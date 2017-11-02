Все проекты, которые не осуществил Каськив

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владислав Каськив говорит, что готов возместить ущерб, нанесенный государству, даже до решения суда

1 ноября в Украину вернулся, предстал перед судом и был освобожден под залог бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

В Украине экс-чиновнику инкриминируют завладение в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. Сам он отрицает свою вину.

"Я ничего не крал. На государственной службе принес в экономику Украины почти 2 млрд долл. и могу документально это доказать", - писал он на своей странице в Facebook в марте 2016 года, подчеркивая, что "многие из этих средств до сих пор не использованы".

Впрочем, в заметке после возвращения в Украину Каськив утверждает, что "для того, чтобы прекратить спекуляции об убытках государству, решил их возместить независимо от окончательного решения суда".

ВВС Украина вспоминает, с какими проектами и суммами имел дело Владислав Каськив на государственной должности и как он ее получил.

Политическая молодость

Инфраструктура, инвестиции и Владислав Каськив едва ли не впервые пересеклись в парламенте, где он был членом комитетов по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, а также по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Верховную Раду Владислав Каськив попал по списку НУНС, который возглавлял Юрий Луценко

В Верховную Раду он попал благодаря досрочным выборам в 2007 году по списку пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона", первым номером которого был действующий генпрокурор Юрий Луценко.

Предыдущая попытка стать депутатом была неудачной - на парламентских выборах 2006 года партия "Пора!", лидером которой был Владислав Каськив, в блоке с партией "Реформы и порядок" во главе с Виталием Кличко не преодолела барьер в 3%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2004 "Пора!" выступала за честные и прозрачные выборы

Однако активную общественную деятельность Каськив вел еще с 1990-х годов, когда участвовал в ряде молодежных и студенческих организаций.

В 1994-1997 он координировал программы Международного фонда "Возрождение". В 1997 организует Школу молодых политиков. В 1999 году становится координатором коалиции "Свобода выбора", которая объединила более двухсот общественных организаций.

Накануне президентских выборов 2004 года Владислав Каськив становится одним из координаторов гражданской кампании "Пора!". Эта сетевая общественная организация декларировала намерения обеспечивать честность и прозрачность выборов, а следовательно способствовала оппозиционному кандидату Виктору Ющенко и противодействовала кандидату от власти Виктору Януковичу.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Их называли "комендантами" первого, "оранжевого" Майдана

Активисты организации были среди первых, кто установил палатки на Майдане Незалежности в ночь после второго тура президентских выборов, а также принимали активное участие в дальнейших событиях Оранжевой революции.

Владислав Каськив имеет памятный знак "Выдающемуся участнику оранжевой революции".

После победы Виктора Ющенко на выборах Каськив становится внештатным советником президента.

Инвестиционная зрелость

Копірайт зображення UNIAN Image caption При президентстве Виктора Януковича Владислав Каськив возглавил ведомство, призванное провести инвестиционную реформу

Однако после победы Виктора Януковича на президентских выборах в 2010 году Владислав Каськив переходит в его команду - в декабре того же года он возглавил только что созданное Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

На агентство была возложена миссия "радикального улучшения инвестиционного климата" в Украине. В апреле 2015 года правительство создало комиссию по ликвидации этого ведомства.

Среди анонсированных агентством проектов были:

LNG-терминал - строительство на черноморском побережье Украины терминала по приему до 10 млрд кубометров сжиженного газа.

"Энергия природы" - строительство солнечных и ветряных электростанций общей мощностью до 2000 МГВт.

"Олимпийская надежда 2022" - проект должен был реализовать идею президента Януковича провести Зимние Олимпийские игры 2022 года в Карпатах.

"Воздушный экспресс" - создание скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

"Новое качество жизни" - в рамках проекта предполагалось строительство современных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, обеспечение населения качественной питьевой водой, создание информационно-коммуникационной образовательной сети национального уровня на базе технологий радиосвязи четвертого поколения, формирование стратегического плана и проектов развития украинских городов, новое качество охраны материнства и детства.

Одиозный терминал

Копірайт зображення UNIAN Image caption Церемония подписания соглашения о начале строительства LNG-терминала превратилась в скандал

Самую скандальную огласку получил проект строительства терминала около Одессы для получения сжиженного газа.

Подписание соответствующего соглашения, которое транслировалось в прямом эфире и которое называли историческим, превратилось в фарс, когда вскоре испанская компания Gas Natural Fenosa, чей представитель будто бы подписал инвестиционное соглашение, опровергла свою причастность к произошедшему.

"Gas Natural Fenosa не подписывала ни одного контракта по инвестициям в проект строительства LNG терминала в Украине", - говорилось в сообщении компании.

Впоследствии лицо, подписывавшее соглашение на сумму около 1 млрд долларов от имени испанской стороны, оказалось "лыжным инструктором".

Экспресс растворился в воздухе

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель Госинвестиций Владислав Каськив тестирует поезд Крюковского вагоностроительного завода, которой мог бы курсировать из Борисполя в Киев

Другим проектом без результата стало строительство скоростной электрички из аэропорта "Борисполь" в Киев - "Воздушный экспресс".

Общую стоимость проекта вместе со всей сопутствующей инфраструктурой оценивали в 2 млрд долларов.

Первоначально предполагалось, что поезд между главным аэропортом страны и столицей должен начать курсировать к чемпионату по футболу Евро-2012, но начало строительства постоянно откладывалось из-за финансовых и технических препятствий, среди которых была и сложная проблема землеотвода в окрестностях Киева.

В 2011 году под этот проект было подписано кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая, но кредитную линию на 372 млн долларов банк открыл только в июне 2013 года.

Как заявлял сам Владислав Каськив, целью проекта было создать "прибыльный инфраструктурный проект" и передать его в концессию или приватизировать.

В апреле 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина и Китай проведут переговоры о перспективах реализации проекта "Воздушный экспресс", после чего Киев должен определиться, что делать дальше с этим проектом.

"Олимпийская надежда" не оправдалась

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представление олимпийского логотипа произошло в январе 2014, когда в Киеве бушевали антипрезидентские протесты

В 2011 году также был начат национальный проект "Олимпийская надежда-2022".

Его инициатором был президент Виктор Янукович, - на совете регионов во Львовской области в мае 2010 года он объявил о заявке на проведение Олимпиады "на Буковине", перепутав этот регион с горнолыжным курортом Буковель. Впоследствии стали говорить об Олимпиаде "в Картапах" или Львове.

Ведомство Владислава Каськива отвечало за разработку и подачу заявки.

Технико-экономическое обоснование проекта, которое подготовила австрийская компания Klenkhart & Partner Consulting, представили в сентябре 2012 года.

Первоначальные затраты на "олимпийскую мечту", основные объекты которой должны были появиться во Львовской области и в Карпатах, должны были составить 10 млрд долларов, но впоследствии сумма уменьшилась до 6,9 млрд долларов.

В частности, Львовская ледовая арена должна была обойтись в 390 млн долларов, стадион для лыжных гонок и биатлона в Тысовце Львовской области - в 120 млн долларов, горнолыжный центр в Боржаве на Закарпатье - в 200 млн долларов, а медийный пресс-центр - 185 млн долларов.

После побега Виктора Януковича из Украины, Киев отказался от заявки на Зимнюю Олимпиаду-2022.

Впоследствии право на проведение соревнований получил Пекин.