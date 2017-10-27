Пятый визит Волкера: о чем будут говорить?

Копірайт зображення Kurt Volker @SpecRepUkraine Image caption Курт Волкер в Киеве на саммите YES

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уже пятый раз за полгода приезжает в Киев говорить о конфликте на Донбассе. Однако на этот раз, как прогнозируют эксперты, речь пойдет не только об этом.

Администрация Дональда Трампа поручила г-ну Волкеру заниматься Украиной и конфликтом на Донбассе в начале июля этого года.

Ранее в администрации Барака Обамы подобную миссию выполняла Виктория Нуланд.

Курт Волкер достаточно активно взялся за дело и приезжает в Украину каждый месяц. Также он уже дважды встречался с чиновником, ответственным в России за ситуацию на Донбассе, - советником Владимира Путина Владиславом Сурковым.

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Информация о возможном внеплановом визите г-на Волкера в Киев появилась несколько недель назад. 26 октября это официально подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин.

Волкер и Климкин встречались в Берлине 25 октября и заявили, что главной темой разговора была возможная роль ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. В частности, перспектива введения миротворческой миссии.

Однако украинские агентства со ссылкой на собственные источники в МИД указывают, что, кроме темы Донбасса, г-н Волкер будет интересоваться и внутриполитической ситуацией в Украине.

Визиты и переговоры

Впервые Курт Волкер приехал в Украину вместе с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сразу после назначения 9 июля.

Вскоре после ознакомительного визита г-н Волкер приехал уже сам и сразу решил воочию взглянуть на ситуацию в зоне конфликта.

Вместе с послом США в Украине Мари Йованович он посетил зону АТО.

Тогда в интервью ВВС Украина он четко заявил о роли России в конфликте на Донбассе и не исключил, что США предоставят Украине летальное оборонительное вооружение.

Копірайт зображення USA EMBASSY Image caption Во время второго визита в Украину г-н Волкер посетил зону АТО

В третий раз Курт Волкер приехал в Киев накануне Дня Независимости в августе, чтобы сопровождать руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса. Накануне в Минске он впервые встретился с Владиславом Сурковым.

Его заявления становились все острее, и он открыто говорил об угрозе российской агрессии для всей Европы.

Известными стали и его слова о том, что русскоязычным в Украине что-то угрожает только на "подконтрольной России части Донбасса".

Чтобы подробнее разобраться в украинских перипетиях, Курт Волкер в середине сентября в четвертый раз вернулся в Украину и принял участие в конференции ялтинской стратегии.

В начале сентября мировые лидеры начали активно обсуждать инициативу введения на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.

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Украина предложила такую ​​миссию на всей территории неподконтрольных районов, включая границу между Украиной и Россией.

Россия якобы поддержала идею с миротворцами, но только на линии разграничения между отдельными районами Донбасса и подконтрольными Киеву территориями.

Украинскую позицию поддержали США и западные союзники.

"Специфика того, что было предложено Россией, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное", - оценил позицию России господин Волкер.

Уже 7 октября Волкер во второй раз встретился с Сурковым для обсуждения Донбасса и миротворцев. Однако, судя по скупым сообщениям после встречи, особых договоренностей не достигли

За день до этого Верховная Рада еще на год продлила особый порядок самоуправления отдельных районов Донбасса, чего требуют Минские соглашения.

После чего Курт Волкер четко заявил, что это - большой шаг Украины к миру, и теперь он ждет шагов от России.

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Однако 19 октября Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" сделал заявление, которое продемонстрировало его позицию в отношении миротворцев и Донбасса: закрытие границы с Россией якобы приведет к резне.

Этим он фактически поставил точку в разговорах о том, согласится ли Россия на условия миссии миротворцев, о которых говорят Украина и США.

О чем будет говорить Волкер?

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин, анонсируя визит Волкера, преимущественно говорил об обсуждении общего видения миротворческой миссии на Донбассе, которая существенно отличается от российской.

Ряд украинских СМИ также отмечали, что встреча с президентом в Киеве состоится накануне возможного общения с Владиславом Сурковым.

Однако встреча американского и российского представителей пока официально не подтверждена.

Также сразу несколько украинских агентств со ссылкой на источники в МИД Украины отметили, что эта встреча может быть "внеплановой".

Мол, из-за изменения внутренней ситуации в Украине американцы хотят ее оценить.

Сам Волкер, который у себя на странице в Twitter часто анонсирует свои визиты, пока никак не прокомментировал вояж в Киев.

Донбасс и внутренняя политика?

За последние несколько недель в Украине состоялись ряд событий, которые могли бы заинтересовать американцев.

Во-первых, подготовка к принятию нового закона о "деоккупации Донбасса".

Во-вторых, акции протеста в Киеве с участием Саакашвили, которые начались 17 октября и сопровождались незначительными стычками с полицией.

Украинские эксперты указывают, что западные посольства пристально следили за этими событиями.

Image caption Эксперты не исключают, что Курт Волкер будет интересоваться и протестами в Киеве

Кроме того, в Украине продолжаются дебаты вокруг создания специального антикоррупционного суда, на чем настаивают западные партнеры Украины.

В частности, заявление о важности быстрого создания этого суда сделала посол США в Украине Мари Йованович. Эксперт Института мировой политики Николай Белесков указывает, что прорывов по Донбассу от визита г-на Волкера сегодня ожидать не стоит.

"Волкер попытался убедить Россию изменить точку зрения и согласиться с развертыванием миротворцев на всей территории оккупированных районов Донбасса. Если ориентироваться на заявление Путина на "Валдае", россияне четко сказали "нет", - отмечает г-н Белесков.

Он считает, что вряд ли в Киеве Волкер сможет услышать "что-то новое".

А вот что касается другог вопроса - внутренних украинских вопросов, - эксперт видит перспективу.

"На прошлой неделе были протесты в Киеве. Сам Волкер неоднократно говорил, что видит свой мандат в Украине широко, не только относительно конфликта, но и в свете проведения реформ и внутренней ситуации", - считает г-н Белесков.

В таком контексте, как указывает эксперт, визит Волкера может иметь "добавленную стоимость".

Хотя в МИД Украины подтверждают визит Курта Волкера 27 октября и его встречу с Петром Порошенко, сама администрация президента пока это событие даже не анонсировала.