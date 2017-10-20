Лучшие архитектурные фото года

Эти фотографии вошли в короткий список конкурса архитектурной фотографии Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017.

Копірайт зображення David Borland/Arcaidimages.com/Sto

Фотографии, вышедшие в финал конкурса, запечатлели не только эстетику архитектурных сооружений, но и "осознанное отношение к созданию жилого пространства", отметили члены жюри.

На снимке фотографа Дэвида Борланда - здание Музея искусства ARoS в датском городе Орхусе.

Фото подчеркивает дерзкие формы и цвета здания, проект которого принадлежит дизайнерам Шмидту Хаммеру Лассену и Олафуру Эльяссону.

Копірайт зображення Arcaidimages.com/Sto

Снимок китайского фотографа Терренса Чжана, на котором изображен спортивный зал Университета Тяньцзинь, участвовал в конкурсе в категории "Здания в эксплуатации".

Целых три работы фотографа вошли в короткий список.

Новый кампус университета построен по проекту архитектурной студии Atelier Li Xinggang.

Копірайт зображення Siyuan Ma/arcaidimages.com/Sto

Еще одна фотография в категории "Здания в эксплуатации" изображает многоквартирный дом в Сингапуре, балконы которого украшены национальным флагом.

Ее автор, фотограф Сиюань Ма, запечатлел удивительное однообразие многоэтажки Selegie House, спроектированной Советом по вопросам строительства и развития города-государства.

Копірайт зображення David Crawford/Arcaidimages.com/Sto

На фото Дэвида Кроуфорда - штаб-квартира Samsung Electronics в Сан-Хосе, спроектированная компанией NBBJ.

Направив объектив своей камеры вверх, калифорнийский фотограф запечатлел футуристические изгибы здания.

Фото подали на конкурс в категории "Наружный дизайн".

Копірайт зображення Adam Letch/Arcaidimages.com/Sto

Соблазнительные изгибы крыши часовни в Сиресе, недалеко от Кейптауна, запечатлел фотограф Адам Летч. Здание разработано дизайнерской студией Steyn.

Фото также участвует в конкурсе в категории "Наружный дизайн".

Копірайт зображення Wison Tungthunya/Arcaidimages.com/Sto

Снимок фотографа Виссона Тунтуньи из Бангкока подчеркивает минималистический дизайн и простые линии здания.

Отель SALA Ayutthaya, стоящий на берегу реки Чаупхрая в Таиланде, построила компания Onion Co. Ltd.

Копірайт зображення Terrence Zhang /Arcaidimages.com/Sto

Еще одна работа фотографа Терренса Чжана, изображающая залитый солнцем бассейн в новом кампусе Университета Тяньцзинь, победила в категории "Интерьер".

• Самые красивые бассейны мира

Университетский спортивный комплекс разработала архитектурная студия Atelier Li Xinggang.

Копірайт зображення Terrence Zhang /Arcaidimages.com/Sto

Природа и архитектура сливаются воедино на другой фотографии Терренса Чжана, где изображен Музей народного творчества при Китайской академии искусств в Ханчжоу.

• Самые красивые храмы мира

Работа представлена в конкурсной категории "Ощущение места", а само здание спроектировал известный архитектор Кенго Кума.

Копірайт зображення Tom Roe/Arcaidimages.com/Sto

На вершине горы Кронплатц в итальянской провинции Больцано приютился музей горной истории Messner Mountain Museum Corones, спроектированный архитектурной компанией Захи Хадид.

Здание музея на фоне живописного окружающего ландшафта запечатлел австралийский фотограф Том Роэ.

Снимок попал в короткий список в категории "Ощущение места".

Копірайт зображення Fabio Mantovani/Arcaidimages.com/Sto

Еще одним победителем в категории "Ощущение места" стал итальянский фотограф Фабио Мантовани.

Ему удалось воссоздать удивительные пастельные цвета Чой Хун Эстейт - одного из старейших жилых массивов Гонконга.

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