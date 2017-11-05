Рецепт сезона от ВВС: как приготовить соус чатни

Время подготовки - до 30 минут

Время приготовления - 30-60 минут

Количество - 7-8 банок

Диетическая и вегетарианская пища.

Соус чатни - отличный подарок на Рождество, который можно приготовить заранее. Кабачки, тыкву, зеленые помидоры или другие овощи и фрукты можно заменить яблоками, и результат будет неизменно превосходным.

Вам понадобится восемь банок объемом 330 мл.

Ингредиенты:

1 кг кислых яблок

500 г лука

2 зубчика чеснока

5 см свежего корня имбиря

100 г изюма (или других сухофруктов, например, фиников)

сушеный перец чили на кончике ножа

500 мл дистиллированного солодового уксуса

250 г светлого тростникового сахара

1½ ч. л. соли

Способ приготовления

Яблоки почистить, вырезать сердцевину и порезать крупными кусками. Также крупно порезать лук, измельчить чеснок, очистить и мелко порезать имбирь. Положить яблоки, лук, чеснок, имбирь, перец чили и сухофрукты в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить уксус, сахар и соль, перемешать. Поставить на средний огонь и нагревать, помешивая, до полного растворения сахара. Довести до кипения. Уменьшить огонь и, периодически помешивая, варить около часа. После загустения соуса помешивать чаще и следить за тем, чтобы сахар не начал подгорать на дне кастрюли. Готовность чатни проверяют деревянной лопаткой. Если провести ею по дну кастрюли, масса не должна потечь в образовавшуюся дорожку. Подготовить банки, предварительно разогрев духовку до 140 °C. Тщательно помыть банки в теплой воде с моющим средством и хорошо промыть под проточной водой. Банки и крышки сушить перевернутыми в духовке. (Можно помыть банки, пропустив через горячий цикл в посудомоечной машине.) Осторожно пересыпать чатни ложкой в ​​стерилизованные банки и сразу закрыть. Перед употреблением хранить в прохладном темном месте в течение месяца, чтобы вкус стал насыщенным.

Рецепт от Тейн Принс.