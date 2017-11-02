Гриневич: в новой школе детей нельзя будет загнать в ярмо

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Доплаты родителям и учителям, бесплатные новенькие учебники, подарки на праздники - все это на украинской территории для венгроязычных школ обеспечивает не государство Украина, а Венгрия. Об этой ситуации заговорили громко в связи с новым законом "Об образовании".

Он требует от школ, где обучение ведется на языках национальных меньшинств, перевести его на украинский, начиная с пятого класса. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что закон нарушает права венгерского меньшинства, и его страна в ответ будет "блокировать и бойкотировать" все инициативы Украины по сближению с ЕС.

Помимо языкового вопроса, существует еще спектр проблем, связанных с выполнением нового закона. Так, зарплаты украинских учителей остаются крайне низкими, а именно от мотивации обычных педагогов будет зависеть успех школьной реформы.

Об этом - в интервью с министром образования Украины Лилией Гриневич.

ВВС: Закон "Об образовании" подвергся международной критике, в частности Венгрия отреагировала очень негативно на требование к венгероязычным школам перейти на украинский язык. Вы предполагали, что будет такой ответ? Можно ли было это предотвратить?

Лилия Гриневич: Вокруг языковой статьи закона много политики. Эта реакция была агрессивной. И это не случайно с точки зрения интересов Венгрии, где сейчас проходят выборы. Язык во время предвыборной кампании становится темой, удобной для спекуляций.

Нам приходится много работать с европейскими партнерами, чтобы разъяснить эту статью. Встречались с большинством министров стран ЕС, чьи национальные меньшинства проживают в Украине.

Венгрия заявляла, что школы национальных меньшинств закроются, учителей будут увольнять, детям запретят учиться на родном языке. Все это неправда.

У меня был конструктивный разговор с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогой. Мы говорили об образовании детей - не о политике.

Эти дети являются украинскими гражданами. Для нас важно, чтобы доступ к образованию, к профессиональной самореализации в этой стране был у всех детей.

55% выпускников школ с румынским языком обучения не могут сдать экзамен по украинскому языку. Более 60% детей, окончивших венгероязычные школы, так же не в состоянии справиться с этим экзаменом.

По результатам ВНО 2016 года, в Береговском районе в Закарпатье 75% выпускников не сдали тестирование по украинскому языку. Это перекрывает им доступ к обучению в университете и профессиональной самореализации в Украине.

BBC:Венгрия финансирует множество проектов для детей и молодежи из венгерских семей в Украине. В местных школах отмечают, что именно Венгрия обеспечивает их учебниками. Венгрия выплачивает ежегодную социальную помощь тем родителям, которые отправляют детей учиться в венгероязычные школы. Создается впечатление, что Украина как государство там не присутствует. Что вы на это скажете?

Л.Г.: Венгрия проводит много мероприятий, в частности делает доплаты и семьям, и учителям, чтобы стимулировать такое положение дел.

Но я не согласна с тем, что украинское государство не обеспечило учебниками. Возможно, двуязычными учебниками - нет. Предполагалось, что венгерские дети должны изучать все предметы только на родном языке. Мы печатаем эти учебники за государственные деньги. Они дорогие, так как имеют небольшие тиражи. Языковая статья нового закона и предусматривает введение двуязычных учебников на определенных этапах, чтобы ребенок изучал терминологию и на родном языке, и на государственном.

Image caption Украинское правительство вводит преподавание большинства предметов в старшей школе на украинском

Мы полностью осознаем трудности в обучении на украинском, с которыми сталкиваются представители и венгерской, и румынской общины. Их родные языки принадлежат к другой языковой группе. Я недовольна методиками изучения украинского, разработанными для этих детей. Сейчас мы должны пересмотреть наши подходы. Мы будем это делать, уже заложили средства на это.

BBC:Правильно ли утверждать, что Украина де-факто предлагает сейчас ввести двуязычную модель обучения в школах национальных меньшинств?

Можно сказать, что да. Дети будут учить часть предметов на родном языке, а часть - на украинском. Двуязычное обучение также может заключаться в том, что тот же предмет изучается и на родном, и на государственном языке.

Мы знаем примеры успешных школ, которые уже проводят такое двуязычное обучение. Они имеют значительно лучшие результаты ВНО.

Image caption Стенд в ужгородской школе №10 с венгерским языком обучения

BBC:То есть, речь идет о том, что дети будут изучать на государственном языке естественные дисциплины, математику. Директор венгерской школы высказала такое мнение BBC: "Если мы сведем урок математики к уроку языка, потому что учитель переводит термины, мы не сможем воспитать глубокомыслящего человека". Что вы думаетепо этому поводу?

