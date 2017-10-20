Законы о деоккупации: что думают на Донбассе?

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Верховная Рада готовится рассмотреть в окончательной редакции закон о деоккупации Донбасса. Вокруг документа, предложенного президентом, много споров. Что думают об этих законах жители региона с обеих сторон линии разграничения?

Законопроект "Об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", принятый в первом чтении, провозглашает отдельные районы Донбасса оккупированной территорией.

Документ устанавливает принципы защиты прав жителей тех городов и сел, а также ставит цель освободить Донбасс от "российской вооруженной агрессии".

Россия названа в законопроекте "агрессором и оккупантом".

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Также парламент принял в целом проект закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым особый статус неподконтрольных Киеву территорий продлен на год.

ВВС Украина не называет полных имен некоторых собеседников по их просьбе.

Захарченко "объяснил"?

На неподконтрольной Киеву территории главным источником информации для местных жителей являются российские и местные пророссийские телеканалы. Особенно для тех, кто не пользуется интернетом. О событиях в Украине жители узнают в основном оттуда.

"Захарченко (глава так называемой "ДНР" - Ред.) по телевизору объяснил эти законы. Мол, теперь украинская армия пойдет войной, будет все разрушать, но мы этого не позволим. Будем вас защищать, говорит", - делится впечатлениями от увиденного жительница Макеевки Татьяна.

Пенсионер из Донецка Валерий Абдулович считает, что законы, принятые парламентом, далеки от реальных потребностей Донбасса.

Какой бы закон не приняли, он не будет действовать. Назовите хоть войной, хоть оккупацией Валерий Абдулович, пенсионер

"Это не для нас. Это сделано на заказ. С одной стороны, надо что-то делать, а что делать - никто не знает. Какой бы закон не приняли, он не будет действовать. Назовите хоть войной, хоть оккупацией. Ну, назовут нас оккупированной территорией. А дальше давайте по международным законам: сторона, которая оккупировала, - она ​​и должна содержать население. Но люди здесь думают: это что, Украина от нас отказывается совсем? Это не вызывает положительных эмоций", - объясняет собеседник.

По его мнению, законы о Донбассе не приближают возвращение территорий, а только закрепляют нынешний статус.

"Вот если бы Верховная Рада сказала Гройсману: твоя задача - подумать, как вернуть людей, а не оттолкнуть. Мы стали разменной монетой. Время работает против Украины. Чем дальше, тем хуже. Нас оторвали, нам сделали блокаду на все украинское. А российское телевидение тем временем работает, и в том направлении, что нужно Путину. Гибридная война идет. А то, что делает Украина, - совсем нехорошо", - делится настроениями Валерий Абдулович.

А что дальше?

Ирина, которая работает на одном из сельскохозяйственных предприятий на неподконтрольной территории Донецкой области, считает, что украинская власть должна регулярно обращаться к жителям оккупированных территорий, давать положительные знаки.

Сегодня многих людей здесь волнует вопрос: а что будет с нами после того, как вернется Украина? Ирина, Донецкая область

Кроме того, считает она, необходима четкая программа действий сразу после деоккупации, а этого в законах пока нет, добавляет собеседница.

"Сегодня многих людей здесь волнует вопрос: а что будет с нами после того, как вернется Украина? Понимаете, есть те, кто вынужденно пошел работать в полицию, в районную администрацию, в налоговую. Есть предприниматели, которые вынуждены были перерегистрироваться в "ДНР" и платят здесь налоги. Есть учителя, которые учат в школах по нынешним программам. А из Киева мы слышим: "коллаборационисты", "нужна фильтрация", - делится Ирина.

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"Даже если в закон не впишутся, - боюсь, что после возвращения Украины здесь начнется месть. Поэтому уже сейчас надо думать, как нам жить вместе, что нас может объединить", - считает она.

"Лично мне нужен украинский флаг и украинские законы, - говорит Татьяна из Макеевки. - Придет Украина - и те, кто бегал с триколорами на митинги и на "референдум" ходил, - они первыми станут "республику" проклинать. Но в Украине многие не простят. У кого-то родные, знакомые на фронте... Они не простят".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Жительница Макеевки считает, что примирение будет очень сложным

Составляющая безопасности

"Принятие законов о Донбассе продиктовано стремлением украинской властной верхушки угодить западным европейским суперлиберальным партнерам в их намерении достичь мира на востоке Украины любым путем, даже за счет суверенитета страны", - считает председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса "Солидарность" Николай Волынко, бывший дончанин, ныне живущий на подконтрольной украинской власти территории.

В то же время активист видит и положительную сторону принятых документов. Например, признание Российской Федерации агрессором.

"Я почти не верю в эффективность миссии ООН, но рано или поздно надо с чего-то начинать, если речь идет не о военном освобождении территории. Кроме того, создание в прифронтовых, а затем и на оккупированных территориях военных администраций избавит от влияния "пятой колонны" Кремля", - добавляет Михаил Волынко.

Руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский считает, что парламент должен как можно скорее принять закон об особом статусе для оккупированных территорий.

"Фактически, нужно вносить изменения в Конституцию для того, чтобы заработал закон об особенностях управления временно оккупированными территориями. Народные депутаты проголосовали за законопроект, который продлил статус-кво управления территорией, контролируемой украинскими властями, еще на год", - считает Павел Жебривский.

"Далее есть вопрос по поводу международных переговоров, я думаю, что в течение года мы должны доработать с нашими международными партнерами все условия такого режима, несмотря на то, что составляющая безопасности - это номер один в законе, то есть контроль за украинской границей и прекращением огня" , - говорится в комментарии главы Донецкой ОГА, который предоставила ВВС Украина его пресс-служба.

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Чтобы просто наступил мир

В селе Чермалык, расположенном вблизи линии разграничения, не знают самого содержания законопроектов, вокруг которых в парламенте бушевали страсти.

Голова села Елена Табия говорит, что людей больше всего волнуют обыденные вещи: например, чем отапливать дома зимой. Село хоть и газифицировано, но жители отказываются от дорогого газа.

"Люди хотят, чтобы просто наступил мир, и наступил путем переговоров, а не войны. Чтобы как можно меньше было обстрелов. Главное для нас - рабочие места. Все производство "свернулось", люди уезжают отсюда на заработки. Работают несколько магазинов - и все. В сентябре начали занятия в школе 109 детей, работает детский сад. Конечно, в мирное время было больше детей. Если будет тихо-спокойно, думаю, люди вернутся в село", - надеется Елена Табия.

Татьяна из Макеевки говорит, что люди устали от войны, неопределенности и ухудшения жизни.

"Даже те, кто поддерживал Украину, сейчас говорят о несправедливости. Но нужно как-то пережить это время. Конечно, мне не нравится то, что еще на год продлили "особый статус". Кто знает, что в ближайшее время может произойти", - говорит Татьяна.