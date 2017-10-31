Парк советского периода: соцреализм под открытым небом

Более пяти лет назад на территории этнографического комплекса "Фрумушика Нова", расположенного на юге Одесской области, создали Парк советского периода.
Как признается основатель "Фрумушики", бизнесмен Александр Палариев, идею некоего "парка неюрского периода" он в свое время подсмотрел в частном парке Грутас, что в Литве близ города Друскининкай.
Впрочем, говорит г-н Палариев, не стоит в его инициативе искать политическую подоплеку и любовь к СССР.
У него с советской властью "собственные счета", отмечает он.
Сейчас в музее под открытым небом хранится около 120 скульптур, памятников, бюстов, барельефов Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Михаила Калинина и других советских государственных деятелей.
Экспонаты привозят не только из Одесской области, но и со всей Украины.