Л.Г.: Это весьма дискуссионное утверждение. Мы знаем примеры, когда семья выезжает за границу, и там дети, слыша язык совсем другого происхождения, овладевают точными предметами на английском, французском и т.п. Это не становится препятствием. Многоязычный подход является очень перспективным, поскольку развивает мышление ребенка.

Я согласна, что нельзя вводить такое обучение слишком рано, когда ребенок еще не готов. Он вообще не знает языка, а вы начинаете учить ее на украинском математике, создавая двойные трудности.

Image caption Урок в русскоязычной гимназии №43 Харькова

BBC: Какова будет судьба русскоязычных школ? Для венгеро- или румыноязычных школ предусматриваются квоты: определенное количество предметов будет изучаться на родном языке, остальные - на государственном. Но это все касается обучения на языках стран ЕС. Русский язык такого статуса не имеет.

Закон предусматривает, что дети в русскоязычных школах смогут получать на родном языке начальное образование и при этом изучать государственный.

В отличие от других национальных меньшинств, русскоязычные дети очень успешно овладевают украинским. Более того, эти дети не имеют проблемы изоляции от своей языковой среды.

На востоке Украины, там, где сконцентрированы школы с русским языком обучения, школьники могут свободно и много общаться на родном языке. Но у них возникает проблема с тем, где использовать государственный. Если мы не создаем этих возможностей в их школе, эти дети фактически искусственно ограничены в развитии своих умений использовать украинский язык.

Этим школам мы предлагаем модель, которая очень часто используется в странах ЕС: пока ребенок маленький, он должен овладеть государственным языком и начать на нем общаться, после этого в базовой школе мы вводим предметы на украинском языке. Школьники продолжают изучать русский как родной до самого окончания школы.

Image caption Русскоязычная гимназия №43 в Харькове готовится переходить на украинский язык обучения

BBC:Что ждет частные школы? Идут дискуссии, действительно ли их касаются языковые требования закона "Об образовании"?

Л.Г.: Закон не разделяет формы собственности. Он касается всех учебных заведений. Если образовательные программы частных учреждений аккредитованы, и они выдают аттестат о среднем образовании, то вынуждены соблюдать правила, которые определяет закон.

Маленькие школы и зарплаты

BBC: Школьная реформа предусматривает создание опорных школ, что может привести к закрытию некоторых сельских школ. Сколько таких школ планируете закрыть?

Л.Г.: Опорные школы у нас существуют давно. Закон лишь фиксирует этот термин. Это школы, где учатся дети, которые приезжают из других учебных заведений. Предлагается следующая модель: начальная школа должна быть как можно ближе к месту жительства ребенка, но старшая профильная должна развиваться таким образом, чтобы предоставить ребенку профильные знания, то есть чтобы он мог найти в пределах своего места жительства интересующий его профиль: кому-то нужен математический, кому-то - гуманитарный.

Сегодня более 33% школьников в старшей школе в селах учатся в классах, где меньше 10 учеников. В такой маленькой школе один учитель преподает им несколько предметов: и английский, и физику, и математику. Могут ли быть равные шансы на качественное образование у этого ребенка и у того, который учится в опорной школе, где есть квалифицированные учителя?

Мы вкладываем средства именно в опорные школы и стимулируем это делать местные власти. Отныне формирование опорной школы предусматривает, что там будут оборудованы природоведческие кабинеты, к этому учебному заведению должна быть подведена дорога.

Мы переживаем сильный демографический спад. Количество учащихся в системе образования существенно уменьшилось. В сельской местности существует проблема миграции.

Понижение уровня школы, например, с I-III до III уровня, будет означать, что учителям придется ездить к месту работы куда-то дальше. Понятно, что этим не очень доволен директор, потому что он хотел бы, чтобы школа имела больше уровней.

BBC:Как будет решаться проблема оплаты труда учителей? У нас есть такие цифры, полученные в малой сельской школе: начинающийучитель имеет там зарплату в 3140 грн, а уборщица со стажем - 3200 грн. Реформа предусматривает постепенный рост зарплат педагогов, однако этапность этого процесса не определена. Как вы будете решать эту проблему?

Л.Г.: Зарплата учителя состоит не только из минимального должностного оклада. Именно его назвал вам директор сельской школы. Есть еще целый ряд доплат. Из этого конструируется зарплата учителя. Мы в этом году подняли зарплаты учителям на 50%. Это все еще мало, этого недостаточно, но это как для одного года - реальный прогресс. Мы продвинули профессию учителя в рамках единой тарифной сетки на два разряда.

