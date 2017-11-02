В пирамиде Хеопса нашли таинственную "большую полость"

Копірайт зображення Getty Images

Тайн у египетских пирамид стало еще больше после новой находки археологов. Они обнаружили огромные полости внутри пирамиды Хеопса.

Ученые не знают, почему существуют эти полости и имеют ли они вообще какую-то ценность, ведь добраться до них очень трудно.

Японские и французские ученые объявили о находке после двух лет исследований египетских пирамид.

Во время этих исследований ученые применяли технологию, которая известна как мюография. Она измеряет изменение плотности в больших каменных структурах.

Большая пирамида Гизы, или пирамида Хеопса, была построена в период правления фараона Хуфу между 2509 и 2483 годами до нашей эры.

Эта 140-метровое сооружение - самая высокая из всех пирамид на плато Гиза вблизи Каира.

В ней есть три большие внутренние комнаты и ряд проходов, самый длинный из которых - так называемая Большая галерея - длиной 47 метров и высотой 8 метров.

Одна - самая большая - из недавно обнаруженных полостей находится прямо над Большой галереей и, по мнению ученых, имеет примерно такие же размеры.

"Мы не знаем, расположена ли эта большая полость горизонтально или под наклоном, и мы не знаем, состоит ли она из одной структуры или из нескольких последовательных структур", - объясняет Меди Таюби из Института сохранения культурного наследия в Париже.

"Однако мы уверены в том, что эта большая полость существует, в том, что она впечатляющая, и в том, что по одной теории, насколько мне известно, она не должна там быть", - добавляет он.

Копірайт зображення SCANPYRAMIDS Image caption Одна из полостей расположена прямо над Большой галереей (на фото)

Команда проекта ScanPyramids сознательно не называет найденную полость "комнатой".

Ранее в пирамиде обнаружили отсеки, которые, как считают ученые, использовались строителями во избежание оползней в пирамиде, вызванных избыточным давлением каменной постройки. Так спальня фараона имеет над собой пять таких отсеков.

Однако, по мнению американского археолога Марка Ленера, хотя технология, примененная в проекте ScanPyramids, очень интересна, пока находка полостей не имеет большого значения.

"Это вполне может быть пространство, оставленное строителями, чтобы защитить неровный потолок Большой галереи от веса пирамиды", - предполагает он.

"Сейчас это просто определенная аномалия. И нам нужно больше, чтобы сосредоточиться на ее изучении, особенно в эпоху, когда мы не можем позволить себе подорвать путь через пирамиду порохом, как это делал британский египтолог Говард-Вайс в начале 1800-х", - заявил г-н Ленер.

Копірайт зображення SCANPYRAMIDS Image caption Детекторы поместили под исследуемыми участками

Один из лидеров команды исследователей Хани Хелал из Университета Каира считает, что полость имеет слишком большие размеры, чтобы просто служить инструментом уменьшения давления на помещение под ней. Однако, по его мнению, дискутировать об этом должны специалисты.

"Мы пытаемся понять внутреннюю структуру пирамиды и принцип ее построения", - заявил он журналистам.

"Известные египтологи, археологи и архитекторы - у них всех есть какие-то гипотезы. Мы же даем им данные. Это они могут сказать нам, должны ли там быть эти полости или нет", - добавил он.

Многие сомнения возникают из-за не до конца точных данных, собранных путем мюографии. Эта неинвазивная технология была разработана в течение последних 50 лет для изучения внутреннего строения таких структур, как вулканы или ледники. В частности, ее использовали для изучения аварийных реакторов атомной станции "Фукусима".

Мюография использует поток заряженных частиц, падающий на Землю из космоса. Когда суперскоростные космические лучи сталкиваются с молекулами воздуха, они образуют ряд "дочерних" частиц, в частности, мюоны.

Мюоны также движутся со скоростью, приближенной к скорости света, и очень слабо взаимодействуют с материей. Поэтому когда они достигают поверхности Земли, они входят глубоко в горную породу.

Но некоторые из этих частиц поглощаются и отклоняются атомами минералов горной породы, и если поместить детекторы мюонов у исследуемого участка, они могут обнаружить картину аномалий в плотности камня.

Копірайт зображення SCANPYRAMIDS Image caption Сейчас ученые должны оценить важность этой находки

Команда ScanPyramids использовала три разных метода мюографии, и все три показали не только наличие полостей в пирамиде, но и их размеры и расположение.

Себастьен Прокюрор из Университета Пари-Сакле отмечает, что мюография помогает выявить только крупные полости, и команда исследователей не просто изучала "пористость" пирамиды Хеопса.

"С помощью мюонов можно найти интегральную плотность, - объясняет он. - Поэтому если дыры есть везде, то интегральная плотность будет более или менее одинаковой во всех направлениях, потому что все будет усредненное. Но если вы видите какой-то избыток мюонов, это означает, что там есть большая полость", - объясняет он.

"Такого не получить в швейцарском сыре", - добавляет ученый.

Сейчас возникает вопрос, как исследовать эти полости в дальнейшем.

Жан-Батист Муре из Французского национального института компьютерных наук и прикладной математики говорит, что у его команды есть идея, как работать с этим дальше, но сначала эту идею должно одобрить правительство Египта.

"Наша концепция заключается в том, чтобы просверлить маленькое отверстие, через которое можно будет исследовать такие достопримечательности. Мы хотим использовать робота, который бы уместился в 3-сантиметровую дыру. По сути, мы работаем над летающими роботами", - пояснил он.

Больше о мюоргафическом исследовании пирамиды Хеопса можно прочитать в журналеNature.