. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.

Звезда Мензатюк. Волшебные слова. - Черновцы: Издательский дом "Букрек", 2016.

Ирина Мориквас. Магда и ветер. - Киев. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2017.

Олег Колдун. Пирамида Синтии. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.

Ярослав Яриш. Самойло. - Киев: Время мастеров, 2017.

Какой будет 13-я Книга года?

В жюри конкурса Книга года входят:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Виталий Рябчук, писатель, журналист (только во взрослой номинации)

Тарас Лютый, философ, писатель

Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР (только в детской номинации)

Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1000.

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Победители прошлых лет:

2016

Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года).

2015

Василий Махно, "Дом в Бейтинг Голловей" (Книга года BBC).

Андрей Бачинский, "140 децибел тишины" (Детская Книга года).

2014

София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года).

Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года).

Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC).

Марьяна и Тарас Прохасько, "Кто сделает снег" (Детская Книга года).

2012

Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года).

Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года).

2011

Владимир Рутковский, "Синий воды".

2010

Сергей Жадан, "Ворошиловград".

2009

Издрик, "ТАКОЕ".

2008

Люко Дашвар, "Молоко с кровью".

2007

Владимир Диброва, "Андреевский спуск".

2006

Сергей Жадан, "Капитал".

2005