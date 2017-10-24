Что носили в холода сто лет назад: фото
Бабье лето пришло в Украину на несколько дней и уступило место более привычной осенней погоде. Так и хочется закутаться во что-то теплое!
А как одевались украинцы с наступлением холодов сто лет назад?
Украинский Институт Истории моды поделился с BBC Украина фотографиями старинной национальной верхней одежды и интересными фактами о ней.
Представленные в фотогалерее образцы хранятся в частных коллекциях.
В крестьянских жилищах для хранения одежды были предусмотрены отдельные места: зимнюю верхнюю одежду хранили в чулане, а охабни и безрукавки - на шестах под потолком.
Ширина домотканного сукна составляла 50-75 см, поэтому широкие детали верхней одежды изготавливали из нескольких частей, что привносило в силуэт некий мозаичный штрих.
Верхняя одежда была почти одинаковой по покрою как для женщин, так и для мужчин. Разница была лишь в количестве украшений - женскую одежду расшивали разноцветными нитями и украшали лентами.
Цвет домотканого валяного сукна для изготовления свит зависел от породы и возраста овец, распространенных в данной местности. При стрижке ягнят получали шерсть более однородную по цвету: черную, белую, серую.
В конце XIX века молодые люди носили тяжелые шерстяные свиты даже летом. Без них считалось неприличным появиться в общественном месте даже в жару. Поэтому свиты "набрасывали" только на плечи, не одевая их на себя полностью.