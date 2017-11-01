Подслушивает ли вас ваш телефон?

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Facebook всегда отрицал, что собирает с помощью микрофонов в смартфонах информацию во время разговоров людей и затем использует ее для рекламы.

На прошлой неделе вице-президент интернет-гиганта по вопросам рекламы Роб Голдман написал в Twitter, что они никогда не прибегали к такой практике.

"Это просто неправда", - заявил он в ответ на призыв собирать истории людей, которые считают, что именно так и происходит.

Учитывая количество информации, которую люди видят в сети ежедневно, есть достаточно оснований считать, что это чистый сбор - что, возможно, в начале этой дискуссии объявления, которые вызывают подозрения, просто не замечали.

Однако есть люди, убежденные, что с ними поступают иначе. ВВС собрала несколько рассказов людей. Facebook всегда отрицал, что собирает с помощью микрофонов в смартфонах информацию во время разговоров людей и затем использует ее для рекламы.

Мы видели свадебную рекламу до того, как объявили о помолвке

"Моя невеста и я, обое увидели рекламу на свадебную тему на следующий день после помолвки, еще до того, как мы об этом кому-то рассказали", - говорит Нейт из американского города Спрингфилд.

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"Мы быстро купили обручальные кольца и не интересовались больше ничем, связанным с этим", - добавил он.

"И даже две недели назад моя невеста и я пошли к другу и пили там определенный вид спиртного, который никто из нас никогда не покупал и не говорил о нем по телефону, а на следующее утро это была первая реклама Facebook, которую мы увидели", - также рассказал мужчина.

Мой слуховой аппарат продолжал подключаться к iPhone

"В 2016-м я оглох на правое ухо. Мне дали "сделанный для iPhone "слуховой аппарат", - рассказал Джон из США.

"Это означает, что я мог отвечать на звонки, слушать музыку и т.д. с помощью своего нового слухового аппарата", - продолжает он.

"Каждый раз, когда телефон подключается к слуховому аппарату, можно было слышать определенное изменение, какой-то незначительный щелчок, так как это переход от воспроизведения звуков окружающего мира к звуку со слухового аппарата".

"Это также работало в обратном направлении, с микрофоном", - добавил он.

"В обоих приложениях Facebook Messenger для iOS и в основном приложении Facebook я слышал тот щелчок изменения источника звука на мой слуховой аппарат в непонятные моменты, в частности, когда звук из приложений был выключен".

Мои шутки о карьере отразились в рекламе

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"Только на прошлой неделе я уволилась с работы и сидела с моим другом, разговаривая о том, в каком направлении мне двигаться", - рассказала Линдси из Линкольна.

"Я сказала: "Мне нравится кофе, я могла бы просто устроиться в Starbucks, чтобы иметь возможность пить больше кофе".

"В следующий раз, когда я проверила свой Facebook на телефоне, увидела объявление Starbucks о том, что они проводят открытое событие в Лондоне, чтобы найти новый персонал".

Мусорные баки после разговора

"Недавно я имела чрезвычайно странный и тревожный опыт с таргетированной рекламой, который показался мне чем-то большим, чем стечение обстоятельств, после голосового звонка в WhatsApp", - сказала Оливия из Остина.

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"Я общалась с подругой, которая живет в Лондоне, и она рассказала мне историю о том, как ее новый арендодатель приобрел полку для хранения мусорных баков на улице (продукт, который я считаю уникально британским)."

"Мы над этим хорошенько посмеялись, и я заметила, как сильно мне нужно что-то подобное в Техасе".

"На следующий день, когда я прокручивала мою новостную ленту в Facebook, я наткнулась на объявление от Wayfair, которое рекламировало подобные уличные урны, и была потрясена».

"До нашего разговора это был предмет, о существовании которого я даже не знала", - добавила она.

Два матраца за пять минут

"Обсуждал ситуацию с прослушиванием в баре с определенными друзьями ... Чтобы проверить это, мы попросили людей за соседним столиком назвать нам произвольный продукт: им стал новый матрац", - сказал Джастин из Атланты.

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"Поскольку на протяжении нескольких лет я не покупал, не искал и даже не думал о новой кровати, а рекламы матрацов в интернете вообще не могу вспомнить, мы начали говорить о кроватях и матрацах и угадывать ключевые слова, такие как "Калифорнийский король"и "купить матрац онлайн" во время разговора, одновременно прокручивая Facebook", - добавил мужчина.

"Две рекламы матрацов за пять минут. Я не получал ни одной подобной до того разговора".

Появились рекламы на испанском

"Я работаю в индустрии мобильной связи и заметил, что такое случается все чаще в течение нескольких последних лет", - написал Майкл из Гримсби.

"Чтобы проверить это, я начал изучать испанский язык на Duolingo, и через день у меня появились рекламы обычных продуктов на испанском. Это было совершенно невероятно" .

Безопасность дома стала рекламой

"Я гостила у подруги, которая устанавливала камеры наблюдения у себя дома", - рассказала Мелисса из Австралии.

"Я никогда не использовала интернет, чтобы искать что-то, хоть отдаленно касающееся домашней безопасности, однако менее чем через час после разговора об установлении камер я получила их рекламу в Facebook".

"Мой телефон все время был в кармане", - добавила она.

Зрение идеальное, а реклама предлагает коррекцию

"Однажды мой друг обмолвился, что ему нужна лазерная хирургия глаза", - сказал Остин из Тигарда, штат Орегон.

"Сразу после этого я увидел рекламу лазерной хирургии в Facebook".

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"У меня отличное зрение, никогда до этого я не интересовался лазерной хирургией".

Убийца насекомых, о котором я ничего не слышал

"В школе я видел продукт под названием Bug-a-salt - ружье, стреляющее солью, для уничтожения мух, - рассказал Питер." Это то, чего я никогда раньше не видел, и не искал такой продукции ".

"В тот вечер я рассказал жене об этом устройстве во время личной беседы".

"На следующее утро после разговора с женой о продукте мой Facebook открылся рекламой Bug-a-salt от Amazon, обозначенной как "вещи, которые вас могут заинтересовать".

Это происходило более одного раза

"У меня было несколько случаев, когда я встречал рекламу того, о чем только недавно говорил", - написал Фарис из Каира.

"Я говорил с женой о втором ребенке, и в тот же день появилась реклама, связанная с этой темой".

"Мы также говорили о брате моего друга, который умер, и сразу после этого один из нас наткнулся на рекламу ритуальных услуг".

"Обсуждали возможность открытия в Египте тематического парка Six Flags, и у меня в Facebook той же ночью появилась реклама Six Flags".