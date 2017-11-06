"Райское досье": что связывает министра торговли США с Россией

Копірайт зображення AFP Image caption Уилбур Росс сыграл важную роль в политической и бизнес-карьере Трампа

Один из ключевых членов администрации президента США Дональда Трампа имеет деловые связи с людьми из окружения Владимира Путина, которые находятся под американскими санкциями. Об этом свидетельствует новая глобальная утечка офшорных документов, получившая название "Райское досье" (Paradise Papers).

Министр торговли США Уилбур Росс обладает финансовыми интересами в компании Navigator Holdings, которая предположительно ежегодно зарабатывает миллионы долларов на транспортировке нефти и газа для российской энергетической фирмы "Сибур".

Два крупных акционера "Сибура" в той или иной степени находятся под санкциями США.

Представитель министра не отрицает информацию, ставшую известной в результате утечки.

"Министр Росс отказывается от любых вопросов, связанных с трансокеанскими судами, - сказал пресс-секретарь Росса программе Би-би-си "Панорама", добавив, что министр "тесно сотрудничает с комитетом по этике торгового ведомства , чтобы обеспечить самые высокие этические стандарты".

Среди акционеров "Сибура" - предполагаемый зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов. Он владеет 3,9% акций компании.

Член "ближнего круга" Путина Геннадий Тимченко, в отношении которого США ввели персональные санкции, и Леонид Михельсон, основатель компании "Новатэк", также являются крупными акционерами "Сибура".

Сам "Сибур" и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями. В отношении отца Шамалова Николая санкции действуют.

Представитель министерства торговли заявил, что Уилбур Росс никогда не встречался с российскими акционерами "Сибура".

США ввели санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Дополнительные ограничения были наложены в прошлом году из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Новые утечки непременно вызовут вопросы о связях России с командой Дональда Трампа. Нахождение Трампа на посту было омрачено утверждениями о том, что российские власти пытались повлиять на исход выборов. Сам Трамп назвал обвинения "фейковыми новостями". Связи с Россией в США сейчас являются предметом расследования.

Уилбур Росс и Дональд Трамп знают друг друга более четверти века. Росс сыграл ключевую роль в сделке о банкротстве казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити в 1990-х годах.

Биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон сказал Би-би-си: "Если бы не Уилбур Росс, Дональда Трампа не было бы в Белом доме".

Основной клиент

Компания WL Ross & Co, которая была основана Уилбуром Россом, впервые инвестировала в Navigator Holdings в 2011 году.

В ходе расследования выяснилось, что Росс, судя по всему, сохраняет финансовую заинтересованность в Navigator Holdings через ряд компаний, зарегистрированных на Каймановых островах.

Информация о некоторых из этих компаний была раскрыта Россом, когда он стал министром торговли, но по правилам раскрытия информации ему не пришлось заявлять о своей заинтересованности в Navigator Holdings.

Из годового отчета Navigator за 2016 год следует, что 31,5% компании на момент его публикации по-прежнему принадлежало структурам, в которых у Росса есть доля, при этом стоимость активов самого Росса остается неизвестной.

Когда Трамп встретил Росса

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп на открытии казино "Тадж-Махал" в 1990 году

Еще в 1990 году после громкой финансовой битвы Дональд Трамп открыл свое третье казино в американском Атлантик-Сити - "Тадж-Махал", прозванный "восьмым чудом света".

Бизнес не задался. Трамп инвестировал в казино 675 млн долларов, собранных с помощью высокодоходных "мусорных облигаций". Ставка этих ценных бумаг составляла 14% в год. Выполнить свои финансовые обязательства Трампу было тяжело.

В дело вступил Уилбур Росс. В Rothschild Inc. он представлял рассерженных держателей облигаций, но ему нравился стиль Дональда Трампа.

Биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон сказал: "Уилбур Росс был ключевым переговорщиком в ситуации, когда Дональду Трампу удалось миновать банкротства и попадания на свалку истории. Потому что Росс видел ценность в имени Трампа".

На ежегодном саммите "Конкордия" в 2017 году Росс заявил: "Когда вы встречаете людей, которые находятся под огромным финансовым давлением, вы действительно можете понять, из чего они сделаны, и он [Трамп] был сделан из материала гораздо более крепкого, чем многие владельцы проблемных компаний".

Отложив банкротство на будущее, Трамп расплатился по долгам и устремился вверх по списку Forbes.

Уилбур Росс стал членом правления Navigator в 2012 году; министерство торговли США заявило, что на момент подписания сделки с "Сибуром"в этом же году Росса в правлении компании не было.

Но с марта по ноябрь 2014 года, когда США ввели санкции против России за аннексию Крыма (в том числе против компании "Новатэк" Михельсона), Уилбур Росс все еще был членом правления Navigator.

В течение этого периода Navigator продолжала расширять свои связи с "Сибуром". По данным Navigator, российский холдинг обеспечил 9,1% общей выручки компании в 2015 году по сравнению с 5,3% в 2014 году.

Росс покинул совет директоров Navigator в ноябре 2014 года, когда его место заняла Венди Терамото - бизнес-партнер нынешнего министра торговли США. Термато заседала в совете директоров Navigator до 2017 года.

В 2016 году "Сибур" по-прежнему входил в пятерку основных клиентов Navigator, преимущественно экспортируя российский газ в Европу и потенциально обеспечивая значительный доход находящимся под санкциями людям из окружения Путина.

В этом году Navigator флот судов, которые использует для работы с "Сибуром", с двух до четырех. "Сибур" обеспечил Navigator доход в размере 68 млн долларов.

Нет никаких предположений, что Уилбур Росс нарушил какие-либо законы.

Однако Дэниэл Фрид, который курировал введение американских санкций против России при президенте США Бараке Обаме, заявил Би-би-си, что ведение бизнеса с "Сибуром" было бы ошибкой для любого американского чиновника.

"Я бы советовал любому клиенту, пришедшему ко мне, держаться подальше от "Сибура" или кого-либо еще, кто находится под санкциями или связан с лицами, находящимися под санкциями… По причине, как минимум, репутационных рисков".

Но похоже, что Росс сохранил близкие отношения с "Сибуром".

В день, когда Дональд Трамп выдвинул Росса на пост министра торговли США, последний отправился в нью-йоркский ресторан. Там с повышением его поздравили выскопоставленные менеджеры Navigator Holdings, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Росс сказал гендиректору Navigator Holdings: "Ваши интересы связаны с моими. Экономика США будет расти. И Navigator будет получать от этого выгоду".

Другим важнейшим клиентом Navigator была государственная венесуэльская нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA). В этом году она попала под санкции США.

В министерстве торговли США сказали, что Росс "в целом поддерживает санкции администрации США в отношении России и других субъектов".