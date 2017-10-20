Что известно о смертельной аварии в Харькове

Копірайт зображення Павел Пахоменко

В пятницу, 20 октября, суд должен избрать меру пресечения студентке Елене Зайцевой. Она была за рулем внедорожника Lexus RX350, который сногсшибательным "пируэтом" сбил 11 человек в центре Харькова. Вечером девушке объявили подозрение.

Пятеро погибли на месте, шестеро пешеходов - в больнице с серьезными травмами. Трое пациентов - в медикаментозной коме.

Пострадавшие

Среди пострадавших - 30-летняя беременная харьковчанка Жанна Власенко. У женщины - сложная травма головы, врачи погрузили ее в медикаментозный сон.

По данным медиков, угрозы будущему ребенку, который должен родиться в марте, - нет. Однако состояние матери достаточно тяжелое.

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"Каждое, буквально каждое движение, каждый препарат, - все это предназначено для того, чтобы оказать максимальную помощь женщине и не навредить ребенку", - сообщила Ирина Лодянка, заместитель главного врача Харьковской областной клинической больницы.

В среду вечером Жанна гуляла по городу вместе с подругой-киевлянкой Оксаной.

Сама Оксана - в отделении интенсивной терапии другой харьковской больницы, она просит прессу не показывать ее лицо и не называть фамилии: дома больная мама, и женщина не хотела бы ее волновать.

Копірайт зображення Pavlo Pakhomenko

В Харьков Оксана приехала на семинар и осталась в гостях у друзей на несколько дней - познакомиться с городом. Женщина корит себя за это решение: мол, если бы не она - беременной подруги не было в тот момент на месте аварии.

"Знаете, если бы я не осталась - этого бы не произошло с ней. Я очень сильно за нее волнуюсь, значительно больше, чем за себя. Мне, как говорят врачи, повезло. Только травма головы и трещина в колене", - рассказывает она.

В соседних палатах этого же отделения еще трое пострадавших в аварии: две сестры, Диана и Оксана Берченко, и Юрий Неудачин. Им всем еще нет 30. У всех - серьезные травмы.

"Это повреждения головы, в частности головного мозга, грудной клетки, брюшной полости, внутренних органов, это скелетные травмы. Двое - в крайне тяжелом состоянии. Они в нейровегетативной блокаде, это искусственная кома. Двое - просто тяжелые", - рассказал о своих пациентах Андрей Козаченко, заместитель главврача больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Картина происшествия

В среду вечером в центре Харькова автомобиль Lexus выехал на перекресток, когда наперерез уже начал перпендикулярное движение поток.

Это можно увидеть на видео с камер наблюдения, которое обнародовал в youtube харьковский интернет-провайдер Triolan.

На кадрах также видно, как Volkswagen Touareg спешил опередить других участников движения и не успел затормозить, когда перед ним появился другой автомобиль. Он выбил Lexus по диагонали на тротуар, где ждали зеленого света пешеходы.

Копірайт зображення Pavlo Pakhomenko

Свидетелем происшествия стала Анна Костырина. Она продавала цветы напротив. "Я услышала очень сильный удар, оглянулась и увидела, как машина крутится, крутится, крутится - и падает набок", - рассказала женщина.

Тяжелая машина на своем пути разбила светофор, витрины, рекламные конструкции и буквально снесла группу людей у ​​пешеходного перехода.

"Визг тормозов - и все! Я просто чувствую удар. И я ложусь. А потом... не знаю, мне показалось, что это доли секунды, но товарищ говорит, прошло несколько минут, пока я пришел в себя. Открываю глаза, поворачиваю голову направо - и вижу мертвых людей", - говорит Владимир, который предпочитает не называть своей фамилии.

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Молодой человек в шоковом состоянии, с разбитым лбом и следами крови на лице через несколько часов после аварии все еще оставался на месте происшествия.

Его допросила полиция и осмотрели врачи: обработали ссадины, травмы признали несерьезными.

Следствие

Водителя автомобиля Lexus, 20-летнюю Елену Зайцеву, полиция задержала на месте происшествия.

В отделении полиции ей сделали экспресс-анализ крови: он показал, что алкоголя или наркотических средств в крови девушки не было. "Чистые" и анализы водителя, который был за рулем Volkswagen Touareg.

Сначала подозрения свидетелей и полиции пали на девушку из Lexus. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал у себя в Facebook водителя "проигнорировавшей красный свет светофора на перекрестке".

Однако после проведения следственных действий полиция заявила: есть данные о том, что Volkswagen также мог нарушить правила, начав движение преждевременно и не убедившись, что перекресток освободили другие участники движения.

Об этом свидетельствуют показания самого водителя и его пассажирки, заявил Олег Бех, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области: "И пассажирка, и водитель указали, что действительно первое движение было на желтый сигнал светофора".

Копірайт зображення Pavlo Pakhomenko

Однако ночь в изоляторе временного содержания провела только Елена Зайцева. Около полуночи ее официально задержали в присутствии адвоката.

Также у нее опять взяли кровь на анализ - под давлением активистов, собравшихся под управлением полиции с требованием прозрачного расследования ДТП и хотели убедиться, что все формальности соблюдены безукоризненно.

Что известно о водителе Lexus

О Елене Зайцевой известно, что она учится на третьем курсе Харьковского университета имени Каразина, что автомобиль Lexus принадлежит не ей, а ее отчиму, и за два года за рулем она неоднократно нарушала правила дорожного движения.

"Она шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это были административные протоколы за разные правонарушения, различной тяжести. За них судами были наложены штрафы", - сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Копірайт зображення Pavlo Pakhomenko Image caption Харьковчане приносят цветы на место аварии

Даже в полиции недоумевают, почему при таком количестве нарушений суд не лишил ее прав на вождение.

"При таком количестве правонарушений необходимо задать вопрос: как этот фигурант вообще получил права? И как она могла управлять транспортным средством?", - заявил на брифинге Олег Бех, руководитель харьковской полиции.

По предварительным данным, в пятницу суд должен избрать для нее меру пресечения. Обвинение требует содержания под стражей.

Пресс-секретарь прокурора объясняет: "Во-первых, это очень резонансное преступление для города. Во-вторых, это количество погибших. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что это семья, которая имеет средства, чтобы, например, исчезнуть с территории государства".