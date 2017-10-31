Парк советского периода: соцреализм под открытым небом

  • 31 октября 2017

Более пяти лет назад на территории этнографического комплекса "Фрумушика Нова", расположенного на юге Одесской области, создали Парк советского периода.

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Image caption На входе в Музей памятников соцреализма посетителей встречают барельефы Ленина и Карла Маркса

Как признается основатель "Фрумушики", бизнесмен Александр Палариев, идею некоего "парка неюрского периода" он в свое время подсмотрел в частном парке Грутас, что в Литве близ города Друскининкай.

Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Самолет АН-2 - теперь тоже экспонат
Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Бюст советского партийного деятеля Михаила Калинина с момента декоммунизации в Украине сохранился относительно неплохо

Впрочем, говорит г-н Палариев, не стоит в его инициативе искать политическую подоплеку и любовь к СССР.

Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Аллея "героев советского времени"

У него с советской властью "собственные счета", отмечает он.

Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Бюст комсомолки-диверсантки Зои Космодемьянской, на котором время оставило свой отпечаток

Сейчас в музее под открытым небом хранится около 120 скульптур, памятников, бюстов, барельефов Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Михаила Калинина и других советских государственных деятелей.

Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Аллея памятников Ленину. Ленинов много не бывает - если это музей
Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Советские труженицы - типичный персонаж соцреализма
Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Этот памятник Ленину раньше стоял на Куликовом поле в Одессе

Экспонаты привозят не только из Одесской области, но и со всей Украины.

Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Бюст одного из "духовных лидеров" советского времени, писателя Максима Горького
Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Барельефы "героев Второй мировой войны"
Копірайт зображення Alex Milyukov
Image caption Новый экспонат музея - еще не установленный памятник Ленину

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