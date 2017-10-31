Дело Манафорта и Украина: детали обвинения ФБР

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пол Манафорт еще до сотрудничества с Дональдом Трампом помог Виктору Януковичу и его партии одержать победу в четырёх избирательных кампаниях

Украина и ее бывшие лидеры стали ключевым элементом обвинения, выдвинутого ФБР против бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Это часть большого расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы, прошедшие в США в 2016 году.

Обвинения, которые были в понедельник предъявлены Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Ричарду Гейтсу, касаются сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов и не имеют прямого отношения к его работе в избирательном штабе Трампа.

ФБР утверждает, что Манафорт потратил в США десятки миллионов долларов, с которых не уплатил налоги. Также он лоббировал в США интересы Виктора Януковича и его политсилы, не проинформировав об этом американские органы юстиции.

В обвинительном заключении содержится 12 пунктов, среди которых есть и "заговор против США".

Как Манафорт, так и Гейтс обвинения, по которым им грозит до 10 лет тюрьмы, отрицают.

Пол Манафорт был политическим советником Виктора Януковича с 2006 по 2014 год, заработав в Украине "десятки миллионов долларов".

После побега Виктора Януковича украинские правоохранительные органы получили доступ к так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой были расписаны многомиллионные расходы на оплату услуг Пола Манафорта.

На фоне политического скандала вокруг связей Пола Манафорта в Украине и России последний лишился должности главы избирательного штаба Дональда Трампа.

"Десятки миллионов"

В материалах "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилия Пола Манафорта фигурирует довольно часто. Сначала СМИ со ссылкой на документы сообщали, что ему якобы выплатили более 12,5 миллиона долларов. По последним данным следствия, он мог получить от Партии регионов даже больше - почти 30 млн долларов.

Однако следователи признают, что за него в документах "черной бухгалтерии" расписывались другие люди.

В американском обвинительном заключении указано, что между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов, Януковича и "Оппозиционного блока" (партии-преемницы Партии регионов)".

"Пол Манафорт и Ричард Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины. Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 по 2016 год Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", - говорится в тексте обвинения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович сотрудничал с Манафортом с 2006 года

По этим схемам они якобы перевели в США через оффшорные компании миллионы долларов. При этом оба официально утверждали, что не имеют иностранных счетов.

Манафорта и Гейтса обвинили в незаконном лоббировании интересов Януковича в США. И как утверждает обвинение, они не только обошли закон и не заявили о своей лоббистской деятельности, но предоставили министерству юстиции США ошибочные и вводящие в заблуждение данные.

В обвинительном заключении также указано, как Манафорт потратил полученные преступным путем средства: покупая недвижимость и предметы роскоши.

Всего же через офшорные счета Манафорта и Гейтса прошло до 75 миллионов долларов, из которых Манафорт отмыл более 18 миллионов, а Гейтс - 3.

Сотрудничество с Януковичем и Партией регионов

В беседе с ВВС Украина бывшие соратники Виктора Януковича подтвердили, что Манафорт работал в Украине около десяти лет.

В частности, один из руководителей избирательного штаба Януковича Тарас Чорновил заявил ВВС Украина, что Манафорт присоединился к политической команде экс-президента после "оранжевой революции" в 2005 году. Позже он руководил всеми последующими избирательными кампаниями: тремя парламентскими и одной президентской.

Чорновил, а также бывший помощник Виктора Януковича Анна Герман, утверждают, что в команду Януковича Манафорта привел миллиардер Ринат Ахметов.

Один из лидеров Партии регионов Борис Колесников в разговоре с ВВС Украина не смог вспомнить, кто именно платил Манафорту. Однако он утверждает, что благодаря американцу Янукович и Партия регионов одержали победу на всех выборах.

Также Колесников утверждает, что после президентских выборов 2010 года Манафорт работал преимущественно с президентом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В команду Виктора Януковича Манафорта привел Ринат Ахметов?

В обвинительном заключении говорится, что Манафорт создал в 2005 году компанию Davis Manafort Partners, которая имела свои филиалы в США, Украине и России.

В 2011 году была создана Davis Manafort International, основной специализацией которой была работа с политическими лидерами и правительством Украины, а также лоббирование их интересов.

В тексте обвинения также указана роль Манафорта в работе созданного в 2012 году в Брюсселе "Европейского центра современной Украины".

Его также называют "рупором Виктора Януковича и Партии регионов".

"Этот центр Манафорт и Гейтс использовали для лоббирования интересов тогдашней власти Украины в США и Европе. Центр успешно работал до ухода Януковича от власти в 2014 году", - говорится в документе.

Формально этот центр с украинской стороны в 2012 году возглавил Леонид Кожара, который в последние годы правления Януковича занимал пост министра иностранных дел.

Лоббизм в США

В 2012 году, как указано в обвинительном заключении, Манафорт и Гейтс для продвижения интересов Януковича и правительства Украины наняли в Вашингтоне две лоббистские компании.

Формально компании якобы работали с созданным в Брюсселе "Европейским центром современной Украины". Однако, по данным следствия, финансировались они через офшорные счета Манафорта.

В частности, с этих счетов в период 2012-2014 годов лоббистам были перечислены два миллиона долларов.

"Нанятые лоббисты проводили встречи с членами Конгресса по таким темам, как санкции против Украины, честность украинских выборов и правомочность уголовного дела против Юлии Тимошенко", - говорится в тексте обвинения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В США Манафорт создавал положительный имидж Украины и Виктора Януковича после осуждения Юлии Тимошенко в 2012 году

Пол Манафорт и Ричард Гейтс якобы использовали 4 млн долларов со своих офшорных счетов, чтобы оплатить заказанный их клиентами доклад о суде над Тимошенко.

Юлию Тимошенко осудили в 2012 году, и это нанесло огромный имиджевый удар Украине. Судя по тексту обвинения, Манафорт пытался сгладить ситуацию.

В то же время Анна Герман настаивает, что Манафорт был против суда над Тимошенко, что привело к охлаждению отношений с Януковичем.

Бывшие соратники Виктора Януковича в беседе с ВВС Украина к успехам Манафорта причислили удачный визит новоизбранного президента Украины в США в 2010 году. Упоминаний об этом эпизоде в тексте обвинения нет.

Последним проектом Манафорта в Украине было создание на основе Партии регионов "Оппозиционного блока", о чем указано в американском обвинительном заключении. Эту информацию ВВС Украина также подтвердили украинские политики и эксперты.

По словам Бориса Колесникова, 10% голосов избирателей у "Оппозиционного блока" на парламентских выборах 2014 года было заслугой именно Манафорта, несмотря на то, что Янукович уже находился в России.

Главными спонсорами "Оппозиционного блока" в то время были Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.