Кризис в Каталонии в 300 словах
Противостояние между центральным правительством и правительством Каталонии - тема довольно сложная. Попробуем объяснить ее простым языком.
Что такое Каталония?
Это богатый автономный регион на северо-востоке Испании, история которого насчитывает почти тысячу лет.
У него есть свой язык, парламент, флаг, гимн, а также полиция.
Из-за чего возник спор?
Каталонский парламент 27 октября поддержал резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10.
1 октября в Каталонии провели референдум о независимости от Испании, который был признан незаконным Конституционным судом страны.
90% участников проголосовали за отделение от Испании.
Полиция пыталась помешать проведению референдума, в результате чего произошли столкновения правоохранителей с активистами.
Что ответил Мадрид?
Власти Испании считают проведение референдума незаконным.
После голосования в каталонском парламенте сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.
В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном регионе Испании будет осуществлять назначенный Мадридом представитель, после чего в Каталонии пройдут выборы.
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон считает такие решения правительства Испании незаконными, это - "худшая атака на институты и жителей Каталонии со времен военной диктатуры Франсиско Франко".
Почему этот кризис важен?
Признаков того, что ситуация может перерасти в вооруженный конфликт, нет.
Но она может нанести экономический урон региону и Испании в целом.
Также это может послужить примером для сепаратистских движений в других странах Европы.