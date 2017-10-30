Трамп и Россия: кто есть кто в главной политической драме сезона

Расследование возможного российского влияния на исход выборов в США напоминает остросюжетный сериал на острополитические темы, типа "Карточного домика" - недостатка в неожиданных событиях и резких поворотов в ходе расследования в нем нет.

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства.

Расследование ведется сразу по нескольким направлениям. Кто же главные участники драмы, за развитием которой следят миллионы людей по всему миру?

Первый сезон - "Выборы"

В этом сезоне Дональд Трамп, в прошлом звезда реалити шоу, становится центральным персонажем в собственной политической драме, выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах. Его поддерживают члены семьи. К нему привлечено внимание русских. Сезон завершается драматическим поворотом - удастся ли этому новичку в политике одержать верх?

Тут описаны уже давние события, поэтому напоминаем вам, кем были основные их участники.

Кто он? Дональд Трамп, миллиардер, претендующий на назначение кандидатом на пост президента США от Республиканской партии (к третьему сезону он становится 45-м президентом США).

Основная роль в сюжете: пока Дональд Трамп разъезжает по стране и выступает перед избирателями, американская разведка заявляет, что российские спецслужбы взломали электронную почту его соперников-демократов.

Вопрос - зачем? Пытался ли Кремль предрешить исход выборов, и что было известно об этом Трампу и его штабу?

Что предпринял Трамп, чтобы скрыть свою причастность к этой истории в ходе расследования?

Кто он? Он был главой избирательного штаба Трампа до того, как вынужден был уйти из-за вскрывшихся связей с российскими и украинскими олигархами.

Основная роль в сюжете: Пол Манафорт провел более десяти лет в качестве политического консультанта на Украине. В августе 2016 года он ушел с поста главы избирательного штаба Трампа из-за обвинений в связях с пророссийскими кругами на Украине. Он также присутствовал на важной встрече с российской посланницей, которая, возможно, пыталась передать штабу Трампа секретную информацию о демократах (подробности см. ниже).

Мы снова встретимся с ним в третьем сезоне, когда ФБР произведет обыск в его доме в ходе расследования.

Кто он? Старший сын президента. Это тот Трамп, который на самом деле встречался с русскими - вопрос в том, зачем?

Основная роль в сюжете: роль Дональда Трампа-младшего в этой нескончаемой саге сводится к его присутствию на встрече с российским юристом, которая была организована музыкальным издателем и продюсером (все подробности этой встречи выясняются в третьем сезоне). Странный и неожиданный поворот сюжета, не правда ли?

В июне 2016 года издатель Роб Голдстоун предложил ему встретиться с Натальей Весельницкой, российской лоббисткой, которая обещала передать компромат на Хиллари Клинтон. "Речь идет об очень важной и секретной информации, которая исходит из высших эшелонов власти в России и которая указывает на поддержку Трампа", - писал тогда Голдстоун. "Мне это нравится", - отвечал Трамп-младший и пригласил Весельницкую и Голдстоуна на встречу в Трамп-Тауэр, на которой присутствовали также Джаред Кушнер и Пол Манафорт.

Эта встреча является ключом ко многим последующим событиями, потому что она поднимает сразу несколько важных вопросов. Можно ли считать ее сотрудничеством штаба Трампа с иностранным правительством? Почему сын президента согласился на встречу? Доналд-младший утверждает, что темой беседы была российская политика в сфере усыновления детей, а Весельницкая отвергает утверждения, что выполняла задание российского правительства. Однако следователи будут снова и снова обращаться к этому эпизоду в попытке понять, что именно там происходило.

Второй сезон - "Переходный период"

Дональд Трамп, к удивлению многих, побеждает на выборах. Но переходный период оказывается не менее драматичным, чем первый сезон, благодаря появлению новых персонажей, которых Трамп приглашает в свой кабинет. Сезон завершается сценой принятия Трампом президентской присяги холодным январским утром, но впереди - множество неожиданных поворотов сюжета.

Кто он? Бывший генерал с холодным взглядом, который на совсем короткое время становится членом окружения президента Трампа. Он вынужден подать в отставку после того, как выясняется, что он лгал о своих встречах с российским послом.

Основная роль в сюжете: Майкл Флинн был назначен советником по национальной безопасности почти сразу после выборов, несмотря на предостережения президента Обамы. В центре сюжета - встреча Флинна с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2017 года.

