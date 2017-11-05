Рецепт сезона от ВВС: как приготовить соус чатни
Время подготовки - до 30 минут
Время приготовления - 30-60 минут
Количество - 7-8 банок
Диетическая и вегетарианская пища.
Соус чатни - отличный подарок на Рождество, который можно приготовить заранее. Кабачки, тыкву, зеленые помидоры или другие овощи и фрукты можно заменить яблоками, и результат будет неизменно превосходным.
Вам понадобится восемь банок объемом 330 мл.
Ингредиенты:
- 1 кг кислых яблок
- 500 г лука
- 2 зубчика чеснока
- 5 см свежего корня имбиря
- 100 г изюма (или других сухофруктов, например, фиников)
- сушеный перец чили на кончике ножа
- 500 мл дистиллированного солодового уксуса
- 250 г светлого тростникового сахара
- 1½ ч. л. соли
Способ приготовления
- Яблоки почистить, вырезать сердцевину и порезать крупными кусками. Также крупно порезать лук, измельчить чеснок, очистить и мелко порезать имбирь.
- Положить яблоки, лук, чеснок, имбирь, перец чили и сухофрукты в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить уксус, сахар и соль, перемешать. Поставить на средний огонь и нагревать, помешивая, до полного растворения сахара.
- Довести до кипения. Уменьшить огонь и, периодически помешивая, варить около часа. После загустения соуса помешивать чаще и следить за тем, чтобы сахар не начал подгорать на дне кастрюли. Готовность чатни проверяют деревянной лопаткой. Если провести ею по дну кастрюли, масса не должна потечь в образовавшуюся дорожку.
- Подготовить банки, предварительно разогрев духовку до 140 °C. Тщательно помыть банки в теплой воде с моющим средством и хорошо промыть под проточной водой. Банки и крышки сушить перевернутыми в духовке. (Можно помыть банки, пропустив через горячий цикл в посудомоечной машине.)
- Осторожно пересыпать чатни ложкой в стерилизованные банки и сразу закрыть. Перед употреблением хранить в прохладном темном месте в течение месяца, чтобы вкус стал насыщенным.
Рецепт от Тейн Принс.