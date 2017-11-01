Рюкзаки раздора: поссорит ли НАБУ Порошенко и Авакова?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко и Арсен Аваков делят влияние на силовые структуры

Задержание антикоррупционным бюро сына министра внутренних дел Арсена Авакова вызвало бурю в украинской политике и обвинения в "политическом заказе".

Партия "Народный фронт", которую представляет господин Аваков, является одним из двух столпов нынешней власти. Ее демарш в парламенте может привести к перевыборам Рады.

Господин Аваков контролирует силовую вертикаль министерства внутренних дел. Некоторые эксперты его влияние на власть оценивают даже так - "вице-президент Украины".

В истории Украины сын действующего руководителя силового ведомства впервые оказывается за решеткой.

В течение последних месяцев СМИ все чаще пишут о разногласиях между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко, которые после задержания сына министра могут усилиться.

В команде президента отрицают свое влияние на Национальное антикоррупционное бюро. В ведомстве указывают, что там в равной степени задерживают и возбуждают дела как в отношении высокопоставленных представителей команды президента, так и "Народного фронта".

Работу НАБУ открыто поддерживают посольства ведущих западных стран в Украине. Они требуют идти дальше - создать специальный антикоррупционный суд, который бы быстро рассматривал возбужденные НАБУ дела.

Дело о рюкзаках

Скандал с закупкой тактических рюкзаков для Нацгвардии начался еще в 2015 году, когда МВД закупила продукции почти на 16 млн гривен.

Тогда некоторые журналисты заявили, что рюкзаки были ненадлежащего качества, а деньги на этой операции якобы заработал сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр.

Тогда господин Аваков отрицал возможную растрату государственных средств и причастность к закупке сына, подробно объяснив свою позицию.

В 2016 году журналисты публиковали новые детали расследования относительно возможных нарушений при закупке рюкзаков.

Копірайт зображення Mvs.gov.ua Image caption Рюкзаки, которые закупило МВД

Как рассказал главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, этим делом в январе 2017 занялось НАБУ. А уже в октябре 2017 все было готово для проведения операции по задержанию подозреваемых.

31 октября детективы НАБУ провели обыски у фигурантов дела и задержали сына Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Их подозревают в растрате "более 14 млн гривен".

Реакция Арсена Авакова была резкой. Первое - Нацгвардия и бойцы спецподразделений полиции заблокировали весь квартал в Харькове вокруг помещений, где проходили обыски. Это, якобы, сделали из-за сообщения о минировании.

На официальном сайте МВД сразу же появилось заявление о политическом заказе действий НАБУ, чего ранее пресс-службы государственных органов себе не позволяли.

Впоследствии и партия "Народный фронт" сделала подобное заявление о "политическом характере" дела, обвинив НАБУ в давлении на партию и министра.

Порошенко против Авакова?

В заявлении "Народного фронта" не было прямых обвинений в адрес президента. Однако там связали "политически мотивированные обвинения" в отношении сына с тем, что господин Аваков не допустил силового разгона палаточного городка возле Верховной Рады. Но там не указали, кто же требовал от Авакова такого разгона.

В партии дело связали с тем, что господин Аваков является "ключевым балансом в системе правоохранительной деятельности Украины".

Копірайт зображення Alex Avakov Image caption Александр Аваков во время службы в зоне АТО. Сопровождает Святослава Вакарчука в 2014 году

А ключевые представители "Народного фронта" пошли дальше и напрямую обвинили президента.

Один из представителей партии, член Совета Николай Княжицкий на сайте канала "Эспрессо" опубликовал колонку с резкой критикой Петра Порошенко.

Обвиняя НАБУ в политической ангажированности, Княжицкий указал, что "президент Порошенко хочет воспользоваться ситуацией и получить монополию на власть".

"Аргументы о невозможности влияния на некоторых членов БПП или о независимости НАБУ и САП мной не принимаются ввиду личной информированности", - добавил Княжицкий.

Зато в президентском БПП отрицали какое-либо влияние на НАБУ, которое было создано в результате открытого конкурса при финансовой поддержке западных посольств.

"Мне кажется, всей Украине понятно, что НАБУ не контролирует никто из украинских политиков. Они ни с кем не согласовывают действия", - рассказал ВВС Украина заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

Он утверждает, что неуместно обвинять в "деле Авакова" президента.

Председатель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ не преследует никакой политической цели.

"Политического подтекста в этом деле быть не может. Следственные действия провели тогда, когда согласовали все детали сделки", - заявил журналистам он.

Копірайт зображення UNIAN Image caption После отставки Арсения Яценюка Арсен Аваков стал наиболее влиятельным "фронтовиком" во власти

Но и один из представителей так называемой "группы антикоррупционеров" в парламенте Сергей Лещенко, который часто поддерживает действия НАБУ, допустил определенные политические влияния в этой ситуации.

"То, что подозрение согласовано только сейчас, после конфликта Порошенко и Авакова, усиливает слухи о влиянии на Холодницкого из администрации президента", - написал в Facebook господин Лещенко.

Украинские СМИ в последние месяцы писали о возможном конфликте между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым, который, якобы, с новой силой разгорелся после прорыва Саакашвили в Украину.

