Урна и золотая колесница: кульминация похорон короля Таиланда
Сотни тысяч человек в Бангкоке прощаются с покойным королем Пхумипоном Адульядетом.
Скорбящие граждане изо всех уголков Таиланда приехали в Бангкок проститься с королем.
Король Пхумипон Адульядет скончался в октябре 2016 года в возрасте 88 лет. Длившийся год траурный период подходит к концу.
На строительство места кремации, окруженного статуями мифических животных, ушел почти год.
Похороны начались в среду, но главным событием была процессия в четверг утром, когда из дворца на специальном огромном паланкине к месту кремации была вывезена погребальная урна для праха короля.
Практически все таиландцы не знали другого короля, кроме Пхумипона Адульядета. После его кончины на престол взошел его сын, Маха Ватчиралонгкон.
Маха Ватчиралонгкон также зажжет погребальный костер, на котором будет кремирован его отец.
Многие таиландцы прибыли в Бангкок за несколько дней до церемонии и спали на тротуарах в надежде оказаться вблизи процессии из дворца к месту кремации.
После богослужений во дворце паланкин с урной для праха монарха отправился к месту кремации.
Многие в толпе были одеты во все черное. Здания в старой части города убраны цветами.
Пхумипон Адульядет находился на вершине таиландской властной пирамиды 70 лет, невзирая на множество военных переворотов в стране.
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