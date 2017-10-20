Битва за Ugg: домашняя обувь в Австралии или бизнес в США

Image caption Австралийский производитель сапог Эдди Ойгур на своей фабрике в Сиднее

В Австралии "угг" ("ugg") - это общее название сапог из овечьей кожи. Австралийцы часто носят их дома вместо тапочек. В США же это бренд - и крупный бизнес одной компании. В связи с этим начались интересные юридические баталии, пишет Джулиан Лоркин.

Туристов, прогуливающихся мимо известного торгового центра "Coop's Shot Tower" в Мельбурне, часто привлекает магазин UGG, где можно приобрести культовые австралийские сапожки.

Угги считаются австралийскими по происхождению, так же, как сыр фета - греческим. Однако мало кто из посетителей магазина знает, что корпорация Deckers Outdoor (производитель сапог UGG) на самом деле американская, а не австралийская.

И теперь эта компания решила вытеснить австралийских производителей с рынка продажи этих сапог во всем мире. Она подала многомиллионный иск против сиднейского производителя Эдди Ойґура за нарушение права собственности на торговую марку.

"Это ни в какие ворота не лезет", - возмущается Эдди Ойгур, основатель фирмы Australian Leather, который приехал на суд в США.

"Угги - это просто название сапог. Мы их продаем уже почти сто лет. А теперь американский гигант присвоил себе это название как товарный знак и вставляет нам палки в колеса".

Первые традиционные австралийские угги изготовили в 1930-е годы в Голубых горах. Эта теплая обувь помогала пережить холодную зиму в Новом Южном Уэльсе. Но теперь, когда эти сапоги стали модными за океаном, началась юридическая чехарда.

Это битва за большие деньги. В первой половине 2017 прибыли компании Deckers с главным офисом в Калифорнии выросли более чем на 20 процентов - до 209 млн долларов США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Продажа сапог оказалась делом прибыльным

Deckers зарегистрировала торговую марку UGG в 1999 году и с тех пор выиграла несколько судов с конкурентами, запретив им продавать эти сапоги в Соединенных Штатах.

Однако австралийские судьи с этим не согласились и вынесли вердикт: "УГГ" - это общее название сапог, изготовленных из овчины, с шерстью внутри. Теперь название "УГГ" в Австралии нельзя защитить товарным знаком, продавать угги в этой стране может любой.

По дороге в суд

В Лидкомбе, пригороде Сиднея, 40 сотрудников компании Australian Leather ежегодно производит примерно 50 000 пар уггов из австралийской овчины.

В интервью BBC г-н Ойгур сказал: "С 2009 года я не могу экспортировать ни одной пары уггов. Это ужасно. Все мои клиенты из разных стран мира хотят иметь австралийские угги, но Deckers не позволяет нам их экспортировать".

Deckers подала иск против сиднейской компании, требуя штрафных санкций - в размере многих миллионов долларов плюс перевод всех средств с банковских счетов Australian Leather на счет Deckers. Также компания потребовала, чтобы все сапоги со склада Australian Leather перевезли через Тихий океан в Америку, где их уничтожат.

Deckers утверждает, что угги изобрел австралийский серфер Брайан Смит, который начал шить эти сапоги в Санта-Монике, штат Калифорния, в 1978 году.

Разговаривать с BBC компания отказалась. В своем заявлении она сообщила, что судебный иск направлен не против продаж в Австралии. Обращение в суд связано с тем, что компания Australian Leather нарушила права владельца зарегистрированного товарного знака в США.

"Deckers уверенно стоит на своем и с нетерпением ожидает возможности представить собственные аргументы в суде", - говорится в заявлении.

Копірайт зображення Nick Xenophon Team Image caption На прошлой неделе Эдди Ойгур (слева) и австралийский сенатор Ник Ксенофон протестовали против Deckers в США

Г-н Ойгур прилетел в Америку не только для того, чтобы бороться с обвинениями в суде. Он хочет отменить право на американскую торговую марку - и иметь возможность свободно продавать свои сапоги во всех странах мира. "Я делаю это не только для себя, но и для всей австралийской сапожной отрасли", - заявил он.

Ойгур утверждает, что для него изготовленияе пары уггов стоит 48 австралийских долларов, тогда как Deckers продает их по 39. "Некоторые сапоги [Deckers] делают в Китае, а это, пожалуй, вместе с транспортировкой в Австралию обходится всего в 30 австралийских долларов", - объясняет владелец компании.

Австралийский независимый сенатор Ник Ксенофон даже поднял этот вопрос в парламенте своей страны.

"Это сражение, в котором стоит побороться, - заявил он в прошлом году. - Французы могут назвать торговой маркой слово" шампанское ", а греки - слово "фета". И Австралия может отстоять слово "угг" ради своего малого бизнеса".

В конце концов австралийский комитет по защите прав потребителей принял решение не вмешиваться. Однако господин Ксенофон и дальше прилагает усилия, чтобы дело Эдди Ойґура получило огласку. Он поехал вместе с бизнесменом в Соединенные Штаты и на прошлой неделе устроил акцию протеста перед главным офисом Deckers.

Торговля по "ассоциации"

Вот уже много лет Дин Уилки, специалист по брендингу, который работает в Университете Аделаиды, изучает стимулы, которые побуждают покупателей приобретать товары, являющиеся знаковыми для той или иной страны. В интервью BBC эксперт сообщил, что поведение компании Deckers его не удивляет.

"Они получают выгоду от так называемой" вторичной ассоциации ". В данном случае речь идет об австралийском стиле жизни, - рассказал господин Уилки. - Они разрисовывают сапоги австралийскими картинками, и у покупателя возникает ощущение, что этот товар оригинальный. А непринужденная позитивная атмосфера в свою очередь настраивает покупателя на покупку товара ".

По словам эксперта, покупатели крайне редко обращают внимание на то, в какой стране изготовлены сапоги. "А даже если замечают, то мы уже настолько привыкли к китайской продукции, что люди просто не реагируют на это", - пояснил г-н Уилки.

Image caption Магазин UGG, принадлежащий компании Deckers, в центре Мельбурна

Г-н Уилки считает, что у покупателей из США Австралия ассоциируется с отдыхом, поэтому приобрести угги - это примерно то же, что купить сувенир. "Однако вторичную ассоциацию могут скопировать конкуренты, и она потеряет ценность. Поэтому официальная регистрация торговой марки - очень умный ход, который гарантирует, что на рынке вы будете единственным продавцом этого товара", - считает эксперт.

По его мнению, в Австралии эта проблема не приобрела широкую огласку, потому что там в уггах нечасто ходят на публике.

"Они немного неуклюжие на вид, их часто надевают дома как тапочки. Больше угги покупают туристы, - рассказывает он. - В США их считают стильной обувью, немного необычной и слегка провокационной".

Г-н Ойгур сказал, что из-за иска Deckers ему пришлось сократить штат сотрудников.

"Мы - лишь маленькая фирма, которая пытается свести концы с концами, изготавливая сапоги, ведь мы это делали всегда", - сказал он.

Судебные баталии уже на завершающей стадии. Но дата оглашения окончательного приговора по этому делу еще не известна.