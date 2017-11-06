В результате стрельбы в церкви в Техасе погибли 26 человек

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По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный мужчина в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Еще 20 человек получили ранения.

По предварительным данным, нападавший - молодой человек, одетый во все черное - в бронежилете и со штурмовой винтовкой. Утром в воскресенье он зашел в церковь в городке Сазерленд-Спрингс и открыл стрельбу.

В это время в церкви шло воскресное богослужение. Как сообщает полиция, среди погибших люди от 5 до 72 лет.

Хотя официально имя нападавшего не сообщается, многие американские СМИ пишут, что нападение совершил 26-летний Девин Патрик Келли, которого ранее с позором уволили из Военно-воздушных сил США.

Копірайт зображення TWITTER/MAXMASSEY Image caption По словам прихожан, обычно на службу в воскресенье приходят около 50 человек

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона Энн Стефанек, Келли поступил на службу на военную авиабазу "Холломен" в штате Нью-Мексико в 2010 году, однако в 2012 суд возбудил против него дело за избиение жены и ребенка, а позже приговорил к 12 месяцам тюрьмы. В 2014 году Келли уволили из армии.

Федеральное законодательство запрещает продажу оружия лицам, которых с позором уволили из рядов вооруженных сил, однако винтовку, как сообщает СNN со ссылкой на источник в полиции, Келли купил в Сан-Антонио в 2016 году, указав неверный адрес и солгав, когда отвечал на вопрос о наличии судимости.

Официального подтверждения личности нападавшего пока нет.

По словам комиссара полиции округа Уилсон Альберта Геймза-младшего, нападающий покинул место преступления на машине, а потом его нашли мертвым.

По одной из первых версий, его застрелила полиция или он покончил жизнь самоубийством, однако позже полиция сообщила, что мужчину застрелил один из вооруженных граждан.

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"Мы услышали стрельбу из полуавтоматического оружия. Мы были примерно в 50 метрах от этой церкви, - рассказала одна из очевидцев события Керри Матула. - У нас здесь очень маленькая община, все пытаются понять, что происходит".

По словам местных жителей, обычно на воскресную службу в эту церковь приходят около 50 прихожан, среди них были и дети.

Пастор церкви, где произошла стрельба, Фрэнк Помрой, рассказал, что в результате нападения погибла его 14-летняя дочь Аннабель. Самого Фрэнка с женой в это время не было в городе.

Не менее 10 раненых, в том числе детей, отправили в ближайшую больницу Сан-Антонио. Для эвакуации раненых привлекли несколько вертолетов.

"У нас как раз шла служба, когда нам позвонили друзья и сообщили, что в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс стреляют, - рассказал пастор соседней церкви в Ривер-Оук. - Несколько человек прямо из церкви немедленно отправились на место происшествия, ну а мы занялись тем, что положено - стали молиться за людей, потому что лучше в таких ситуациях - не путаться под ногами ".

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Сазерленд-Спрингс - маленький городок, где живут только несколько человек. Он находится в 50 км на юго-восток от Сан-Антонио.

На месте происшествия работают агенты ФБР, однако пока мотивы нападавшего установить не удалось.

Президент США Дональд Трамп, который находится в турне по странам Азии, написал в Twitter: "Пусть Бог поможет людям в Сазерленд-Спрингсе в Техасе. ФБР и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Я слежу за ситуацией из Японии".

Нападение в Техасе произошло всего через месяц после того, как злоумышленник открыл огонь по посетителям концерта под открытым небом в Лас-Вегасе. Это нападение, в результате которого погибло 58 человек и сотни получили ранения, стало самым кровавым массовым преступлением в недавней истории США.