Средняя заработная плата молодых учителей без стажа работы в общеобразовательной школе, как правило, ниже, чем в гимназиях, лицеях или специальных общеобразовательных учреждениях (по данным, предоставленным министром, фактическая зарплата молодого учителя без стажа в обычной школе в феврале 2017 года варьировалась от 3562 грн до 5358 грн. - Ред.).

Средняя зарплата учителя зависит от нагрузки. Как правило, учителя берут ее больше. Средняя зарплата молодых учителей по Украине - это 4345 грн.

BBC:Но эти зарплаты со всеми доплатами все равно не обеспечивают достойный уровень жизни учителя.

Л.Г.: Конечно, нет. Это очень мало. Но сейчас речь идет о правде. Она заключается в том, что когда молодой учитель работает в учреждении, где получает доплаты и имеет большую нагрузку, тогда его средняя зарплата - 5323 грн. Я рада, что сегодня учитель высшей категории может получить зарплату 7500 грн. В специальных учебных заведениях он имеет зарплату в 8500 грн.

Я не довольна уровнем зарплаты учителей. Нет более заинтересованного человека в этой стране, чем я, чтобы он вырос. Мы поставили этот вопрос ребром перед Кабмином. Я рада, что премьер-министр поддержал скачок в тарифной сетке на два разряда. В следующем году планируем подняться еще на один разряд и также дать доплату учителям. Закон определяет и условия труда и предусматривает переходный период. Сейчас там предусмотрены пять лет в переходных положениях. В целом это будет зависеть от экономической ситуации в стране.

BBC:Реформа предусматривает, что учителя отныне будут помогать детям получать определенные компетенции, а не знания как таковые. Речь идет, например, о предприимчивости. Могут ли детей научить этому люди, зачастую сами не очень в этом разбирающиеся?

Л.Г.: Надо тренировать учителей, повышать квалификацию. Кому-то по силам перестроиться, а кому-то - нет. Компетентность от простой передачи знаний отличается тем, что включает умение искать знания и применять их для решения жизненных и профессиональных проблем.

Для того, чтобы такому научить, надо использовать методы, отличные от классической, авторитарной педагогики, которая присутствует в нашей школе испокон веков. Она заключалась в том, что педагог давал определенную порцию знаний, которую ребенок должен был усвоить. Для советского общества это было хорошо, потому что все должны были быть одинаковыми. Тогда также "царила" определенная статика: считалось, что тот же объем знаний мог помочь на протяжении жизни. Сейчас мы не можем спрогнозировать, что детям потребуется через 20 лет в их профессиональной жизни.

Надо переключаться на другую методику: учитель стимулирует детей самостоятельно искать информацию, задавать вопросы себе, для чего она им нужна, как поэтапно решать проблему и контролировать свое эмоциональное состояние. К примеру, в математике учитель должен применять не схоластические примеры, а брать их из жизни, например, при изучении процентов предложить рассчитать их из депозита.

Image caption "Мы исходим из традиционных постсоветских рамок образования" - Гриневич

BBC: Как вы оцениваете сопротивление таким изменениям?

Л.Г.: Думаю, что сопротивление будет большим: как внутри страны, так и снаружи. Мы, благодаря этим подходам, исходим из традиционных постсоветских рамок образования, которые остались только в Украине, России и Беларуси. Когда мы вырываем нашу систему образования из этого "прокрустова ложа" и переходим к другому способу обучения - это значит, что дети будут другими. Их нельзя будет загнать в ярмо. Они будут иметь другие подходы к решению своих проблем.

BBC:Сколько реально понадобится времени для того, чтобы перейти к этой новой модели школы?

Л.Г.: Это реформа на десятилетия. Мы заложили в законе постепенный переход, понимая, что придется переучивать учителей, разрабатывать новые материалы и т.п.. Дети идут в 2018-2019 годах в первый класс, там они уже будут учиться по новому стандарту. За ними пойдут следующие наборы. Первоклашки 2018 года попадут в 12-й класс новой украинской школы в 2029-30 годах.

BBC:То есть, переход на новую модель не означает, что уже со следующего года директора школ должны добиваться воплощения изменений в жизнь? Сложно представить, как можно начать внедрять такие преобразования уже с 1 сентября 2018 года. А в школах ориентируются на эту дату.

Л.Г.: В следующем году это будет касаться первого класса во всех школах Украины. В то же время, мы обновили программы 1-4 классов и 5-9 классов. Очень поощряем учителей реагировать на эти обновления. Это уже начало компетентностного подхода для детей, которые учатся в наших школах. Они должны почувствовать изменения.