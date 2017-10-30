С мешком на голове: как депортировали соратников Саакашвили

Копірайт зображення UNIAN Image caption Двух грузин из окружения Михеила Саакашвили лишили вида на жительство после "прорыва украинско-польской границы" 10 сентября. В тот день Саакашвили охраняли много грузинских соотечественников

Украинские власти выдворяют из страны граждан Грузии из окружения бывшего президента и губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Согласно данным генпрокуратуры Украины, миграционная служба занимается выдворением двадцати граждан Грузии, которые получили разрешение не пребывание в Украине во время нахождения Саакашвили во главе Одесской областной администрации, как ценные деятели культуры.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что некоторые из этих людей сейчас готовят в Украине "государственный переворот".

В ведомстве также заявили, что миграционная служба действует в соответствии с законодательством, и решение о принудительном возвращении может быть принято, если иностранец или лицо без гражданства нарушают законодательство о правовом статусе или противоречат интересам обеспечения национальной безопасности страны.

Между тем троих граждан Грузии, в том числе подполковника грузинской армии в отставке Давида Макишвили, уже отправили в Тбилиси 21 октября.

В интервью ВВС они рассказывают о том, что они делали в Украине, и как происходило их выдворение.

Генеральная прокуратура Украины ко времени подготовки материала не предоставила ВВС комментария по этому поводу.

Тбилиси - Донбасс - Киев

Давид Макишвили приехал в Украину 11 октября 2013 года. До этого он около двадцати лет служил в вооруженных силах Грузии, участвовал в российско-грузинской войне, но после смены власти в Грузии его понизили, и он уволился.

Макишвили два года воевал на стороне Украины в зоне АТО, участвовал в боевых действиях и тренировал украинских военных. Также был советником командующего Национальной гвардии по переходу на стандарты НАТО и создания новой концепции для Национальной гвардии Украины.

Во время боевых действий он дважды был ранен. После второго ранения в голову он переехал в Киев.

Image caption Давид Макишвили два года воевал в АТО на стороне Украины. 10 сентября сопровождал Саакашвили во время проникновения в Украину

"Это было время, когда служба безопасности Украины перестала его [Саакашвили] охранять, и он пригласил своих бывших охранников- тех, кто охранял его во время его президентства в Грузии. Я его знаю давно, мы дружим, и он меня попросил проконсультировать по безопасности его охрану. Я просто помогал ребятам- оценивал риски, планировал маршруты его проезда и тому подобное", - говорит Макишвили.

Давид находился около Саакашвили во время его скандального проникновения в Украину через польско-украинскую границу. В связи с этим, за административное правонарушение Макишвили должен был предстать перед судом третьего ноября во Львове.

Но, по его словам, в последнее время он, как и другие его соотечественники, которые занимались вопросами безопасности, уже не были рядом с Саакашвили, так как он нанял охранников с украинской частной компании.

"Мы не участвовали в акциях, мы не занимались политикой, так что, если мы где-то засветились на камерах во время акции, это когда мы обеспечивали его безопасность. В последний месяц мы уже не находились рядом с ним", - говорит он.

Выдворение на родину

Макишвили вспоминает, что 21 октября направлялся из дома в сторону торгового центра, когда у пешеходного перехода из микроавтобуса с затемненными стеклами выбежали шесть вооруженных человек в масках и военной форме без опознавательных знаков.

"Они подбежали ко мне …начали меня силой укладывать на землю, бить прикладом автомата, надели наручники, застегнули сзади и начали обыскивать", - вспоминает он.

У него достали у него личные вещи- часы и бумажник- и посадили в машину, надев на голосу мешок.

На вопросы они не отвечали, а через полчаса езды его пересадили в автомобиль для перевозки заключенных, где с него уже сняли мешок.

Человек в форме национальной гвардии Украины потребовал у него код его телефона и начал задавать вопросы о том, кого из высокопоставленных лиц он знает в правительстве и силовых структурах Украины.

На вопросы Давид отвечать без адвоката отказался. Адвоката ему не предоставили и через некоторое время отвезли в аэропорт.

"Самолет был маленьким, принадлежал Национальной гвардии Украины, потому что внутри самолета лежали журналы Национальной гвардии, уставы, разная документация. Через две минуты завели второго человека с мешком на голове - моего друга Георгия Рубашвили, а потом уже Михаила Абзианидзе тоже с мешком на голове", - вспоминает он.

Image caption Михаил Абзианидзе с украинской женой

Макишвили вспоминает, что сильней всех возмущался Абзианидзе, у которого жена - гражданка Украины и четырехмесячный ребенок остались в Украине.

Сейчас у Абзианидзе стоит штамп об аннулировании постоянного вида на жительство и запрет на въезд в Украину в течение трех лет. По словам Макишвили, такой же штамп стоит в паспорте Рубашвили, а вот у него самого с собой паспорта с собой в тот день не было.

"У Михаила Абзианидзе был постоянный вид на жительство, а у меня и у Георгия временные - до 20 декабря 2017", - говорит Макишвили.

Абзианидзе: "Я чист, как кристальная вода"

Абзианидзе был первым, кого задержали 21 октября для того, чтобы отправить в Тбилиси, когда он шел в аптеку купить четырехмесячной дочери лекарство. Его также задержали вооруженные лица в балаклавах и с мешком на голове отвезли в аэропорт.

