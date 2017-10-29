Рецепт сезона от ВВС: имбирно-грушевые медальоны

  • 29 октября 2017

Время подготовки - до 30 минут

Время приготовления - более 2 часов

Количество порций - 2-4

Блюдо диетическое. Вегетарианское.

Это простое бабушкино лакомство - идеальный перекус во время прогулки по деревенским дорогам, на пляже или в парке. Груши должны быть твердыми, но спелыми.

Ингредиенты

  • 2 большие твердые груши
  • 1 ст. л. сахара-песка
  • 1 ч. л. сушеного молотого имбиря

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 110 °C. Выстелить дно двух дек пергаментом для выпечки.
  2. Груши нарезать тоненькими кружочками с помощью овощерезки или очень острого ножа.
  3. Выложить груши в один слой на пергамент. Можно вкладывать плотно - высыхая, кружочки сжимаются.
  4. Перемешать сахар с имбирем и щедро посыпать каждый кружочек. Запекать в духовке в течение трех часов: через полтора часа перевернуть и печь еще полтора часа.
  5. Достать грушевые ломтики из духовки и охладить.
  6. Собрать сахар с пергамента, по желанию добавить еще немного сахара. Посыпать имбирным сахаром хрустящие грушевые ломтики.

Совет - вместо молотого имбиря можно взять корицу.

Рецепт от Китти Хоуп и Марка Гринвуда из программы Sweets Made Simple.

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