Американские газеты сообщали, что на этой встрече обсуждался вопрос о российских санкциях, и что Флинн не сообщил вице-президенту Майку Пенсу об этом разговоре. Кисляк утверждал, что ничего особенного на встрече не обсуждалось.

ФБР ведет расследование по поводу Флинна. И тут важна роль президента - ФБР пытается установить, не препятствовал ли он этому расследованию.

Кто он? Многие сюжетные линии этой драмы ведут к Сергею Кисляку, веселому и симпатичному человеку, который до июля 2017 года был российским послом в Вашингтоне.

Основная роль в сюжете: роль Кисляка в этой драме представляется неясной, однако он возникает в ней несколько раз как человек, с которым встречались многие из наших персонажей. Основные вопросы для следователей - почему они были заинтересованы в таких встречах и что на них говорилось? Российский посол беседовал с Флинном и Сешнсом, причем обе встречи первоначально отрицались администрацией Трампа.

Что еще известно о Кисляке? Россия энергично опровергала сообщения телеканала CNN о том, что Кисляк является крупным шпионом и вербовщиком шпионов.

Кто он? Джефферсон Борегард Сешнс оставался на заднем плане в ходе первого сезона, когда он был сенатором от штата Алабама и доверенным лицом Трампа, однако он выходит на передний план во втором сезоне с назначением на пост генерального прокурора.

Основная роль в сюжете: Сешнс - один из членов администрации Трампа, которые встречались с российским послом Сергеем Кисляком, и о природе этих встреч известно немногое. На время расследования ФБР Сешнс сложил с себя обязанности генерального прокурора. Это решение привело к осложнению его отношений с президентом, который критиковал его в своих твитах. Сешнс заявлял, что все предположения о его сговоре с русскими являются "отвратительной ложью".

Третий сезон -"Президентство"

В этом сезоне драма набирает обороты, и все сюжетные линии проясняются. Многие персонажи, встреченные нами в первом сезоне, возвращаются в новых ролях и с новой силой, а склоки между ними становятся всё ожесточеннее. Полиция сужает круг подозреваемых.

Кто она? Российская юристка, которая занимается организацией лоббистской деятельности против американских санкций в отношении России. Она обладает пугающей репутацией и склонностью к драме. Но является ли она агентом Кремля? По ее словам, нет.

Основная роль в сюжете: ей принадлежит небольшая, но крайне важная роль - она является человеком, с которым встречались Трамп-младший, Кушнер и Манафорт в июне 2016 года. По ее словам, на этой встрече обсуждалась тема усыновления детей из России, но организаторы встречи говорят, что она предлагала передать компромат на демократов и Хиллари Клинтон. Эта встреча никогда не состоялась бы без…

Кто они: Эмин Агаларов - известный в Азербайджане поп-певец. Он помогал проведению в России конкурса "Мисс Вселенная", который принадлежал Трампу. Он лично знаком с президентом, с которым обменивался пожеланиями на день рождения. Его отец Араз Агаларов - миллиардер, который обладает немалым влиянием в Москве.

Основная роль в сюжете: Эмин стал человеком, который сыграл основную роль в организации встречи с участием Дональда Трампа-младшего. В его письме Трампу есть намек, что Эмин предлагает информацию о демократах, но сам Эмин это отрицает. В его письме также говорится, что Араз Агаларов встречался с государственным прокурором в России - на самом деле такой должности не существует - и получил от него компромат на Хиллари Клинтон.

Кто она? Это первоначально второстепенный персонаж, который в дальнейшем становится все более важным. Она была исполняющей обязанности генерального прокурора, пока Джефф Сешнс не был утвержден в этой должности. После чего ее уволили.

Основная роль в сюжете: именно она сообщила Белому дому о том, что генерал Флинн не все рассказывал о своих контактах с русскими. По ее мнению, тот факт, что русским было известно о таких встречах, а Белому дому - нет, делал Флинна уязвимым для шантажа. Как ее вознаградили? Президент Трамп уволил ее через несколько недель в связи с другими делами. С тех пор она постоянно выступает с критикой президента.

Кто он? Он стал заместителем генерального прокурора при Джеффе Сешнсе. В телесериалах подобная роль обычно предлагается солидному голивудскому актеру со знакомой внешностью и малоизвестным именем.

Основная роль в сюжете: на то время, пока Сешнс добровольно отстранился от исполнения должности генпрокурора в период основного расследования, Розенштейн взял на себя исполнение его обязанностей. Именно он назначил специального следователя Мюллера, что не прибавило ему популярности в глазах Белого дома. Он также рекомендовал президенту уволить главу ФБР Джеймса Коми. Этому совету президент последовал.

