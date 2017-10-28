Жизнь в зоне смерти: как итальянская пара стала легендой альпинизма

Копірайт зображення Romano Benet Image caption Восхождением на Аннапурну Романо и Нивес закрепили за собой статус легенд мирового альпинизма

Они шли к этому почти 20 лет - смертельно опасными маршрутами, раздвигая границы возможного. И в мае навсегда вписали свои имена в историю.

Нивес Мерой и её муж Романо Бенет взошли на все 14 высочайших гор планеты. Победив страшную болезнь, на несколько лет отлучившую их от гор, они завершили программу майским восхождением на Аннапурну в непальских Гималаях.

До них только 15 человек в истории - среди них лишь одна женщина - сумели достичь всех вершин выше 8000 м без помощи дополнительного кислорода. А Нивес и Романо - еще и без шерпов и носильщиков, в чистом альпийском стиле, один на один с горой.

С вершины вся жизнь видится иначе. Суета остается внизу, и ты сливаешься в одно целое с природой Нивес Мерой

Супружеская пара из итальянской глубинки держала магазин горного снаряжения и даже не мечтала о карьере профессиональных альпинистов. В Гималаи и Каракорум они ездили в отпуск.

"Мы вообще случайно в это ввязались. Друг позвал нас с собой в экспедицию на К2, и мы ни секунды не раздумывали, хотя никакого опыта высотных восхождений у нас тогда не было", - рассказал Романо в интервью ВВС.

"Нам просто хотелось побывать в этих легендарных краях! А когда приехали, оказалось, что это - наше, и к высоте мы легко привыкли".

Копірайт зображення Giacomo Maestri Image caption Победу над болезнью Романо и Нивес называют своим 15-м, самым трудным восьмитысячником

Нивес вспоминает, как познакомилась с Романо в школе и как горы сблизили их - а потом и обручили.

"Романо всем говорил, что встречаться с альпинисткой удобнее - не нужно каждые выходные искать напарника в горы. А поженились мы, потому что нам очень хотелось полазить в Перуанских Андах, но ни денег, ни отпуска на это не было".

"Женитьба оказалась отличным способом собрать денег на экспедицию и получить пару недель отпуска на работе. Но официального предложения он мне так и не сделал".

Мы никогда не рискуем жизнью. Мы всегда отдаем себе отчет в том, что нам под силу, а что нет Романо Бенет

"По правде говоря, - смеется Романо, - Нивес мне сразу понравилась, а вот ее интересовали только горы. Пришлось попотеть, но в конце концов она поняла, что мы одной веревкой связаны - во всех отношениях!"

Один на один

Элегантный спортивный стиль восхождений прочно закрепил за Нивес и Романо место в элите мирового альпинизма задолго до того, как в их копилке оказались все 14 восьмитысячников.

Image caption Нивес и Романо поднялись на Эверест в 2007 году, через 10 лет после первой неудачной попытки

Последнее достижение итальянской пары - новый аргумент в давнем споре о судьбе восхождений на высочайшие горы планеты, которые с каждым годом осаждают все более масштабные коммерческие экспедиции.

Нивес говорит, что сторонниками альпийского стиля они стали по воле случая, но со временем убедились в преимуществах быстрых восхождений налегке.

"Альпинизмом мы начали заниматься в Италии в годы холодной войны, и поначалу все было очень традиционно. Но поскольку мы жили прямо у железного занавеса, в горах постоянно встречались югославские пограничники. Никто с нами идти туда не хотел, и пришлось развивать самодостаточность - физическую и психологическую. С тех пор так и повелось".

"Мы никогда не пользуемся дополнительным кислородом. И мы стараемся обходиться без носильщиков. Ходим налегке и не мусорим", - говорит Романо.

Копірайт зображення Reuters Image caption Нести все на себе, передвигаться быстро - альпийский стиль гималайских восхождений под силу только элите альпинизма

"Мы свой выбор сделали, - соглашается Нивес. - Один на один с горой, опора на собственные силы - в итоге получается честное соревнование с самим собой. К тому же, мы не хотим подвергать опасности других людей".

15-й восьмитысячник

В 2009 году Нивес полезла с мужем на Канченджангу - один из сложнейших восьмитысячников. Тогда она имела все шансы стать первой женщиной, покорившей все 14.

Романо вдруг стало плохо. До вершины оставалось совсем немного, и он предложил ей подняться без него. Нивес отказалась.

Image caption На 8000 м даже легкое недомогание может оказаться смертельным

"Скорее всего, это спасло мне жизнь", - говорит он.

"Мне было наплевать на гонку, я думала, ну и что теперь, на 11 восьмитысячников мы залезли вместе, какой смысл подниматься на этот в одиночку?" - вспоминает Нивес.

В Италии выяснилось, что у Романо - редкое заболевание костного мозга, апластическая анемия. Два года терапии и трансплантация не дали результатов.

"Все методы были испробованы, у докторов опустились руки. И тут им пришла в голову идея - проложить новый маршрут, выражаясь языком альпинистов".

Вторая трансплантация от того же донора неожиданно дала результат, и Романо излечился.

"Мы называем его болезнь "нашим 15-м восьмитысячником". Самым трудным из них", - говорит Нивес.

Весь мир на ладони

Одолев болезнь, они вернулись в горы. Зачем?

Нивес называет свои восхождения долгими путешествиями к вершине - физическими и психологическими.

"Подход к горе занимает не один день. Ты идешь медленно, постепенно знакомишься с регионом, узнаешь людей, которые там живут. Для меня это терапия, возвращение в естественный ритм. Начинаешь обращать внимание на детали, мысли постепенно приходят в порядок. Подобный опыт открывает глаза и обогащает жизнь".

Image caption В Гималаях время течет неспешно

"Когда поднимаешься наверх, первое ощущение - восторг. Но это ненадолго! Вершина - только полпути, надо еще спуститься, - говорит Романо. - Но какая там красотища! Вид с вершины восьмитысячника забыть невозможно".

"Нами всегда двигали страсть к альпинизму, любопытство и желание испытать себя. Мы никогда не говорили себе: давай заберемся на все самые высокие горы в мире. Скорее: а не познакомиться ли нам вот с той горой?" - говорит Нивес.

"Тут как с черешней: начать легко, остановиться невозможно".