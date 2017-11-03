Что известно об убийстве лидера БПП в Северодонецке

Копірайт зображення Укринформ Image caption Сергей Самарский активно участвовал в местной политике Северодонецка

В ночь на пятницу в Северодонецке - административном центре Луганской области с 2014 года - нашли мертвым руководителя местной фракции "Блока Петра Порошенко" Сергея Самарского.

ВВС Украина собрала данные об обстоятельствах смерти политика и его работе.

Исчезновение

Известно, что Сергей Самарский пропал накануне днем.

"В 17 часов он звонил своей жене и сказал, что зайдет в магазин и будет идти домой. В 18:00 жена ему позвонила, но телефон уже был выключен", - рассказала ВВС Украина пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Жена Сергея Самарского сразу обратилась в милицию, и полиция с привлечением дополнительных сил, в частности батальона "Луганск-1", начала поиски в городе.

Копірайт зображення Полиция Луганской области Image caption Место, где нашли тело Самарского

Тело политика нашли в половине первого ночи недалеко от дома, где он жил, с признаками насильственной смерти - разбитой головой.

"Рассматривается несколько версий. Главная - убийство, связанное с его политической деятельностью. Сергей был знаковым человеком в городе... Также в разработке версия разбойного нападения, не исключена и связь с его бизнес-делами, которые он вел до депутатства", - отметила Татьяна Погукай.

Позже в прокуратуре Луганской области еще больше расширили список подозрений: "Рассматривают все возможные версии убийства, а именно - политическая и журналистская деятельность депутата, личные неприязненные отношения, убийство из хулиганских побуждений, а также деятельность его собственной юридической фирмы".

Политическая карьера

Сергею Самарскому было 55 лет, он родился в Северодонецке.

Работал директором юридической фирмы "Фагот".

В 2014 году баллотировался в депутаты Верховной Рады как самовыдвиженец, но проиграл.

"В программе можно отметить три главных кредо - мир, создание территориальных общин и максимальная децентрализация власти, возможность использования заработанных средств на своей территории", - писал в своей предвыборной программе политик.

"Я буду добиваться того, чтобы люди, попавшие под влияние структур ЛНР и ДНР и голосовавшие на референдуме 11 мая 2014 года, не подверглись наказанию, поскольку они хотели изменений в своей жизни в лучшую сторону", - добавлял он.

Копірайт зображення Укрінформ

А на местных выборах 2015 года Сергей Самарский уже возглавлял список БПП и стал депутатом городского совета.

Там он был советником городского головы и "уполномоченным лицом по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Северодонецком городском совете", - значится на сайте партии.

"Регулярно присутствую на сессиях городского совета, где каждый раз провожу по 10-15 выступлений, задаю вопросы, делаю заявления", - так Сергей Самарский описывал свою депутатскую работу.

"В настоящее время веду борьбу с так называемой уличной торговлей, которую ведут в местах тротуарных и пешеходных дорожек", - отмечал политик и добавлял, что не позволил установить пивную палатку в одном из районов Северодонецка.

Сергей Самарский также пытался вернуть в коммунальную собственность местную телерадиокомпанию, которую, по его мнению, несколько лет назад незаконно продали.

Он также был одним из инициаторов решения Северодонецкого городского совета по "признанию России агрессором".

Местная политика

Копірайт зображення Укринформ Image caption Сергей Самарский критиковал коллег по горсовету за то, что они не ходят на сессии

"В Северодонецке уже около двух лет продолжается противостояние между мэром и городским советом. Председатель фракции "Оппоблока" в горсовете за одну ночь после выборов нашел взаимопонимание с депутатами из "Батькивщины" и "Радикальными" "патриотами" и создал свое царство в городе. Вокруг этого продолжаются многочисленные судебные иски до сих пор", - написал в пятницу экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Не хочу влиять на ход следствия, но, с моей точки зрения, наиболее вероятными версиями могут быть две: политическая деятельность и бизнес", - добавил Георгий Тука.

В апреле этого года мэр Северодонецка Валентин Казаков, избранный как беспартийный, заявлял о том, что слагает полномочия "по состоянию здоровья".

Тем не менее, г-н Казаков на сайте горсовета и сейчас числится действующим городским головой.

Как отмечает политолог с Донбасса Валентин Красноперов, Сергей Самарский постоянно критиковал местных депутатов от "Оппозиционного блока" и был потенциальным кандидатом в мэры на предстоящих выборах "от демократических сил".

В своей последней записи на Facebook Сергей Самарский также упоминал оппонентов.

"Уважаемые депутаты от северодонецкого "Оппоблока". Завтра, 2 ноября, в 13 часов опять созвана сессия. Она будет созываться ежедневно до тех пор, пока либо вы соберетесь, чтобы принять важные вопросы, или ваши избиратели вынесут вас из ваших мест дислокации. Прошу прийти и принять участие в жизни города", - написал политик 1 ноября.

В "Оппозиционном блоке" смерть Сергея Самарского не комментируют.

Валентин Красноперов обращает внимание, что это уже не первое убийство местного политика в Луганской области - в феврале прошлого года убили мэра Старобельска. Его также нашли с проломленной головой.