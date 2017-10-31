"Новый сезон "Карточного домика": соцсети об аресте Манафорта

Копірайт зображення AFP Image caption ФБР выдвинула против Манафорта обвинения по 12 эпизодам

Пол Манафорт вышел из дома в 7:50 утра понедельника - довольно поздно по вашингтонским меркам. Он и его адвокат отправились в вашингтонское отделение ФБР - Манафорта и его младшего партнера Ричарда Гейтса вежливо и настойчиво попросили сдаться властям.

Пока бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа был в дороге, "Твиттеры" его бывшего босса и большинства основных политических игроков США молчали.

Комментарии появились значительно позже - в тот момент, когда пресс-служба спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием возможного вмешательства России в американские выборы, заявила о сути обвинений - ни одно из них не касалось сговора с Россией, но напрямую было связано с трудовой деятельностью политтехнолога на Украине и совсем тесно - с США.

США обвинили Манафорта в заговоре против родины, неуплате налогов, отмывании денег и в том, что он не зарегистрировался в качестве агента иностранного государства - Украины. Суть обвинений - деятельность Манафорта в Киеве, его работа на правительство и лично на бывшего президента Украины Виктора Януковича и "Партию регионов".

Американские политологи и блогеры в один голос назвали приглашение Пола Манафорта в ФБР, суд и дальнейшее помещение под домашний арест с залогом в 10 млн долларов "новым сезоном сериала "Карточный домик".

Русская служба Би-би-си собрала хронологию комментариев на обвинения и последующий арест экс-главы штаба Трампа. Время - вашингтонское.

9:00

Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс заявил, что продолжит поддерживать расследование, которое проводит специальный прокурор Мюллер - накануне однопартийцы Бэнкса активно намекали на множество причин, по которым могли бы отправить спецпрокурора на скамью запасных.

Мюллер, в свою очередь, решил не комментировать - ни вероятность отставки, ни поддержку со стороны республиканского конгрессмена. Он и члены его команды были полностью заняты Манафортом, Ричардом Гейтсом и Джорджем Пападополусом - 30-летним бывшим советником кампании Трампа. Последний был тихо арестован в июле, соврал ФБР о своих контактах с Россией, был пойман на обмане и тут же решил сотрудничать со следствием.

Копірайт зображення EPA Image caption Нэнси Пелоси сравнила расследование против Манафорта с Уотергейтским скандалом

В это время за дверью вашингтонского офиса ФБР американские политики и журналисты активно обсуждали и работу спецпрокурора Мюллера, и обвинения против Манафорта.

В тексте обвинений нашлась одна фактологическая ошибка: украинский политик Юлия Тимошенко, занимавшая должность премьер-министра страны и бывшая кандидатом в президенты на выборах 2009 года, названа в тексте руководителем государства.

9:45

Лидер демократического меньшинства в конгрессе Нэнси Пелоси назвала расследование Мюллера не менее громким, чем Уотергейтский скандал, заявив, что общество нуждается в независимом расследовании вмешательства России в президентские выборы и причастности к этому представителей кампании Трампа.

10:00

Президент США Дональд Трамп чуть ли не впервые употребил в своем Twitter" слово "простите".

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

"Простите, но это было за годы до того, как Пол Манафорт стал частью избирательной кампании Трампа. Почему бы не сфокусироваться на мошеннице Хиллари и демократах?" - написал он.

"И еще, НЕТ НИКАКОГО СГОВОРА!" - гласит следующий твит президента, отправленный через пару минут.

В ответ бдительные читатели тут же привели твит Ньюта Гингрича, бывшего спикера конгресса США и давнего соратника Трампа, датированный днем отставки Манафорта с должности главы избирательного штаба Трампа - 19 августа 2016 года: "Никто не смеет сомневаться в том, как много Пол Манафорт по-настоящему сделал, чтобы помочь этой избирательной кампании быть там, где она находится сейчас".

11:00

Конгрессмен Стив Коэн написал в своем "Твиттере": "Все это связано с той встречей с агентами Кремля в "Трамп-тауэр"! И это только начало. Никакого прощения! Никаких увольнений!"

12:00

Сенатор-демократ Марк Уорнер, вице-председатель комитета по вопросам разведки: "Вот почему настолько необходимо, чтобы конгресс предпринял что-то для защиты независимости спецпрокурора, как бы далеко не зашло его расследование. Члены конгресса, республиканцы и демократы должны четко объяснить президенту, что недопустимо с его стороны издавать указы о помиловании своим помощникам или даже самому себе.

Результат будет незамедлительным и найдет двухпартийную поддержку в конгрессе. Сенатский комитет по вопросам разведки продолжит свое двухпартийное расследование относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года".

13:00

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России назвала расследование Роберта Мюллера фальшивкой, саркастически указав на фактическую ошибку в тексте обвинений.

"Почему это все настолько фальшивка… Мне очень "понравился" фрагмент относительно того, что, оказывается, исходя из последних наработок американских силовиков, президентом Украины до [Виктора] Януковича была Юлия Тимошенко. Не знали, а, оказывается, была. Вы прекрасно понимаете, что когда речь идет о серьезном расследовании, исследовании, таких вещей быть не может".

Копірайт зображення Valery Sharifulin/TASS Image caption Захарова обратила внимание на ошибку в тексте расследования Мюллера

Юрист Дональда Трампа Джей Секулоу дал комментарий CNN, в котором назвал обвинения против Пола Манафорта и Рика Гейтса серьезными, но не имеющими отношения к избирательной кампании Трампа. Он также отметил, что "ложь Джорджа Папандополуса агентам ФБР касалась промежутков времени, но в меньшей степени разговоров как таковых".

Он сказал, что абсолютно убежден в отстутствии сговора с Россией и отсутствии злоупотребления служебными полномочиями.

13:43

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сказала, что все громкие заявления не имеют ничего общего ни с президентом, ни с его избирательной кампанией.

13:51

Известный вашинтонский лоббист Тони Подеста объявил о своей отставке и уходе из основанной им же компании. Компания стала объектом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Брат Тони Подесты Джон был руководителем избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Компания Подесты, в свою очередь, была нанята Полом Манафортом для улучшения имиджа бывшего украинского президента Виктора Януковича. Команда Мюллера проверяет, была ли компания Подесты зарегистрирована как агент иностранного государства, как этого требует американское законодательство.

15:07

Бывший глава ФБР Джеймс Коми, использующий псевдоним Райнхольд Найбур, написал в своем Twitter: "Человеческие возможности для правосудия делают демократию возможной, но человеческая склонность к неправедным деяниям делает демократию необходимой".

Skip Twitter post by @FormerBu “Man’s capacity for justice makes democracy possible, but man’s inclination to injustice makes democracy necessary.” Reinhold Niebuhr — Reinhold Niebuhr (@FormerBu) 30 октября 2017 г.

Представители Манафорта и Гейтса заявили о непричастности своих клиентов к сговору с Россией. Они вернутся в зал судебных заседаний 2 ноября.