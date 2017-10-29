Рецепт сезона от ВВС: имбирно-грушевые медальоны

Время подготовки - до 30 минут

Время приготовления - более 2 часов

Количество порций - 2-4

Блюдо диетическое. Вегетарианское.

Это простое бабушкино лакомство - идеальный перекус во время прогулки по деревенским дорогам, на пляже или в парке. Груши должны быть твердыми, но спелыми.

Ингредиенты

2 большие твердые груши

1 ст. л. сахара-песка

1 ч. л. сушеного молотого имбиря

Способ приготовления

Разогреть духовку до 110 °C. Выстелить дно двух дек пергаментом для выпечки. Груши нарезать тоненькими кружочками с помощью овощерезки или очень острого ножа. Выложить груши в один слой на пергамент. Можно вкладывать плотно - высыхая, кружочки сжимаются. Перемешать сахар с имбирем и щедро посыпать каждый кружочек. Запекать в духовке в течение трех часов: через полтора часа перевернуть и печь еще полтора часа. Достать грушевые ломтики из духовки и охладить. Собрать сахар с пергамента, по желанию добавить еще немного сахара. Посыпать имбирным сахаром хрустящие грушевые ломтики.

Совет - вместо молотого имбиря можно взять корицу.

Рецепт от Китти Хоуп и Марка Гринвуда из программы Sweets Made Simple.