Лучшие архитектурные фото года
Эти фотографии вошли в короткий список конкурса архитектурной фотографии Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017.
Фотографии, вышедшие в финал конкурса, запечатлели не только эстетику архитектурных сооружений, но и "осознанное отношение к созданию жилого пространства", отметили члены жюри.
На снимке фотографа Дэвида Борланда - здание Музея искусства ARoS в датском городе Орхусе.
Фото подчеркивает дерзкие формы и цвета здания, проект которого принадлежит дизайнерам Шмидту Хаммеру Лассену и Олафуру Эльяссону.
Снимок китайского фотографа Терренса Чжана, на котором изображен спортивный зал Университета Тяньцзинь, участвовал в конкурсе в категории "Здания в эксплуатации".
Целых три работы фотографа вошли в короткий список.
Новый кампус университета построен по проекту архитектурной студии Atelier Li Xinggang.
Еще одна фотография в категории "Здания в эксплуатации" изображает многоквартирный дом в Сингапуре, балконы которого украшены национальным флагом.
Ее автор, фотограф Сиюань Ма, запечатлел удивительное однообразие многоэтажки Selegie House, спроектированной Советом по вопросам строительства и развития города-государства.
На фото Дэвида Кроуфорда - штаб-квартира Samsung Electronics в Сан-Хосе, спроектированная компанией NBBJ.
Направив объектив своей камеры вверх, калифорнийский фотограф запечатлел футуристические изгибы здания.
Фото подали на конкурс в категории "Наружный дизайн".
Соблазнительные изгибы крыши часовни в Сиресе, недалеко от Кейптауна, запечатлел фотограф Адам Летч. Здание разработано дизайнерской студией Steyn.
Фото также участвует в конкурсе в категории "Наружный дизайн".
Снимок фотографа Виссона Тунтуньи из Бангкока подчеркивает минималистический дизайн и простые линии здания.
Отель SALA Ayutthaya, стоящий на берегу реки Чаупхрая в Таиланде, построила компания Onion Co. Ltd.
Еще одна работа фотографа Терренса Чжана, изображающая залитый солнцем бассейн в новом кампусе Университета Тяньцзинь, победила в категории "Интерьер".
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Университетский спортивный комплекс разработала архитектурная студия Atelier Li Xinggang.
Природа и архитектура сливаются воедино на другой фотографии Терренса Чжана, где изображен Музей народного творчества при Китайской академии искусств в Ханчжоу.
Работа представлена в конкурсной категории "Ощущение места", а само здание спроектировал известный архитектор Кенго Кума.
На вершине горы Кронплатц в итальянской провинции Больцано приютился музей горной истории Messner Mountain Museum Corones, спроектированный архитектурной компанией Захи Хадид.
Здание музея на фоне живописного окружающего ландшафта запечатлел австралийский фотограф Том Роэ.
Снимок попал в короткий список в категории "Ощущение места".
Еще одним победителем в категории "Ощущение места" стал итальянский фотограф Фабио Мантовани.
Ему удалось воссоздать удивительные пастельные цвета Чой Хун Эстейт - одного из старейших жилых массивов Гонконга.
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