Флешмоб #ЯнеДаю: как украинцы относятся к взяткам

Копірайт зображення unian

"Она разрушает чувство доверия и взаимоуважения. Она разъедает, как ржавчина, лишая смысла и перспектив все, к чему прикасается". Так поэт и писатель Сергей Жадан описал свое отношение к коррупции в рамках флешмоба против взяточничества, который начала Transparency International Ukraine

Сотни пользователей Facebook под хэштегами # ЯнеДаю #IDontBribe рассказывают истории, как они противостояли системе и не давали взяток в детсадах и больницах, университетах и в полиции, стремясь вдохновить на борьбу с коррупцией других.

"Я давала до ноября 2013 года. Надеюсь, с тех пор мы стали лучше и честнее. Поддерживаю флеш-моб", - делится Кристина Гуцалова из организации ProZorro.

"Сегодня Transparency International Ukraine запустила кампанию против взяточничества, - пишет Сергей Жадан у себя на страничке в Facebook. - Важная и необходимая инициатива. И вот что я думаю по этому поводу: Я - безработный. Поэтому брать взятки возможностей у меня просто нет (это я не жалуюсь, если что). Во время работы преподавателем украинской литературы взяток тоже не брал (знаю-знаю, что вы сейчас скажете - за что же тебе давать взятки, если ты преподаватель украинской литературы?!). И во время своего обучения взяток преподавателям тоже не давал. Возможно, именно поэтому сохранил чувство уважения к своим преподавателям. И к своим студентам тоже.

Что я хочу этим сказать? Коррупция - это не просто экономическое преступление. Коррупция - это преступление морального характера. Она разрушает чувство доверия и взаимоуважения. Она разъедает, как ржавчина, лишая смысла и перспектив все, к чему прикасается. Люди, связанные общим нарушением законности, никогда не смогут друг на друга положиться, они скорее будут относиться друг к другу с подозрением, недоверием и, соответственно, пренебрежением. Поэтому чрезвычайно важно оставлять себе эту роскошь - не стесняться смотреть в глаза тем, с кем имел дело, с кем случилось пересекаться в этой жизни".

Журналистка Елена Буруль рассказала, как от нее требовали взятку в автошколе, и как, несмотря на это, в четвертый раз ей все же удалось сдать экзамен.

Эта история, по словам девушки, научила ее тому, что "часто взятки берут, потому что их дают, а не потому что их требуют".

"# ЯнеДаю взяток в принципе. Хотелось бы написать, что это моя принципиальная позиция, - делится Елена на своей страничке. - Но на самом деле, я просто ненавижу сам процесс. Это так унизительно платить деньги или нести "презенты" за то, на что и так имеешь право. А если не имеешь права, то тем более. Мне гораздо легче заплатить деньги в кассу, может даже чуть больше или подождать немного дольше, чем тыкать конверты «нужным» людям.

To make long story short, жила я себе и горя не знала. Просто старалась избегать ситуаций, где пришлось бы давать на лапу. Государственную медицину заменили на частную. Не смогли Полю в сад записать - пошла в частный. Загранпаспорта оформили через паспортный сервис (это было давно и мы успели без очередей). И все было прекрасно ... Пока не решили, что надо мне уже права на управление машиной получить (так доколе ...)

В автошколе меня сразу напрягли разговора типа "А Вы не знаете, сколько экзамены стоит сдать?». Но отступать было некуда. Доучилась, сдала теорию в автошколе. А дальше началась катавасия ...

Экзамен по практике мне никак не давался. Я даже обратилась к инструктору из другой автошколы, чтобы получить независимое мнение, действительно ли я безнадежна. Поездив со мной по маршруту, она сказала: "Нормально ты ездишь, но завалить можно любого. Денег они хотят, вот и все".

Особенно четко я это поняла, когда не сдала экзамен из-за того, что якобы не пропустила пешеходов, которых на самом деле пропустила. Но на машинах автошколы нет камер, поэтому доказать что-то было невозможно.

