Что носили в холода сто лет назад: фото

  • 24 октября 2017

Бабье лето пришло в Украину на несколько дней и уступило место более привычной осенней погоде. Так и хочется закутаться во что-то теплое!

А как одевались украинцы с наступлением холодов сто лет назад?

Украинский Институт Истории моды поделился с BBC Украина фотографиями старинной национальной верхней одежды и интересными фактами о ней.

Представленные в фотогалерее образцы хранятся в частных коллекциях.

Сардак - верхняя парадная одежда
Image caption Сардак - верхняя парадная одежда. Изготавливалась из плотно свалянного сукна, украшалась выкладкой шерстяных нитей. Черновицкая область, Путильский район. Экспонат из частной коллекции "Открытый сундук"

В крестьянских жилищах для хранения одежды были предусмотрены отдельные места: зимнюю верхнюю одежду хранили в чулане, а охабни и безрукавки - на шестах под потолком.

Верхняя одежда
Image caption Женская свита из белого сукна овечьей шерсти, украшенная шерстяными нитями и кистями (хохлами, цветами). Начало ХХ века. Полесье, Ровенская область, Сарненский район

Ширина домотканного сукна составляла 50-75 см, поэтому широкие детали верхней одежды изготавливали из нескольких частей, что привносило в силуэт некий мозаичный штрих.

Верхняя одежда
Image caption Латуха - женская свитка. Была характерна для жителей Полесья в начале ХХ века. Волынская область, Ратновский район

Верхняя одежда была почти одинаковой по покрою как для женщин, так и для мужчин. Разница была лишь в количестве украшений - женскую одежду расшивали разноцветными нитями и украшали лентами.

Уйош
Image caption Уйош - мужская верхняя одежда Закарпатья, изготовлеваемая из шерстяного сукна. Начало ХХ века

Цвет домотканого валяного сукна для изготовления свит зависел от породы и возраста овец, распространенных в данной местности. При стрижке ягнят получали шерсть более однородную по цвету: черную, белую, серую.

старинная верхняя одежда
Image caption Подольский мужской чугай, изготовленный из домотканого валяного сукна. Начало ХХ века. Хмельницкая область, Новоушицкий район

В конце XIX века молодые люди носили тяжелые шерстяные свиты даже летом. Без них считалось неприличным появиться в общественном месте даже в жару. Поэтому свиты "набрасывали" только на плечи, не одевая их на себя полностью.

сардак Копірайт зображення BBC Sport
Image caption Мужская праздничная верхняя одежда - сардак. Начало ХХ века. Ивано-Франковская область, Косовский район
старинная верхняя одежда
Image caption Праздничная женская свита, изготовленная из мешковой рядовины. Начало ХХ века. Ровенская область, Сарненский район
старинная верхняя одежда
Image caption Покутский праздничный сардак. Начало ХХ века. Ивано-Франковская область

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