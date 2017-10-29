Рецепт сезона от ВВС: имбирно-грушевые медальоны
Время подготовки - до 30 минут
Время приготовления - более 2 часов
Количество порций - 2-4
Блюдо диетическое. Вегетарианское.
Это простое бабушкино лакомство - идеальный перекус во время прогулки по деревенским дорогам, на пляже или в парке. Груши должны быть твердыми, но спелыми.
Ингредиенты
- 2 большие твердые груши
- 1 ст. л. сахара-песка
- 1 ч. л. сушеного молотого имбиря
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 110 °C. Выстелить дно двух дек пергаментом для выпечки.
- Груши нарезать тоненькими кружочками с помощью овощерезки или очень острого ножа.
- Выложить груши в один слой на пергамент. Можно вкладывать плотно - высыхая, кружочки сжимаются.
- Перемешать сахар с имбирем и щедро посыпать каждый кружочек. Запекать в духовке в течение трех часов: через полтора часа перевернуть и печь еще полтора часа.
- Достать грушевые ломтики из духовки и охладить.
- Собрать сахар с пергамента, по желанию добавить еще немного сахара. Посыпать имбирным сахаром хрустящие грушевые ломтики.
Совет - вместо молотого имбиря можно взять корицу.
Рецепт от Китти Хоуп и Марка Гринвуда из программы Sweets Made Simple.