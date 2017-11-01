В США показали, как выглядит пропаганда "российских троллей"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сенатор Патрик Лихи считает, что технологические компании могли бы "гораздо раньше" решить проблему фейковых страниц

Американские сенаторы привели несколько примеров того, что они считают попыткой России повлиять на граждан США через соцсети.

Facebook, Twitter и Google поделились с конгрессменами, занимающимися исследованием возможного вмешательства Кремля в американские выборы, некоторыми примерами публикаций и рекламы, которые, как подозревают, могли размещать "тролли" из России.

Эти материалы до сих пор не были обнародованы, хотя некоторые из них уже обнаружила пресса.

Ниже приведены образцы, продемонстрированные во время заседания подкомитета Сената по вопросам судопроизводства во вторник.

Ожидается, что еще больше информации будет обнародовано во время следующего заседания подкомитета Сената в среду, в котором будут участвовать те же три компании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Этот твит предлагает голосовать на президентских выборах с помощью текстовых сообщений - опция, которой на самом деле не существует

Копірайт зображення Getty Images Image caption А тут "голосовать дома" призывает комик Азиз Ансари

Копірайт зображення US Senate Image caption "69% ветеранов не поддерживают Хиллари Клинтон" - Сенатор Крис Куонс заявил, что это сообщение было ориентировано на тех пользователей Facebook, которые поддерживают ветеранов армии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трампа обвинили в распространении сообщений с липовых российских аккаунтов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страницу под названием "Быть патриотом" использовали для распространения информации о митинге "Шахтеры за Трампа", состоявшегося за месяц до выборов 2016 года