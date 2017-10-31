Урна и золотая колесница: кульминация похорон короля Таиланда

Сотни тысяч человек в Бангкоке прощаются с покойным королем Пхумипоном Адульядетом.

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Скорбящие граждане изо всех уголков Таиланда приехали в Бангкок проститься с королем.

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Король Пхумипон Адульядет скончался в октябре 2016 года в возрасте 88 лет. Длившийся год траурный период подходит к концу.

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На строительство места кремации, окруженного статуями мифических животных, ушел почти год.

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Похороны начались в среду, но главным событием была процессия в четверг утром, когда из дворца на специальном огромном паланкине к месту кремации была вывезена погребальная урна для праха короля.

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Практически все таиландцы не знали другого короля, кроме Пхумипона Адульядета. После его кончины на престол взошел его сын, Маха Ватчиралонгкон.

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Маха Ватчиралонгкон также зажжет погребальный костер, на котором будет кремирован его отец.

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Многие таиландцы прибыли в Бангкок за несколько дней до церемонии и спали на тротуарах в надежде оказаться вблизи процессии из дворца к месту кремации.

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После богослужений во дворце паланкин с урной для праха монарха отправился к месту кремации.

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Многие в толпе были одеты во все черное. Здания в старой части города убраны цветами.

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Пхумипон Адульядет находился на вершине таиландской властной пирамиды 70 лет, невзирая на множество военных переворотов в стране.

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