Кризис в Каталонии в 300 словах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники независимости Каталонии празднуют победу

Противостояние между центральным правительством и правительством Каталонии - тема довольно сложная. Попробуем объяснить ее простым языком.

Что такое Каталония?

Это богатый автономный регион на северо-востоке Испании, история которого насчитывает почти тысячу лет.

У него есть свой язык, парламент, флаг, гимн, а также полиция.

Из-за чего возник спор?

Каталонский парламент 27 октября поддержал резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Каталонии Карлес Пучдемон голосует за независимость в каталонском парламенте

1 октября в Каталонии провели референдум о независимости от Испании, который был признан незаконным Конституционным судом страны.

90% участников проголосовали за отделение от Испании.

Полиция пыталась помешать проведению референдума, в результате чего произошли столкновения правоохранителей с активистами.

Что ответил Мадрид?

Власти Испании считают проведение референдума незаконным.

После голосования в каталонском парламенте сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном регионе Испании будет осуществлять назначенный Мадридом представитель, после чего в Каталонии пройдут выборы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон считает такие решения правительства Испании незаконными, это - "худшая атака на институты и жителей Каталонии со времен военной диктатуры Франсиско Франко".

Почему этот кризис важен?

Признаков того, что ситуация может перерасти в вооруженный конфликт, нет.

Но она может нанести экономический урон региону и Испании в целом.

Также это может послужить примером для сепаратистских движений в других странах Европы.