"Меня перевели в специальную машину, в которой перевозят заключенных… Наручники не сняли, сидел я там где-то шесть часов", - говорит он.

По его словам, к нему несколько раз подходили следователи, задавая вопросы, в том числе и о том, что он делал во время проникновения Саакашвили в Украину - сам Абзианидзе говорит, что он находился на стороне Украины, и границу не переходил.

"В самолете я кричу, я весь на нервах, они приковывают меня руками к креслу самолета, ноги заматывают скотчем в двух местах и говорят, что, если не замолчу, рот скотчем заклеют. Я уже сказал, что буду молчать, только не надо мне рот заклеивать", - вспоминает он.

Абзианидзе, бывший сотрудник спецслужбы государственной охраны и департамента конституционной безопасности, прилетел в Украину в октябре 2014 года. Уже через несколько дней, по его словам, он сделал предложение своей нынешней супруге.

"Я поехал в Украину жениться... С ней я познакомился в Грузии, и наши отношения длились уже почти два года, и я решил поехать и сделать ей предложение. Вот так я остался потом в Украине", - говорит он.

Image caption Еще один грузин, который воевал в АТО, Вано Надирадзе, 10 сентября был среди руководителей охраны перехода границы. Сейчас он среди руководителей охраны палаточного лагеря под парламентом

По его словам с тех пор он жил в Киеве. Помогал Саакашвили, иногда в качестве водителя, а иногда, обеспечивая его безопасность. Кроме этого, он в Киеве работал тренером по кикбоксингу.

Его жена - гражданка Украины, но он предпочел постоянный вид на жительство украинскому гражданству, так как не хотел отказываться от гражданства Грузии.

Абзианидзе, как и Макишвили, уверен, что единственной причиной, по которой он был выдворен из Украины, было то, что он находился рядом с Саакашвили, но, по его словам, он об этом сегодня не жалеет.

При этом, он отмечает, что в последний месяц он, практически, не работал у Саакашвили, и большую часть времени проводил с семьей.

"Я ни грамма не жалею, что я был рядом с ним, потому что я его всегда уважал и ценил, как президента моей страны. Я знаю, сколько всего он сделал для моей страны. Я только из-за этого стоял рядом с ним и хотел ему помочь, - говорит он.

"Саакашвили окружали надежные лица, и они решили, наверное, избавиться от нас, чтобы как-то его напугать или ослабить. Потому что, другого объяснения нет -они не имели права меня депортировать. Я законно жил в Украине…. Но я, конечно, это так не оставлю. Я сделаю все, чтобы доказать свою правду. У них нет никаких оснований, никакого у меня нарушения нет, я чист, как кристальная вода".

Политика и право

Адвокат Бека Басилая, который представляет интересы всех троих выдворенных в Грузии, сказал ВВС, что действия по отношению ко всем его подзащитным были аналогичными - их схватили на улице, нанесли физические и словесные оскорбления, и, без объяснения причин задержания или прав, отправили в Тбилиси. При этом, по его словам, у всех депортированных было легальное право на пребывание в Украине.

"Это нельзя назвать депортацией, потому что это однозначно было незаконным ограничением свободы человека и унижающее действие по отношению к этим трем людям, совершенное представителями украинских властей ", - говорит Басилая ВВС.

Адвокат уже обратился в прокуратуру и МВД Грузии, а также в МИД, требуя реагирования на действия украинских властей.

По его словам, грузинские власти обязаны начать следствие в связи с действиями, совершенными в отношении граждан Грузии. Пока ответа на эти обращения получено не было.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Михеил Саакашвили опасается, что его тоже могут депортировать

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Саакашвили и внефракционный нардеп Юрий Деревянко принесли в прокуратуру заявление в связи с депортацией Макишвили, Абзианидзе и Рубашвили.

Между тем в государственной миграционной службе Украины заявили "5 каналу", что трое граждан Грузии не имели законных оснований для пребывания в Украине. При этом, согласно ведомству, им сказали об этом задолго до депортации.

"В городе Киеве было обнаружено трое граждан, у которых не было оснований для пребывания. Ранее им были отменены основания для пребывания в Украине. Они должны были покинуть территорию, однако ими это не было сделано", - отметил спикер Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Макишвили и Абзианидзе говорят, что никакого уведомления в связи с их пребыванием на Украине до их выдворения в Грузию они не получали.

21 октября миграционная служба сделала специальное заявление о депортации граждан Грузии.

В документе сказано, что совместными усилиями правоохранительных органов и Государственной миграционной службы были выявлены трое граждан Грузии, которые находились на территории Украины нарушая миграционное законодательство.

"Установлено, что в отношении двух граждан Грузии, по представлениям компетентных органов, территориальными органами ГМС в сентябре этого года были отменены разрешения на проживание и аннулированы соответствующие удостоверения", - говорится в заявлении службы.

Третий гражданин Грузии, по версии ГМС, "длительное время находился на территории государства незаконно, не имея средств к существованию".

Поэтому ГМС Украины приняла решение принудительно вернуть всех указанных граждан в Грузию.