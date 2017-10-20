ВВС Украина объявила Длинные списки Книги года ВВС-2017

  • 20 октября 2017
книга року

ВВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2017 и Детская Книга года-2017, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.

В длинный список премии Книга года-2017 вошли 16 изданий:

  • Тарас Антипович. Помирана. - Киев. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2016.
  • Юрий Винничук. Лютеция. - Харьков. Фолио, 2017.
  • Руслан Горовой. 1000 и 1 ночь войны. - Киев: Издательство "Татыш", 2017.
  • Марина Гримич. Падре Бальтазар по прозвищу Тойво. - Киев: Нора-Друк, 2017.
  • Максим Дупешко. История, стоящая целого яблоневого сада. - Черновцы: Книги XXI, 2017.
  • Сергей Жадан. Интернат. - Черновцы: Meridian Czernowitz, 2017.
  • Александра Иванюк. Амор [т] е. - Черновцы: Книги XXI, 2017.
  • Александр Ирванец. Харьков. 1938 - Киев: Laurus, 2017.
  • Екатерина Калитко. Земля потерянных или маленькие страшные сказки. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
  • Маркиян Камыш. Чермет. - Киев: Нора-Друк, 2017.
  • Макс Кидрук. Не смущайся и молчи. - Харьков, Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017.
  • Иван Козленко. Танжер. - Киев, Издательский дом "Амбар", 2017.
  • Андрей Курков. Шенгенская история. - Харьков, Фолио, 2017
  • Владимир Рафеенко. Долгие времена. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
  • Наталья Сняданко. Аккуратные прописи эрцгерцога Вильгельма. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
  • Василий Шкляр. Троща. - Харьков, Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2017.

В длинный список премии Детская Книга года-2017 вошли 12 изданий:

  • Соня Атлантова. Мыши. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.
  • Галина Вдовиченко. 36 и 6 котов-детективов. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
  • Анатолий Григорчук. Первая дорожка в небо. - Киев: Время мастеров, 2017.
  • Ирэна Карпа. День всех белок. - Черновцы: Книги XXI. Черные овцы, 2017.
  • Анна Коршунова. Комп и компания. - Киев: Время мастеров, 2017.
  • Галина Кирпа. Тринадцатый месяц в году. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
  • Анастасия Левкова. Старшеклассница. Первокурсница. - Львов: Издательство Старого Льва, 2017.
  • Диана Мельникова. Разбойничий детектив. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.
  • Звезда Мензатюк. Волшебные слова. - Черновцы: Издательский дом "Букрек", 2016.
  • Ирина Мориквас. Магда и ветер. - Киев. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2017.
  • Олег Колдун. Пирамида Синтии. - Киев: Фонтан Сказок, 2017.
  • Ярослав Яриш. Самойло. - Киев: Время мастеров, 2017.

Какой будет 13-я Книга года?

В жюри конкурса Книга года входят:

  • Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
  • Виталий Рябчук, писатель, журналист (только во взрослой номинации)
  • Тарас Лютый, философ, писатель
  • Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР (только в детской номинации)
  • Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1000.

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Победители прошлых лет:

2016

  • Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года).

2015

  • Василий Махно, "Дом в Бейтинг Голловей" (Книга года BBC).
  • Андрей Бачинский, "140 децибел тишины" (Детская Книга года).

2014

  • София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года).
  • Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года).
  • Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC).
  • Марьяна и Тарас Прохасько, "Кто сделает снег" (Детская Книга года).

2012

  • Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года).
  • Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года).

2011

  • Владимир Рутковский, "Синий воды".

2010

  • Сергей Жадан, "Ворошиловград".

2009

  • Издрик, "ТАКОЕ".

2008

  • Люко Дашвар, "Молоко с кровью".

2007

  • Владимир Диброва, "Андреевский спуск".

2006

  • Сергей Жадан, "Капитал".

2005

  • Юрий Винничук, "Весенние игры в осенних садах".

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