Кто он? Зять президента, женатый на его дочери Иванке. Кушнер считается человеком, который часто появляется на публике, но очень редко высказывается.

Основная роль в сюжете: несмотря на обвинения в семейственности, Трамп назначил его на важный пост старшего советника президента по широкому кругу вопросов. Его контакты с русскими в ходе избирательной кампании и после нее пробудили интерес к нему со стороны следователей. В июне 2016 года Кушнер присутствовал на встрече с Натальей Весельницкой. По его словам, он так на ней заскучал, что послал своему помощнику текст с просьбой вызвать его с встречи.

Кушнер также относится к числу персонажей, которые встречались с российским послом Сергеем Кисляком. По некоторым данным, они звонили друг другу, но сам Кушнер это отрицает. В декабре 2016 года он имел еще одну встречу с послом, на которой, по утверждениям, он обсуждал возможность создания тайного канала связи с Москвой. Кушнер это отрицает, но следствие желает знать, почему он отрицал факты таких встреч.

Кто он? Когда Белый дом говорит "обращайтесь со всеми вопросам к юрисконсульту президента Трампа", то имеется в виду именно этот персонаж.

Основная роль в сюжете: в Вашингтоне есть множество юристов, но никто не обладает таким весом, как Джей Секулоу, личный юрисконсульт президента. Он часто появляется на телевидении, защищая Белый дом от самых последних по счету разоблачений в ходе расследования.

Кто он? Бывший репортер в британской желтой прессе, любит фотографироваться в глупых шляпах. Это довольно неожиданное прибавление в числе персонажей нашей драмы, но в этом жанре всегда найдется место для клоуна-эксцентрика.

Основная роль в сюжете: Роб Голдстоун входит в число доверенных друзей Трампа благодаря своим связям с Эмином Агаларовым.

Голдстоун является продюсером певца, и именно он первоначально сообщил Дональду Трампу-младшему о намерении своего клиента встретиться с ним в "Трамп-тауэр" в июне 2016 года. В письме, посланным им сыну президента, упоминается компромат на Хиллари Клинтон, и это письмо является важным свидетельством для следствия.

Голдстоун также сыграл важную роль в проведении конкурса "Мисс Вселенная" в России; благодаря этому он познакомился с будущим президентом.

Кто он? Джеймс Коми - верзила ростом более двух метров; он обладает внушительным видом, но мало что говорит, хотя в нашей драме играет важную роль.

Основная роль в сюжете: впервые он появляется в первом сезоне, когда на посту директора ФБР возобновил расследование скандала вокруг электронной переписки Хиллари Клинтон, всего за несколько недель до выборов. Демократы возлагали на него вину за ее поражение, республиканцы превозносили его в качестве героя. Тогда казалось, что больше мы о нем не услышим.

Но в самом начале третьего сезона Джеймс Коми был уволен новым президентом. Как и полагается в телесериале, он узнал о своем увольнении по телевизору во время командировки в Лос-Анджелес. В тот момент Коми вел расследование возможных связей между избирательным штабом Трампа и Россией. Может быть, его поэтому и отстранили?

Его показания сенату были одной из наиболее захватывающих сцен в нашей драме. Тогда он под присягой рассказал сенаторам, что его просили дать клятву верности президенту, но что он отказался. Он также заявил, что Трамп велел ему отказаться от расследования дела генерала Флинна. Это персонаж может еще появиться в драме - его потенциал далеко не исчерпан.

Кто он? Человек, который может решить судьбу президентства Трампа.

Основная роль в сюжете: некоторые персонажи облечены значительным влиянием, но держатся в тени. Именно таков Роберт Мюллер, который был назначен специальным советником по расследованию связей с Россией после увольнения Джеймса Коми. Мюллер принадлежит к тому же эшелону власти, что и Коми - он также в свое время занимал пост главы ФБР. Некоторые подозревают его в необъективности. Поступали сообщения, что президент хочет уволить Мюллера, но он по-прежнему на посту. В его следственную группу входит более 15 юристов, а число сотрудников превышает 30 человек. Он ведет следствие без особого шума. Уже подготовлены обвинения, и в ближайшее время ожидаются аресты.

Следствие, которое ведет Мюллер, во многом идет параллельно расследованиям политиков в конгрессе, но он единственный, кто наделен полномочиями выдвижения обвинений. Он способен сыграть важнейшую роль в четвертом сезоне.