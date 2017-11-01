В США показали, как выглядит пропаганда "российских троллей"

Американские сенаторы привели несколько примеров того, что они считают попыткой России повлиять на граждан США через соцсети.
Facebook, Twitter и Google поделились с конгрессменами, занимающимися исследованием возможного вмешательства Кремля в американские выборы, некоторыми примерами публикаций и рекламы, которые, как подозревают, могли размещать "тролли" из России.
Эти материалы до сих пор не были обнародованы, хотя некоторые из них уже обнаружила пресса.
Ниже приведены образцы, продемонстрированные во время заседания подкомитета Сената по вопросам судопроизводства во вторник.
Ожидается, что еще больше информации будет обнародовано во время следующего заседания подкомитета Сената в среду, в котором будут участвовать те же три компании.