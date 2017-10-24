Что носили в холода сто лет назад: фото

Бабье лето пришло в Украину на несколько дней и уступило место более привычной осенней погоде. Так и хочется закутаться во что-то теплое!

А как одевались украинцы с наступлением холодов сто лет назад?

Украинский Институт Истории моды поделился с BBC Украина фотографиями старинной национальной верхней одежды и интересными фактами о ней.

Представленные в фотогалерее образцы хранятся в частных коллекциях.

Image caption Сардак - верхняя парадная одежда. Изготавливалась из плотно свалянного сукна, украшалась выкладкой шерстяных нитей. Черновицкая область, Путильский район. Экспонат из частной коллекции "Открытый сундук"

В крестьянских жилищах для хранения одежды были предусмотрены отдельные места: зимнюю верхнюю одежду хранили в чулане, а охабни и безрукавки - на шестах под потолком.

Image caption Женская свита из белого сукна овечьей шерсти, украшенная шерстяными нитями и кистями (хохлами, цветами). Начало ХХ века. Полесье, Ровенская область, Сарненский район

Ширина домотканного сукна составляла 50-75 см, поэтому широкие детали верхней одежды изготавливали из нескольких частей, что привносило в силуэт некий мозаичный штрих.

Image caption Латуха - женская свитка. Была характерна для жителей Полесья в начале ХХ века. Волынская область, Ратновский район

Верхняя одежда была почти одинаковой по покрою как для женщин, так и для мужчин. Разница была лишь в количестве украшений - женскую одежду расшивали разноцветными нитями и украшали лентами.

Image caption Уйош - мужская верхняя одежда Закарпатья, изготовлеваемая из шерстяного сукна. Начало ХХ века

Цвет домотканого валяного сукна для изготовления свит зависел от породы и возраста овец, распространенных в данной местности. При стрижке ягнят получали шерсть более однородную по цвету: черную, белую, серую.

Image caption Подольский мужской чугай, изготовленный из домотканого валяного сукна. Начало ХХ века. Хмельницкая область, Новоушицкий район

В конце XIX века молодые люди носили тяжелые шерстяные свиты даже летом. Без них считалось неприличным появиться в общественном месте даже в жару. Поэтому свиты "набрасывали" только на плечи, не одевая их на себя полностью.

Копірайт зображення BBC Sport Image caption Мужская праздничная верхняя одежда - сардак. Начало ХХ века. Ивано-Франковская область, Косовский район

Image caption Праздничная женская свита, изготовленная из мешковой рядовины. Начало ХХ века. Ровенская область, Сарненский район