Тогда я готова была сдаться. Пришла домой и сказала мужу, что не хочу я никаких прав и машину водить не буду. Потом решили, что времени моего все же жалко. Бог с ним, заплатим мы им за это испытание, лишь бы из автошколы выпустили. Но, как там говорят, «муж и жена - одна сатана» или «два сапога пара» ... Ну, Алексей же мой человек. Поэтому взятки мы умеем и любим давать примерно одинаково. К следующему экзамену он уговорил меня попробовать еще раз, а уж тогда ... И, черт побери, или они почувствовали, что им от меня ничего не обломится, или просто надоело со мной возиться. С четвертого раза я таки тот экзамен сдала.

Оставалась самая малость - экзамен в МРЭО. Вдохновленная своими "свершениями" в автошколе, я решила и здесь попробовать сдать экзамены самостоятельно. Хотя предложений "помочь" было немало. Как и историй о том, что это невозможно, что "платят все" и т.п.

Коротко: оба экзамены я сдала с первого раза. На одном из этапов и намека не было на деньги.

Вывод: часто взятки берут, потому что их дают, а не потому что их требуют.

А автошкола конечно дрянь. «Сигнал» называется. НЕ иди туда учицца ни корова, ни волчица.

Давно хотела эту историю написать. Да все руки не доходили. #IdontBribe".

О своем отношении к взяточничеству рассказывают и чиновники.

Так, Агия Загребельская, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины написала, что не дает взяток, потому что "не хочет стать соучастником преступления".

"Смазка, облегчающая движение дел"

Несмотря на множество таких положительных примеров, недавние опросы показывают, что почти половина украинцев все же склонна оправдывать взяточничество.

Для 45% украинцев взятки - это быстрый и удобный способ решить проблемы.

Чому українці дають хабарі? 45% - бо швидше і зручніше вирішувати проблеми 29% - інакше не домогтися законних прав

16% - бо роблять щось незаконне

10% - важко сказати УНІАН

"Люди воспринимают взятку как смазку, которая заставляет дела двигаться", - рассказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, представляя результаты опроса.

Бытовую коррупцию социолог назвала "интоксикацией всего общества", потому что это создает представление, что "все и все продаются".

Украинцы из всех европейцев наиболее толерантно относятся ко взяткам, уверен социолог Евгений Головаха. Причину этого эксперт видит в том, что с помощью взяток украинцы пытаются выжить в очень сложных условиях.

Треть из тех, кто в течение последнего года давал в Украине взятки, делали это потому, что, по их мнению, без таких действий проблемы не решить.

Копірайт зображення unian

"Украинцы - первые, которые осуждают политическую коррупцию, и последние, осуждающие бытовую ... так они решают свои проблемы, "благодаря тем", кто должен их решить без благодарностей", - говорит эксперт.

"Потому что специалист хороший"

О своих планах насчет такой благодарности ВВС Украины рассказала киевлянка Наталья. "Сегодня вечером я дам 200 грн врачу, потому что он хороший специалист. Не через кассу, а лично, там и кассы нет. Эти деньги пойдут ему напрямую", - говорит женщина.

За последние три года со взяточничеством в больницах столкнулись более трети украинский. Из них половина рассчитывались за лечение наличными без каких-либо квитанций и касс. В 75% случаев деньги получал непосредственно врач.

Де найчастіше дають хабарі? Медичні заклади - 46%

Виші і коледжі - 22%

Місцева влада - 14%

Школи - 10%

Патрульна поліція - 9% УНІАН

Правда, благодарностью это назвали лишь 16% украинцев. Половина опрошенных считает, что занести деньги врачу - это все-таки "взятка".

Флешмоб #ЯнеДаю поднял волну возмущения против таких поборов.

"Я писала письма в управление здравоохранения вместо того, чтобы договориться с заместителем главврача детской больницы, устроила настоящую священную войну ... Мне легче пользоваться платной медициной и образованием, чем думать, с кем можно "добазаритися", - пишет под хэштегом #ЯнеДаю пользователь Facebook Юля Смаль.

Впрочем, не все столь оптимистичны.

И хотя 40% украинцев считают, что проблему с коррупцией в Украине решить невозможно, подобные флешмобы являются признаком гражданского сознания, и когда-нибудь взяточничество все-таки преодолеют, надеется социолог Евгений Головаха.

"То, что люди могут противостоять - это очень хорошо. Не может так существовать общество, как оно устроено сейчас. Проблема только в том - сколько на это понадобится времени", - говорит эксперт.

Для почти половины населения коррупция остается наиболее серьезной проблемой в Украине.