Тогда в президентской команде были недовольны, что полиция и Нацгвардия не предоставили достаточно сил для предотвращения прорыва.

Также в кулуарах парламента депутаты рассказывали, что президенту могло не понравиться, что полиция не помешала активистам Саакашвили разбить палаточный городок возле Верховной Рады 17 октября.

Сам Арсен Аваков так прокомментировал слухи о своем возможном конфликте с президентом: "Комментаторам моих отношений с президентом - перейдите из мира фантазий в реальность - это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций".

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с ВВС Украина допустил, что Аваков понимает, что история с сыном - это не интриги Порошенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Прорыв Михеила Саакашвили через границу могли предотвратить пограничники и полиция, подчиняющиеся Арсену Авакову

"Порошенко не пошел бы на ерунду - ударить по сыну Авакова. Порошенко понимает правила игры - можно делать какие-то аппаратные действия, но не трогать детей - это нарушение правил и опасно", - считает Фесенко.

Независимость НАБУ

О политическом характере дела в отношении сына Авакова, кроме "Народного фронта", заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Недавно НАБУ возбудило дело в отношении его близкого соратника Андрея Лозового. До того, еще весной, в партии одобряли задержание НАБУ председателя государственной фискальной службы Романа Насирова.

За последний год НАБУ задержало ряд чиновников, причем из разных политических лагерей.

Самым громким было задержание председателя ГФС Романа Насирова, тогда еще представителя президентской партии БПП. Суд по нему должен начаться в ноябре.

Далее под удар НАБУ попал депутат от "Народного фронта" и один из главных "финансовых доноров" партии Николай Мартыненко. Он вынужден был сдать депутатский мандат, а расследование в отношении него продолжается.

Несколько недель назад НАБУ задержало по подозрению в растрате государственных средств заместителя министра обороны Игоря Павловского. Минобороны является сферой влияния президента.

Летом НАБУ начало следствие по громкому "янтарному делу", в рамках которого Рада частично сняла неприкосновенность с представителей БПП Борислава Розенблатта и "Народного фронта" Максима Полякова.

Показательно, что в деле Романа Насирова определенную роль сыграло британское посольство, едва ли не впервые публично подтвердившее аргументы следствия и на своем сайте публиковавшее информацию о британском паспорте обвиняемого.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель НАБУ Артем Сытник (слева) та председатель САП Назар Холодницкий

Посольство США также неоднократно поддерживало НАБУ, а недавно посол Мари Йованович подчеркнула важность специального антикоррупционного суда.

Создание такого суда было давним обещанием украинской власти западным партнерам. Однако, до недавнего времени этой инициативе оппонировал Петр Порошенко. Он настаивал, что подобных судов нет в цивилизованных странах мира.

Правда, в последнее время Порошенко поменял свое мнение и пообещал, что антикоррупционный суд создадут до конца года.

Представители парламентской "группы антикоррупционеров" не раз допускали, что власть не хочет создания антикоррупционного суда, ведь тогда НАБУ и суд, который будет выносить приговоры по коррупционным делам, станут независимыми и неподконтрольными власти органами.

Кризис коалиции и перевыборы?

На фоне резких выпадов «фронтовиков» в адрес президента украинские эксперты снова заговорили о возможном кризисе в отношениях двух фракций коалиции.

Коалиция в парламенте - достаточно шаткая и фактически не имеет необходимых для результативных голосований 226 голосов. Окончательный ее распад и ссора двух фракций могут привести к внеочередным выборам.

Рейтинг "Народного фронта" по всем социологическим опросам колеблется в пределах статистической погрешности, поэтому для него перевыборы сейчас невыгодны.

Партия БПП, наоборот, находится среди лидеров электоральных симпатий. Однако, в случае перевыборов они существенно потеряют голоса, а наберут очки преимущественно представители нынешней оппозиции.

Хотя, судя по довольно сдержанной реакции самого Арсена Авакова и отсутствию прямых обвинений в адрес президента в заявлении фракции "Народного фронта", кризиса коалиции удастся избежать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На самой высокой должности из задержанных НАБУ находился Роман Насиров - председатель фискальной службы

"Взаимное недоверие Порошенко и Авакова усилится, но обе стороны понимают, что выживать могут только вместе. Для них коалиция - это общая формула выживания, особенно для "Народного фронта". До выборов Порошенко с Аваковым будут вместе", - считает Владимир Фесенко.

Однако в БПП говорят, что готовы к выборам, в случае необходимости.

"Ситуация с Аваковым может повлиять на коалицию и навредить ее работе. Как политики мы должны быть готовы к переменам. Если развалится коалиция, и парламент будет недееспособным и надо будет идти на выборы, то пойдем", - допустил в разговоре с ВВС Украина Алексей Гончаренко.

В "Народном фронте" говорят, что их рано списывать со счетов.

"Отсутствие рейтинга у "Народного фронта" можно легко продавать медиа, но опытные политики понимают, что влияние "фронтовиков" на результаты будущих выборов будет чрезвычайно большим", - считает Николай Княжицкий.